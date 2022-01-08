Фолькер Зайлер - Отныне и навсегда

Книга Фолькера Э. Зайлера «... Отныне и навсегда» покоряет своей искренностью, практичностью и подлинностью. Таким я знаю и самого Фолькера — искренним, практичным и честным — уже много лет. Многое мы пережили вместе, и многому я смог у него научиться для своей жизни. Моя первая встреча с ним произошла в Казахстане, когда туристическая группа из Германии посетила нашу лютеранскую общину. После службы он спросил меня — в то время 14-летнего подростка, которого он видел впервые в жизни, — совершенно прямо, верю ли я в Иисуса. Сегодня я уже не помню, что именно я ему ответил, но это бросило мне серьезный вызов и прочно засело в моей памяти. Его веселая, непринужденная и естественная манера говорить о вере в Иисуса чрезвычайно поразила меня — в то время еще юношу. Читателю этой книги также придется столкнуться с некоторыми вызывающими вопросами. Но я могу вас заверить: оно того стоит!

Второй формирующий и переломный опыт я получил во время евангелизационной поездки в Россию, организованной Фолькером. В то время в моем сердце вновь зародилось таившееся в глубине души желание посвятить себя миссионерскому служению. Переживание того, что Иисус является победителем над всеми темными силами, было действительно испытано нами во время той поездки. И читателю тоже предстоит не раз столкнуться в этой книге с тем, что вера в Иисуса — это реальная, дающая силы, изменяющая жизнь и открывающая новые горизонты вера. В течение чуть более трех лет я имел возможность принимать самое непосредственное участие в служении Фолькера в Сибири. Для нас с женой, тогда еще молодой семьи, это было непростое, но очень формирующее время — как в духовном, так и в личностном смысле. Мы вместе преодолевали казавшиеся бесконечными расстояния на машинах, поездах и самолетах. Мы провели множество богослужений, встреч и бесед, а также пережили немало приключений. Многие истории из этой книги напомнили мне об этом совместном времени, перед моим внутренним взором то и дело возникали лица, собрания, города, природа. Во время чтения я часто невольно улыбался, иногда на глаза наворачивались слезы, а порой я сидел, задумавшись. От своих сотрудников Фолькер требовал многого, но никогда больше того, на что он сам был готов пойти. Таков он сам, и такова его книга: честная, практичная и аутентичная.

Фолькер Э. Зайлер - Отныне и навсегда

Корнталь: Свет на Востоке, 2021. 224 с.

Издание первое.

ISBN 978-3-944772-97-4

Фолькер Э. Зайлер - Отныне и навсегда - Содержание