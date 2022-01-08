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Зайлер - Отныне и навсегда

Фолькер Зайлер - Отныне и навсегда
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling
Книга Фолькера Э. Зайлера «... Отныне и навсегда» покоряет своей искренностью, практичностью и подлинностью. Таким я знаю и самого Фолькера — искренним, практичным и честным — уже много лет. Многое мы пережили вместе, и многому я смог у него научиться для своей жизни. Моя первая встреча с ним произошла в Казахстане, когда туристическая группа из Германии посетила нашу лютеранскую общину. После службы он спросил меня — в то время 14-летнего подростка, которого он видел впервые в жизни, — совершенно прямо, верю ли я в Иисуса. Сегодня я уже не помню, что именно я ему ответил, но это бросило мне серьезный вызов и прочно засело в моей памяти. Его веселая, непринужденная и естественная манера говорить о вере в Иисуса чрезвычайно поразила меня — в то время еще юношу. Читателю этой книги также придется столкнуться с некоторыми вызывающими вопросами. Но я могу вас заверить: оно того стоит!
Второй формирующий и переломный опыт я получил во время евангелизационной поездки в Россию, организованной Фолькером. В то время в моем сердце вновь зародилось таившееся в глубине души желание посвятить себя миссионерскому служению. Переживание того, что Иисус является победителем над всеми темными силами, было действительно испытано нами во время той поездки. И читателю тоже предстоит не раз столкнуться в этой книге с тем, что вера в Иисуса — это реальная, дающая силы, изменяющая жизнь и открывающая новые горизонты вера. В течение чуть более трех лет я имел возможность принимать самое непосредственное участие в служении Фолькера в Сибири. Для нас с женой, тогда еще молодой семьи, это было непростое, но очень формирующее время — как в духовном, так и в личностном смысле. Мы вместе преодолевали казавшиеся бесконечными расстояния на машинах, поездах и самолетах. Мы провели множество богослужений, встреч и бесед, а также пережили немало приключений. Многие истории из этой книги напомнили мне об этом совместном времени, перед моим внутренним взором то и дело возникали лица, собрания, города, природа. Во время чтения я часто невольно улыбался, иногда на глаза наворачивались слезы, а порой я сидел, задумавшись. От своих сотрудников Фолькер требовал многого, но никогда больше того, на что он сам был готов пойти. Таков он сам, и такова его книга: честная, практичная и аутентичная.

Фолькер Э. Зайлер - Отныне и навсегда

Корнталь: Свет на Востоке, 2021. 224 с.
Издание первое.
ISBN 978-3-944772-97-4

Фолькер Э. Зайлер - Отныне и навсегда - Содержание

  1. Милость Господа обновляется каждое утро
  2. Вера, воспринятая всерьез
  3. Научи меня, Господи, пути Твоему
  4. Прежде нежели они воззовут, Я отвечу
  5. С Богом я в безопасности
  6. Иисус — наш помощник в беде
  7. Молчание — золото
  8. Молиться можно обо всем
  9. Слово Твое — светильник ноге моей
  10. Никто не может служить двум господам
  11. Кто крал, пусть впредь не крадет
  12. Вы меня любите, правда ?
  13. Убийственное молчание
  14. «Церковь Христа» и центр встреч в Омске
  15. Его имя — Слово Божие
  16. По-настоящему великий подарок
  17. Как читать Библию правильно
  18. Никто не должен уйти с пустыми руками
  19. Мое первое прозвище
  20. Свет во тьме
  21. Мое имя записано в книгу жизни
  22. Пригласить Иисуса на день рождения
  23. Балетки
  24. Вам все еще нужно все это ?
  25. Бог — щедрый Даятель
  26. Беда не больше, чем Помощник наш !
  27. Услышать или почувствовать
  28. Направляет меня на стези правды
  29. Без подсказки не получится
  30. Сокрытое от глаз
  31. Конфирмация означает «укрепление»
  32. Сын Божий делает истинно свободным
  33. Когда Бог дает дерзновенное Слово
  34. Юмор — это дар Божий
  35. Полухристианин — это полная бессмыслица
  36. «Сегодня тебе будет плохо ! »
  37. «Я больше не вру ! »
  38. Чемпионат мира по футболу 2018
  39. Папина профессия
  40. Честность, которая стоит €189, 60
  41. Верую, но помоги моему неверию
  42. Будьте совершенны
  43. Непрестанно молитесь
  44. Будь образцом
  45. Пастор с удовольствием придет к вам !
  46. Господь — целитель мой
  47. Человек создан для жизни
  48. Не частично, а полностью
  49. С камнем на шее в пучине морской
  50. Высокомерный епископ
  51. Сколько лет вашим ногам ?
  52. Миссионер без пластиковой карты
  53. А вы настоящий пастор ?
  54. Молитесь за обижающих вас и гонящих вас
  55. Жизненный ориентир
  56. Рождественский агнец
  57. Святая Русь
  58. Женщина, хотевшая сдать свои грехи
  59. Пасха глазами ребенка
  60. Не позволять себя задаривать
  61. От оперы к Евангелию
  62. Истинное значение Рождества
  63. Сострадание в действии
  64. Гривенничек для негритенка
  65. «Фашисты — вон ! »
  66. Молитва пастора Йоханна
  67. «Внизу лежит женщина ! »
  68. Дикая Сибирь
  69. Мечта, которую пришлось похоронить
  70. Вынужденное прощание
  71. Святой Валентин
  72. Там, где нужнее всего
  73. Время тишины
  74. Команда евангелизации Бразилии
  75. Увлекательные истории
  76. Среди туземцев Папуа — Новой Гвинеи
  77. Великое в малом
  78. Вся моя опора
  79. Приключения на озере
  80. Могильные плиты иногда лгут
  81. Семь вопросов Библии
  82. Молитва веры
  83. Иллюстрация к рассказу
  84. Знакомство с миссионерами
  85. Дитя улицы
  86. У последней рубашки нет карманов
  87. Дедушкины уроки
  88. Ответ от Бога
  89. «Я вам не брат»
  90. Есть только одна Церковь
  91. Сибиряк
  92. Так говорил Заратустра
  93. Под присмотром медиков
  94. Не мешкая ни минуты
  95. Библия или твой ребенок !
  96. Вечера в кругу семьи
  97. Темнокожий мальчик из дальней страны
  98. Заметки и поучительные истории
  99. Путь, указанный Богом
  100. Ты и БОГ
Views 259
Rating 5.0 / 5
Added 08.01.2022
Author brat Andron
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5.0/5 (1)

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