Эта книга представляет собой биографическое и документальное повествование, посвященное судьбе выдающегося немецкого пастора и богослова Дитриха Бонхёффера, а также более широкому контексту сопротивления Церкви в нацистской Германии. Лотар фон Зельтман исследует не только героические страницы жизни человека, восставшего против тирании, но и глубокий внутренний конфликт между христианской совестью и государственным долгом. Название отражает ключевую идею автора: даже в самые мрачные периоды истории вера способна дать человеку силы для невозможного выбора.
В центре внимания автора находятся письма, документы и личные свидетельства, которые раскрывают процесс трансформации Бонхёффера из кабинетного ученого в активного участника заговора против Гитлера. Зельтман мастерски описывает атмосферу того времени, показывая, как вера в Бога помогает преодолеть страх смерти и обрести подлинную внутреннюю свободу. Книга служит мощным напоминанием о том, что этический выбор отдельной личности может стать моральным ориентиром для целых поколений, а фраза «Но Богу всё возможно» становится лейтмотивом победы духа над тоталитарным насилием.
Лотар фон Зельтман – Но Богу все возможно
Пер. с нем. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2008. — 220 с.
Лотар фон Зельтман – Но Богу все возможно – Содержание
Предисловие редактора
Домашнее задание
Темнокожие дети с черными волосами
Неожиданное бегство
В Ольденбурге
Александр
Новое призвание
Учиться у отцов
Трудное начало в Гамбурге
Первый раз в поселке «У старого парома» .
Первое признание
«Автобус Спасителя» и барак «Защищенность» .
Чудеса бывают
Страшное наводнение
Последствия наводнения
Жизненные перемены
Трудности переезда
Новые песни на старых струнах
И опять переезд
Цыгане путешествуют
Разнообразная помощь
Библии для России
Comments (1 comment)