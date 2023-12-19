Хэндисайс - Жизнь с исбытком
В этой небольшой книге изложен в общих чертах ряд понятий, которые помогут вам жить долгой и счастливой жизнью. Люди часто думают о здоровье как о том, что достигается путем усердного соблюдения норм и правил, однако мы верим, что не мы сами являемся залогом нашего здоровья, а дар жизни как проявление Божьей благодати. Наш отклик на этот дар значим, поскольку мы ценим полученное здоровье независимо от его величины. Благодарность порождает желание искать отношений с Подателем жизни — Богом. Стремление во что бы то ни стало заполучить здоровье, без учета таких благодатных аспектов, как сострадание и забота, принесет мало пользы.
Мало кому из нас удастся достичь полноты здоровья и целостности, если мы не научимся любить. Нашими достижениями должны стать любовь к Богу, любовь к себе и любовь к другим, как к самим себе, поскольку именно это приносит удовлетворение во многих аспектах жизни.
В ноябре 2005 года журнал National Geographic опубликовал статью «Тайны долгожительства» Дэна Бюттнера, в которой автор признал, что одна из групп долгожителей — адвентисты седьмого дня. Настоящая книга описывает основы адвентистского образа жизни и тем самым открывает «тайны» долгой и продуктивной жизни.
«Жизнь с избытком» — это не богословский трактат и не монография. Задача книги — донести до читателя понятие целостности, которое является существенным в христианской вере и имеет научную основу.
Алан Хэндисайс – Жизнь с исбытком
Пер. с англ. — Заокский: «Источник жизни», 2012. — 224 с.
ISBN 978-5-86847-778-2
Алан Хэндисайс – Жизнь с исбытком - Содержание
Глава 1. Позиция
Глава 2. Наш выбор
Глава 3. Вера есть упражнение
Глава 4. Вода жизни
Глава 5. Окружающая среда и прославление
Глава 6. Укрепляющая вера
Глава 7. Восстановление жизнеспособности
Глава 8. Атмосфера восхваления
Глава 9. Воздержание
Глава 10. Целостность
Глава 11. Оптимизм
Глава 12. Питание
Глава 13. Социальная поддержка
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