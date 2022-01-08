Фолькер Зайлер - Отныне и навсегда

Зайлер - Отныне и навсегда
Книга Фолькера Э. Зайлера «... Отныне и навсегда» покоряет своей искренностью, практичностью и подлинностью. Таким я знаю и самого Фолькера — искренним, практичным и честным — уже много лет. Многое мы пережили вместе, и многому я смог у него научиться для своей жизни. Моя первая встреча с ним произошла в Казахстане, когда туристическая группа из Германии посетила нашу лютеранскую общину. После службы он спросил меня — в то время 14-летнего подростка, которого он видел впервые в жизни, — совершенно прямо, верю ли я в Иисуса. Сегодня я уже не помню, что именно я ему ответил, но это бросило мне серьезный вызов и прочно засело в моей памяти. Его веселая, непринужденная и естественная манера говорить о вере в Иисуса чрезвычайно поразила меня — в то время еще юношу. Читателю этой книги также придется столкнуться с некоторыми вызывающими вопросами. Но я могу вас заверить: оно того стоит!
Второй формирующий и переломный опыт я получил во время евангелизационной поездки в Россию, организованной Фолькером. В то время в моем сердце вновь зародилось таившееся в глубине души желание посвятить себя миссионерскому служению. Переживание того, что Иисус является победителем над всеми темными силами, было действительно испытано нами во время той поездки. И читателю тоже предстоит не раз столкнуться в этой книге с тем, что вера в Иисуса — это реальная, дающая силы, изменяющая жизнь и открывающая новые горизонты вера. В течение чуть более трех лет я имел возможность принимать самое непосредственное участие в служении Фолькера в Сибири. Для нас с женой, тогда еще молодой семьи, это было непростое, но очень формирующее время — как в духовном, так и в личностном смысле. Мы вместе преодолевали казавшиеся бесконечными расстояния на машинах, поездах и самолетах. Мы провели множество богослужений, встреч и бесед, а также пережили немало приключений. Многие истории из этой книги напомнили мне об этом совместном времени, перед моим внутренним взором то и дело возникали лица, собрания, города, природа. Во время чтения я часто невольно улыбался, иногда на глаза наворачивались слезы, а порой я сидел, задумавшись. От своих сотрудников Фолькер требовал многого, но никогда больше того, на что он сам был готов пойти. Таков он сам, и такова его книга: честная, практичная и аутентичная.
Фолькер Э. Зайлер - Отныне и навсегда
Корнталь: Свет на Востоке, 2021. 224 с.
Издание первое.
ISBN 978-3-944772-97-4
Фолькер Э. Зайлер - Отныне и навсегда - Содержание
- Милость Господа обновляется каждое утро
- Вера, воспринятая всерьез
- Научи меня, Господи, пути Твоему
- Прежде нежели они воззовут, Я отвечу
- С Богом я в безопасности
- Иисус — наш помощник в беде
- Молчание — золото
- Молиться можно обо всем
- Слово Твое — светильник ноге моей
- Никто не может служить двум господам
- Кто крал, пусть впредь не крадет
- Вы меня любите, правда ?
- Убийственное молчание
- «Церковь Христа» и центр встреч в Омске
- Его имя — Слово Божие
- По-настоящему великий подарок
- Как читать Библию правильно
- Никто не должен уйти с пустыми руками
- Мое первое прозвище
- Свет во тьме
- Мое имя записано в книгу жизни
- Пригласить Иисуса на день рождения
- Балетки
- Вам все еще нужно все это ?
- Бог — щедрый Даятель
- Беда не больше, чем Помощник наш !
- Услышать или почувствовать
- Направляет меня на стези правды
- Без подсказки не получится
- Сокрытое от глаз
- Конфирмация означает «укрепление»
- Сын Божий делает истинно свободным
- Когда Бог дает дерзновенное Слово
- Юмор — это дар Божий
- Полухристианин — это полная бессмыслица
- «Сегодня тебе будет плохо ! »
- «Я больше не вру ! »
- Чемпионат мира по футболу 2018
- Папина профессия
- Честность, которая стоит €189, 60
- Верую, но помоги моему неверию
- Будьте совершенны
- Непрестанно молитесь
- Будь образцом
- Пастор с удовольствием придет к вам !
- Господь — целитель мой
- Человек создан для жизни
- Не частично, а полностью
- С камнем на шее в пучине морской
- Высокомерный епископ
- Сколько лет вашим ногам ?
- Миссионер без пластиковой карты
- А вы настоящий пастор ?
- Молитесь за обижающих вас и гонящих вас
- Жизненный ориентир
- Рождественский агнец
- Святая Русь
- Женщина, хотевшая сдать свои грехи
- Пасха глазами ребенка
- Не позволять себя задаривать
- От оперы к Евангелию
- Истинное значение Рождества
- Сострадание в действии
- Гривенничек для негритенка
- «Фашисты — вон ! »
- Молитва пастора Йоханна
- «Внизу лежит женщина ! »
- Дикая Сибирь
- Мечта, которую пришлось похоронить
- Вынужденное прощание
- Святой Валентин
- Там, где нужнее всего
- Время тишины
- Команда евангелизации Бразилии
- Увлекательные истории
- Среди туземцев Папуа — Новой Гвинеи
- Великое в малом
- Вся моя опора
- Приключения на озере
- Могильные плиты иногда лгут
- Семь вопросов Библии
- Молитва веры
- Иллюстрация к рассказу
- Знакомство с миссионерами
- Дитя улицы
- У последней рубашки нет карманов
- Дедушкины уроки
- Ответ от Бога
- «Я вам не брат»
- Есть только одна Церковь
- Сибиряк
- Так говорил Заратустра
- Под присмотром медиков
- Не мешкая ни минуты
- Библия или твой ребенок !
- Вечера в кругу семьи
- Темнокожий мальчик из дальней страны
- Заметки и поучительные истории
- Путь, указанный Богом
- Ты и БОГ
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