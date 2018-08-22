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Зеньковский - Из моей жизни - Воспоминания

Василий Зеньковский - Из моей жизни - Воспоминания
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Cultural Studies Art
Василий Васильевич Зеньковский (1881-1962), более известный как историк русской философии, педагог, психолог и богослов, был ко всему прочему и выдающимся мемуаристом. Его воспоминания имеют ряд оригинальных особенностей. Если обычно мемуаристы страдают вполне понятным эгоцентризмом (например, достаточно вспомнить «Самопознание» НА Бердяева), то Зеньковский предпочитает больше писать о других людях, внешних событиях, окружающей жизни.
Кроме того, в описании и оценках людей, как знаменитых, так и малоизвестных, он искренен и насколько возможно объективен. Таким образом, мемуары Зеньковского являются ценным источником по истории как русской эмиграции в целом, так и русского Парижа.

Василий Васильевич Зеньковский - Из моей жизни - Воспоминания

Василий Зеньковский; сост., подгот. текста, вступ. ст. и примеч. О.Т. Ермишина
М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына: Книжница, 2014. — 464 с.
ISBN 978-5-98854-049-6 (ДРЗ)
ISBN 978-5-9905658-2-1 (Книжница)

Василий Зеньковский - Из моей жизни - Воспоминания - Содержание

О. Ермишина - Русская эмиграция в воспоминаниях В.В. Зеньковского

ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ

МОИМ ДРУЗЬЯМ

МОЕ УЧАСТИЕ В РУССКОМ СТУДЕНЧЕСКОМ ХРИСТИАНСКОМ ДВИЖЕНИИ

  • (Из истории русских религиозных течений в эмиграции)
  • Глава I. До эмиграции
  • Глава II. Белград (февраль 1920 - март 1923 года)
  • Глава III. Прага (1923-1926)
  • Глава IV. Пшеровский съезд
  • Глава V. Итоги Пшеровского съезда
  • Глава VI. [1926-1927 годы]
  • Глава VII. [Конец 1927 года]
  • Глава VIII. [Конец 1927 года]
  • Глава IX. 1928 год
  • Глава X. [1928-1932 годы]
  • ГлаваХI [1932-1933 годы]
  • Глава XII. [1933 год]
  • Глава XIII. [1933-1936 годы]
  • Глава XIV. [1936-1938 годы]
  • Глава XV. [1944-1952 годы]

МОИ ВСТРЕЧИ С ВЫДАЮЩИМИСЯ ЛЮДЬМИ

Часть I. КИЕВ
Встречи в Киеве
  • 1. Георгий Емельянович Афанасьев
  • 2. Евгений Васильевич Аничков
  • 3. Митрополит Антоний (Храповицкий)
  • 4. Альфред Людвигович Бем
  • 5. Николай Александрович Бердяев
  • 6. Отец Сергий [Николаевич] Булгаков
  • 7. Алексей Никитич Гиляров
  • 8. Игорь Платонович Демидов
  • 9. Дмитрий Иванович Дорошенко
  • 10. Отец Анатолий Жураковский
  • 11. Аделаида Владимировна Жекулина
  • 12. Владимир Николаевич Ильин
  • 13. Илья Фролович Кожин
  • 14. Владимир Александрович Кожевников
  • 15. Адольф Маркович Лазарев
  • 16. Владимир Николаевич Лашнюков
  • 17. Петр Павлович Кудрявцев
  • 17а. Отец Константин Маркович Агеев
  • 18. Дмитрий Михайлович Одинец
  • 19. Отец Павел Светлов
  • 20. Иван Алексеевич Сикорский
  • 21. Евгений Васильевич Спекторский
  • 22. Георгий Иванович Челпанов
  • 23. Дмитрий Иванович Чижевский
  • 24. Лев Исакович Шестов
  • 25. Василий Ильич Экземплярский
Часть II. БЕЛГРАД. ПРАГА
  • Встречи с людьми, которых я узнал впервые
  • уже в эмиграции
  • 1. Митрополит Антоний
  • 2. Николай Афанасьев
  • 3. Отец Петр Беловидов
  • 4. Сергей Сергеевич Верховской
  • 5. Епископ (ныне митрополит) Вениамин
  • 6. Анастасия Николаевна Глущевич
  • 7. Сергей Иосифович Гессен
  • 8. Митрополит Дамаскин
  • 9. Епископ Касьян (в миру Сергей Сергеевич Безобразов)
  • 10.Митрополит Евлогий
  • 11.Отец Александр Ельчанинов
  • 12.Лев Александрович Зандер
  • 13.Валентина Александровна Зандер
  • 14.Семья Зерновых
  • 15.Архимандрит Константин (Кирилл Иосифович Зайцев)
  • 16.Архимандрит Киприан (Керн)
  • 17.Антон Владимирович Карташёв
  • 18.Иван Александрович Ильин
  • 19.Отец Димитрий Клепинин
  • 20. Густав Густавович Кульман
  • 21. Иван Иванович Лапшин
  • 22. Иван Аркадьевич Лаговский
  • 23. Отец Лев Липеровский
  • 24. Николай Онуфриевич Лосский
  • 25. Александр Васильевич Маклецов
  • 26. Иван Михайлович Малинин
  • 27. <Владимир Филимонович> Марцинковский
  • 28. Доктор Джон Мотт
  • 29. Александр Иванович Никитин
  • 30. Павел Иванович Новгородцев
  • 31. Александр Львович Погодин
  • 32. Елена Ивановна Полонская
  • 33.Федор Тимофеевич Пьянов
  • 34. Вадим Викторович Руднев
  • 35. Петр Бернгардович Струве
  • 36. Архиепископ Сергий <(Королев)>
  • 37. Исидора Секулич
  • 38. Сергей Георгиевич Семенченко
  • 39. Федор Васильевич Тарановский
  • 40. Отец Сергий Четвериков
  • 41. Отец Георгий Флоровский
Часть III. ПАРИЖ - АМЕРИКА
  • 1. Елизавета Григорьевна Алексеева
  • 2. Отец Валентин Бакст
  • 3. Илья Исидорович Бунаков (Фондаминский)
  • 4. Владимир Васильевич Вейдле
  • 5. Борис Константинович Зайцев
  • 6. Архимандрит Константин Зайцев (в миру Кирилл Иосифович Зайцев)
  • 7. Надежда <Александровна> Завадская-Добровольская и ее муж Вениамин <Валерианович> Корсак
  • 8. Петр Константинович Иванов
  • 9. Михаил Михайлович Карпович
  • 10.Владимир Пименович Крымов
  • 11.Мирра Ивановна Лот-Бородина
  • 12.Василий Алексеевич Маклаков
  • 13.Мать Мария (Скобцова)
  • 14.Дмитрий Сергеевич Мережковский и Зинаида Николаевна Гиппиус
  • 15.Константин Васильевич Мочульский
  • 16.Георгий Исакович Новицкий
  • 17.Сергей Васильевич Рахманинов
  • 18.Борис Иванович Сове
  • 19.Отец Александр Семенов-Тян-Шанский
  • 20. Георгий Петрович Федотов
  • 21. Борис Юльевич Физ
  • 22. Александра Сергеевна Четверикова
  • 23. Епископ Иоанн Шаховской
  • 24. София Сергеевна Куломзина-Шидловская
  • 25. Отец Александр Шмеман

ОЧЕРК ВНУТРЕННЕЙ МОЕЙ БИОГРАФИИ

Примечания
Указатель имен

Василий Зеньковский - Из моей жизни - Воспоминания - Русская эмиграция в воспоминаниях В.В. Зеньковского

Зеньковский написал целый ряд мемуарных текстов разного объема и содержания: «Пять месяцев у власти», «Из моей жизни», «Моим друзьям», «Мое участие в РСХД», «Мои встречи с выдающимися людьми», «Очерк внутренней моей биографии». За исключением воспоминаний «Пять месяцев у власти»[1], посвященных событиям мая-октября 1918 г., в остальных мемуарах представлена преимущественно русская эмиграция.
В эмиграции Зеньковский сначала жил в Белграде (1920-1923), потом в Праге (1923-1925), но большая часть его эмигрантской жизни прошла в Париже. Первый раз он приехал в Париж на три недели в декабре 1925 г. в связи-е-организацией Свято-Сергиевского православного богословского института, затем в первой половине 1926 г. был в постоянных разъездах по делам Русского студенческого христианского движения (РСлД), а в октябре 1926 г. уехал в командировку в США на девять месяцев, вернувшись в Париж только в июне 1927 г. В дальнейшем Зеньковский в основном жил в Париже и был связан с парижскими эмигрантскими кругами.
Жизнь русской эмиграции в Париже Зеньковским представлена в двух главных ракурсах: это люди и культурная, общественная деятельность. И то и другое имело два главных центра — Свято-Сергиевский православный богословский институт и РСХД, председателем которого Зеньковский был избран на первом съезде движения н 1923 г. Имен--но на местном французском съезде РСХД в Аржероне (июль 1924 г.) Зеньковский ближе познакомился с русскими эмигрантами из Парижа. В воспоминаниях он пишет: «Во всяком случае, перный Аржерон связал окончательно Париж с нами, жившими вне его, и нас с Парижем, психологически подготовил переезд Центра Движения 11 Религиозно-философской академии в Париж, что и совершилось в L925 году. Но на первом Аржероне совершилось и другое важное, мож1 ю сказать без преувеличения, мистическое событие — решение об открытии Богословского института в Париже»[2]. И далее Зеньковский 11ересказывает удивительное совпадение: вместе со священником Сергием Булгаковым они предлагали митрополиту Евлогию открытие Богословского института в Праге, а парижане во главе с Осоргиным хотели создать второй православный храм в Париже; в результате митрополит Евло-гий принял неожиданное и судьбоносное решение — соединить оба проекта. Так в 1924 г. было принято решение о создании Свято-Сергиевского подворья, которое появилось уже через год.
В 1927 г., после возвращения из Америки, Зеньковский сразу оказался на местном съезде РСХД в Клермоне. О своих впечатлениях по поводу этого съезда он пишет в воспоминаниях: «Съезд в Клермоне был очень многочисленным и ярким; я поразился, до чего разрослось наше Движение в Париже. Было много священников, профессоров, масса молодежи, были и представители левой русской группы, привлеченные Елизаветой Юрьевной Скобцовой (впоследствии мать Мария)»[3]. Описывая съезд в Клермоне, Зеньковский признается в том, что именно тогда у него возникла мечта объединить русских эмигрантов, исповедующих разные политические взгляды, вокруг Церкви и РСХД. Когда Зеньковский высказал свои планы митрополиту Евлогию, тот выразил сомнения относительно их реализации, сказав, что вряд ли за один стол могут сесть, например, такие люди, как В.В. Руднев и генерал Е.К. Миллер. Тем не менее Зеньковский и позднее не отказался от идеи объединить русскую эмиграцию вокруг Церкви и ссылался на положительный опыт одного из кружков РСХД: «Действительно, после 1927 года стал работать кружок изучения России под руководством Г.П. Федотова, при участии Кирилла Шевича и других представителей правой молодежи. Кружок работал три года (под тактичным и умелым руководством Г.П. Федотова) так дружно и плодотворно, что мысль о возможности для Движения объединить на церковной почве все течения русской общественности (мысль, которую исповедую и ныне) разве является утопией?»[4] Отсутствие у Зеньковского политической пристрастности (ангажированности) во многом объясняет его мемуарную точку зрения, отличающуюся терпимостью и взвешенностью оценок. Для Зеньковского русская эмиграция представлялась целостным явлением, имеющим, прежде всего, религиозную и культурную ценность.
[1] Впервые опубликованы М.А. Колеровым (Зеньковский В.В. Пять месяцев у власти. М., 1995), в 2011 г. вышло второе комментированное издание (Зеньковский В.В. Пять месяцев у власти [Воспоминания] / под ред. МА Колерова. М., 2011).
[2] Наст. изд. С. 72.
[3] Там же. С. 121.
Views 1 181
Rating 4.8 / 5
Added 22.08.2018
Author Rocit
Rate this publication:
4.8/5 (6)

Comments (1 comment)

B
brat Andron 10 years ago
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