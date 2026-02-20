Зельтман - Но Богу все возможно

Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Эта книга представляет собой биографическое и документальное повествование, посвященное судьбе выдающегося немецкого пастора и богослова Дитриха Бонхёффера, а также более широкому контексту сопротивления Церкви в нацистской Германии. Лотар фон Зельтман исследует не только героические страницы жизни человека, восставшего против тирании, но и глубокий внутренний конфликт между христианской совестью и государственным долгом. Название отражает ключевую идею автора: даже в самые мрачные периоды истории вера способна дать человеку силы для невозможного выбора.

В центре внимания автора находятся письма, документы и личные свидетельства, которые раскрывают процесс трансформации Бонхёффера из кабинетного ученого в активного участника заговора против Гитлера. Зельтман мастерски описывает атмосферу того времени, показывая, как вера в Бога помогает преодолеть страх смерти и обрести подлинную внутреннюю свободу. Книга служит мощным напоминанием о том, что этический выбор отдельной личности может стать моральным ориентиром для целых поколений, а фраза «Но Богу всё возможно» становится лейтмотивом победы духа над тоталитарным насилием.

Лотар фон Зельтман – Но Богу все возможно

Пер. с нем. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2008. — 220 с.

Лотар фон Зельтман – Но Богу все возможно – Содержание

Предисловие редактора

  • Домашнее задание

  • Темнокожие дети с черными волосами

  • Неожиданное бегство

  • В Ольденбурге

  • Александр

  • Новое призвание

  • Учиться у отцов

  • Трудное начало в Гамбурге

  • Первый раз в поселке «У старого парома» .

  • Первое признание

  • «Автобус Спасителя» и барак «Защищенность» .

  • Чудеса бывают

  • Страшное наводнение

  • Последствия наводнения

  • Жизненные перемены

  • Трудности переезда

  • Новые песни на старых струнах

  • И опять переезд

  • Цыгане путешествуют

  • Разнообразная помощь

  • Библии для России

Views 97
Added 20.02.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

