Каждый шаг этой «школы жизни» приносит с собой что-то новое. Впервые в своей жизни пришедшие на группу люди узнают, что от неадекватного поведения и психологических комплексов можно отказаться в пользу нового здорового образа жизни. Те, кто решаются сделать этот шаг, отправляются в захватывающее путешествие навстречу переменам и учатся доверять другим участникам группы.



Наш опыт ведения групп показывает, что решающее значение в процессе перемен имеют такие факторы, как честность, естественность, великодушие, которые позволяют непредвзято принимать людей со всеми их недостатками. Осознание своего бессилия и признание этого перед Богом - очень важный шаг в исцеленнии. Это и есть начало полноценной жизни. Какой бы безнадёжной ни казалась ваша ситуация, надежда есть всегда.



Мы выражаем благодарность всем тем, кто уже решился отправиться с нами в этот путь, а также тем, кто уже решился отправится с нами в этот путь, а также тем, кто еще присоединится к нам на этом пути. Радостно осознавать, что помощь и изменения действительно реальны. Мы не перестаем удивляться и изумляться, насколько по своему, индивидуально Бог открывает каждому человеку. Он совершает то, что на кажется порой абсолютно невозможным. Он исцеляет людей, покалеченных жизнью и изменяет их внутренний мир.

Хельге Зеекамп - Двенадцать шагов к жизни - Исцеление, перемены, душевный покой

Н. Новгород, «Центр АГАПЕ», 2002 г. - 320 с.

ISBN 5-88930-020-2

Хельге Зеекамп - Двенадцать шагов к жизни - Исцеление, перемены, душевный покой - Содержание

Введение

Предисловие издателя

Молитва смирения

Стать здоровым человеком

12 шагов

В чём суrь лрограммы «12 шагов»?

Как работать с лрограммой «12 шагов»?

12 шагов и твоё духовное становление

Обязательство леред самим собой

Обязательство леред самим собой: олросник

Программа «12 шагов»

Первый шаг. Всё! Я больше не могу!

Второй шаг. Теперь я не один

Третий шаг. Доверить свою жизнь Господу

Четвертый шаг. Наконец познать себя

Пятый шаг. Отвечать за свои поступки

Шестой шаг. Готов ли ты к переменам?

Седьмой шаг. «Измени меня, пожалуйста!»

Восьмой шаг. Навести порядок

Девятый шаг. Всё встало на свои места

Десятый шаг. «Сразу!»

Одиннадцатый шаг. Приближаться к Богу

Двенадцатый шаг. Делиться с другими

Заключение

Программа «12 шагов» - школа жизни

Преодоление зависимости

Программа «12 шагов» в христианских церквях

Советы руководителям групп

Контактные адреса

Список дополнительной литературы

Хельге Зеекамп - Двенадцать шагов к жизни - Исцеление, перемены, душевный покой - "12 шагов" и твоё духовное становление

А сейчас начинается практическая работа! Программа « 12 шагов» становится твоей настольной книгой и верным помощником, так что ... можно начинать! Но пока ещё немного информации о том, что тебя ожидает. Программа «12 шагов» - программа духовного роста. Несмотря на то, что программу «12 шагов» нельзя отнести к какой-либо опредёленной христианской конфессии, она является программой духовного роста. Она опирается на библейские истины, проповедуемые всеми церквями. В этом смысле «12 шагов» является программой духовного становления, которая впишется в любую церковную и духовную структуру. Поэтому её участники могут принадлежать к церквям и организациям различного религиозного толка, а также быть неверующими людьми. Участникам программы «12 шагов» не навязывается то или иное вероисповедание. Кроме того, участие в программе не делает человека членом той или иной церкви. Новый способ самопознания В любом случае эта программа не пройдёт для нас бесследно: мы самостоятельно откроем в себе духовное начало, разовьём эту сторону своей личности и осознаем её важность. Программа поможет нам открыть свою потребность в общении с Богом, осознать эту потребность и понять её значение в нашей жизни. Мы научимся строить нашу жизнь не своими силами, а с помощью водительства и силы Святого Духа. С помощью Святого Духа программа « 12 шагов» становится крайне важным инструментом, который позволяет не просто лечить симптомы наших проблем, но и искоренять их причины, заполнить душевную пустоту и, наконец, осознать и испытать Божье присутствие в нашей жизни. Постепенные изменения Этот путь духовного становления освободит нас, и в любовь и радость, которых раньше мы совсем не знали. нашей жизни появятся сила. Программа не ограничивает человека, а, наоборот, позволяет ему идти своей дорогой и в своём темпе, опираясь на Божью помощь, а также поддержку и ободрение других участников. Единственное требование к участникам - активность и открытость. Перемены внутри нас производит Бог. Однажды мы сами удивимся большим переменам. Мы увидим, например, как выросла наша духовная бдительность, повысилась чувствительность, возросла способность любить, развилась определенная эмоциональная зрелость. Бог дает нам все самое важное для исцеления и роста. Он, наш Создатель, лучше всех знает, в чем именно мы нуждаемся.