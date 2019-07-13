В справочнике приведены сведения только о православных церквах. Церковь это помещение или здание, в котором есть алтарь со святым престолом, где приносится Бескровная Жертва (Евхаристия).

Часовни в справочник не включены.

Каждый храм имеет порядковый номер, за исключением тех случаев, когда, а) взамен уничтоженного, на его месте или поблизости, строился новый, с тем же наименованием; б) существующее здание или помещение переосвящалось с новым названием.

Статус храма, приходский, приписной, кладбищенский, домовый и т. п. указывается не всегда, так как он мог со временем меняться и часто не соответствовал реальному положению. Монастырские церкви помещаются под общим названием монастыря.

Походные церкви — на переносных антиминсах, с разборными иконостасами, которые могли быть собраны в любом помещении или под открытым небом, приведены лишь в том случае, если они долго находились на одном месте.

2. В справочнике соблюдено современное административное деление по районам территории административного подчинения С.-Петербурга (без самого города) и по районам Ленинградской области. Районы сгруппированы не по алфавиту, а концентрично вокруг Петербурга, сперва идут его ближайшие пригороды, затем районы, к городу тяготеющие, и наконец другие районы, простирающиеся с запада на восток.

Земля Невская Православная: Краткий церковно-исторический справочник

Сонкт-Петербург- Лики России, 2006 г. - 312 с.

ISBN 5-87417-234-3

Земля Невская Православная: Краткий церковно-исторический справочник - Содержание

Предисловие

Санкт-петербургская епархия

Как пользоваться справочником

Районы в составе Санкт-Петербурга

Кронштадтский район

Курортный район

Красносельский район

Колпинский район

Пушкинский район

Петергофский район

Районы в составе Ленинградской области

Ломоносовский район

Гатчинский район

Всеволожский район

Выборгский район

Приозерский район

Тосненский район

Кировский район

Волосовский район

Кингисеппский район

Сланцевский район

Лужский район

Волховский район

Киришский район

Тихвинский район

Бокситогорский район

Лодейнопольский район

Подпорожский район

Иллюстрации

Указатель архитекторов и строителей

Географический указатель

Список литературы

Земля Невская Православная: Краткий церковно-исторический справочник - Предисловие

Есть поверье, что там, где некогда стоял церковный алтарь, до скончания века обитают ангелы, которые плачут над этим местом, если храм поруган или разрушен.

Предлагаемый справочник — уникальная работа. В нем впервые собраны исторические сведения обо всех церквах, когда-либо существовавших и существующих ныне (включая недавно выстроенные) на территории Ленинградской области и пригородных районов Санкт-Петербурга. Многие из более чем тысячи представленных объектов до сих пор не были выявлены и описаны.

В справочнике читатели могут прочесть о каждом храме краткую справку с указанием местоположения, наименования, времени постройки и перестроек и узнать, если известно, автора проекта, даты закрытия и разрушения, получить сведения о современном состоянии.

В большинстве поселений приходская церковь была единственной достопримечательностью, вокруг которой и сегодня сконцентрированы не только церковные, но и историко-краеведческие интересы.

Сельские церкви часто строили местные самобытные мастера; иногда к работе привлекались и выдающиеся зодчие. Само существование церкви определяло уровень духовной и общей культуры района. В XVII в. специальные указы требовали, что, «если где отыщется» земля, прежде бывшая под церковью или под кладбищем, ее ничем не занимать и приписать к ближайшей церкви. Эти указы не всегда исполнялись, но традиция охранять святость даже разрушенных церковных алтарей не исчезла и поныне.

Необходимость создать единый справочник по церквам возникла еще во второй половине XIX века. В 1869-1885 гг. были в десяти томах изданы «Историко-статистические сведения по Санкт-Петербургской епархии» Однако в них учитывались только действующие храмы, было немало пропусков и ошибок, отсутствовал научный подход. Ныне эти сведения устарели и не отвечают современным требованиям. Предлагаемый справочник составлен на основе архивных научных исследований и содержит информацию о бывших и существующих храмах на наших землях, за исключением Санкт-Петербурга, церкви которого представлены в трехтомной энциклопедии «Святыни Санкт-Петербурга» В.В. Антонова и А.В. Кобака.

Разумеется, авторы понимали, что поставленную задачу крайне трудно выполнить до конца. Она осложнялась еще и тем обстоятельством, что из-за затянувшегося ремонта в ЦГИА СПб его богатейшие архивные материалы могли быть использованы лишь в неполной мере. Тем не менее, авторы сочли нужным опубликовать результаты работы, поскольку собранные сведения крайне нужны уже сегодня. Когда нынче во многих местах строятся новые церкви, очень важно знать, какие храмы некогда стояли в данном месте или поблизости, чтобы не нарушать историческую преемственность в наименованиях. Авторы собрали и обобщили не исследованные ранее материалы и во многих случаях провели натурный осмотр.