Эта книга представляет собой биографическое и документальное повествование, посвященное судьбе выдающегося немецкого пастора и богослова Дитриха Бонхёффера, а также более широкому контексту сопротивления Церкви в нацистской Германии. Лотар фон Зельтман исследует не только героические страницы жизни человека, восставшего против тирании, но и глубокий внутренний конфликт между христианской совестью и государственным долгом. Название отражает ключевую идею автора: даже в самые мрачные периоды истории вера способна дать человеку силы для невозможного выбора.

В центре внимания автора находятся письма, документы и личные свидетельства, которые раскрывают процесс трансформации Бонхёффера из кабинетного ученого в активного участника заговора против Гитлера. Зельтман мастерски описывает атмосферу того времени, показывая, как вера в Бога помогает преодолеть страх смерти и обрести подлинную внутреннюю свободу. Книга служит мощным напоминанием о том, что этический выбор отдельной личности может стать моральным ориентиром для целых поколений, а фраза «Но Богу всё возможно» становится лейтмотивом победы духа над тоталитарным насилием.

Лотар фон Зельтман – Но Богу все возможно

Пер. с нем. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2008. — 220 с.

