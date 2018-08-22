Василий Васильевич Зеньковский (1881-1962), более известный как историк русской философии, педагог, психолог и богослов, был ко всему прочему и выдающимся мемуаристом. Его воспоминания имеют ряд оригинальных особенностей. Если обычно мемуаристы страдают вполне понятным эгоцентризмом (например, достаточно вспомнить «Самопознание» НА Бердяева), то Зеньковский предпочитает больше писать о других людях, внешних событиях, окружающей жизни.

Кроме того, в описании и оценках людей, как знаменитых, так и малоизвестных, он искренен и насколько возможно объективен. Таким образом, мемуары Зеньковского являются ценным источником по истории как русской эмиграции в целом, так и русского Парижа.

Василий Васильевич Зеньковский - Из моей жизни - Воспоминания

Василий Зеньковский; сост., подгот. текста, вступ. ст. и примеч. О.Т. Ермишина

М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына: Книжница, 2014. — 464 с.

ISBN 978-5-98854-049-6 (ДРЗ)

ISBN 978-5-9905658-2-1 (Книжница)

Василий Зеньковский - Из моей жизни - Воспоминания - Содержание

О. Ермишина - Русская эмиграция в воспоминаниях В.В. Зеньковского

ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ

МОИМ ДРУЗЬЯМ

МОЕ УЧАСТИЕ В РУССКОМ СТУДЕНЧЕСКОМ ХРИСТИАНСКОМ ДВИЖЕНИИ

(Из истории русских религиозных течений в эмиграции)

Глава I. До эмиграции

Глава II. Белград (февраль 1920 - март 1923 года)

Глава III. Прага (1923-1926)

Глава IV. Пшеровский съезд

Глава V. Итоги Пшеровского съезда

Глава VI. [1926-1927 годы]

Глава VII. [Конец 1927 года]

Глава VIII. [Конец 1927 года]

Глава IX. 1928 год

Глава X. [1928-1932 годы]

ГлаваХI [1932-1933 годы]

Глава XII. [1933 год]

Глава XIII. [1933-1936 годы]

Глава XIV. [1936-1938 годы]

Глава XV. [1944-1952 годы]

МОИ ВСТРЕЧИ С ВЫДАЮЩИМИСЯ ЛЮДЬМИ

Часть I. КИЕВ

Встречи в Киеве

1. Георгий Емельянович Афанасьев

2. Евгений Васильевич Аничков

3. Митрополит Антоний (Храповицкий)

4. Альфред Людвигович Бем

5. Николай Александрович Бердяев

6. Отец Сергий [Николаевич] Булгаков

7. Алексей Никитич Гиляров

8. Игорь Платонович Демидов

9. Дмитрий Иванович Дорошенко

10. Отец Анатолий Жураковский

11. Аделаида Владимировна Жекулина

12. Владимир Николаевич Ильин

13. Илья Фролович Кожин

14. Владимир Александрович Кожевников

15. Адольф Маркович Лазарев

16. Владимир Николаевич Лашнюков

17. Петр Павлович Кудрявцев

17а. Отец Константин Маркович Агеев

18. Дмитрий Михайлович Одинец

19. Отец Павел Светлов

20. Иван Алексеевич Сикорский

21. Евгений Васильевич Спекторский

22. Георгий Иванович Челпанов

23. Дмитрий Иванович Чижевский

24. Лев Исакович Шестов

25. Василий Ильич Экземплярский

Часть II. БЕЛГРАД. ПРАГА

Встречи с людьми, которых я узнал впервые

уже в эмиграции

1. Митрополит Антоний

2. Николай Афанасьев

3. Отец Петр Беловидов

4. Сергей Сергеевич Верховской

5. Епископ (ныне митрополит) Вениамин

6. Анастасия Николаевна Глущевич

7. Сергей Иосифович Гессен

8. Митрополит Дамаскин

9. Епископ Касьян (в миру Сергей Сергеевич Безобразов)

10.Митрополит Евлогий

11.Отец Александр Ельчанинов

12.Лев Александрович Зандер

13.Валентина Александровна Зандер

14.Семья Зерновых

15.Архимандрит Константин (Кирилл Иосифович Зайцев)

16.Архимандрит Киприан (Керн)

17.Антон Владимирович Карташёв

18.Иван Александрович Ильин

19.Отец Димитрий Клепинин

20. Густав Густавович Кульман

21. Иван Иванович Лапшин

22. Иван Аркадьевич Лаговский

23. Отец Лев Липеровский

24. Николай Онуфриевич Лосский

25. Александр Васильевич Маклецов

26. Иван Михайлович Малинин

27. <Владимир Филимонович> Марцинковский

28. Доктор Джон Мотт

29. Александр Иванович Никитин

30. Павел Иванович Новгородцев

31. Александр Львович Погодин

32. Елена Ивановна Полонская

33.Федор Тимофеевич Пьянов

34. Вадим Викторович Руднев

35. Петр Бернгардович Струве

36. Архиепископ Сергий <(Королев)>

37. Исидора Секулич

38. Сергей Георгиевич Семенченко

39. Федор Васильевич Тарановский

40. Отец Сергий Четвериков

41. Отец Георгий Флоровский

Часть III. ПАРИЖ - АМЕРИКА

1. Елизавета Григорьевна Алексеева

2. Отец Валентин Бакст

3. Илья Исидорович Бунаков (Фондаминский)

4. Владимир Васильевич Вейдле

5. Борис Константинович Зайцев

6. Архимандрит Константин Зайцев (в миру Кирилл Иосифович Зайцев)

7. Надежда <Александровна> Завадская-Добровольская и ее муж Вениамин <Валерианович> Корсак

8. Петр Константинович Иванов

9. Михаил Михайлович Карпович

10.Владимир Пименович Крымов

11.Мирра Ивановна Лот-Бородина

12.Василий Алексеевич Маклаков

13.Мать Мария (Скобцова)

14.Дмитрий Сергеевич Мережковский и Зинаида Николаевна Гиппиус

15.Константин Васильевич Мочульский

16.Георгий Исакович Новицкий

17.Сергей Васильевич Рахманинов

18.Борис Иванович Сове

19.Отец Александр Семенов-Тян-Шанский

20. Георгий Петрович Федотов

21. Борис Юльевич Физ

22. Александра Сергеевна Четверикова

23. Епископ Иоанн Шаховской

24. София Сергеевна Куломзина-Шидловская

25. Отец Александр Шмеман

ОЧЕРК ВНУТРЕННЕЙ МОЕЙ БИОГРАФИИ

Примечания

Указатель имен

Василий Зеньковский - Из моей жизни - Воспоминания - Русская эмиграция в воспоминаниях В.В. Зеньковского

Зеньковский написал целый ряд мемуарных текстов разного объема и содержания: «Пять месяцев у власти», «Из моей жизни», «Моим друзьям», «Мое участие в РСХД», «Мои встречи с выдающимися людьми», «Очерк внутренней моей биографии». За исключением воспоминаний «Пять месяцев у власти» [1] , посвященных событиям мая-октября 1918 г., в остальных мемуарах представлена преимущественно русская эмиграция.

В эмиграции Зеньковский сначала жил в Белграде (1920-1923), потом в Праге (1923-1925), но большая часть его эмигрантской жизни прошла в Париже. Первый раз он приехал в Париж на три недели в декабре 1925 г. в связи-е-организацией Свято-Сергиевского православного богословского института, затем в первой половине 1926 г. был в постоянных разъездах по делам Русского студенческого христианского движения (РСлД), а в октябре 1926 г. уехал в командировку в США на девять месяцев, вернувшись в Париж только в июне 1927 г. В дальнейшем Зеньковский в основном жил в Париже и был связан с парижскими эмигрантскими кругами.

Жизнь русской эмиграции в Париже Зеньковским представлена в двух главных ракурсах: это люди и культурная, общественная деятельность. И то и другое имело два главных центра — Свято-Сергиевский православный богословский институт и РСХД, председателем которого Зеньковский был избран на первом съезде движения н 1923 г. Имен--но на местном французском съезде РСХД в Аржероне (июль 1924 г.) Зеньковский ближе познакомился с русскими эмигрантами из Парижа. В воспоминаниях он пишет: «Во всяком случае, перный Аржерон связал окончательно Париж с нами, жившими вне его, и нас с Парижем, психологически подготовил переезд Центра Движения 11 Религиозно-философской академии в Париж, что и совершилось в L925 году. Но на первом Аржероне совершилось и другое важное, мож1 ю сказать без преувеличения, мистическое событие — решение об открытии Богословского института в Париже» [2] . И далее Зеньковский 11ересказывает удивительное совпадение: вместе со священником Сергием Булгаковым они предлагали митрополиту Евлогию открытие Богословского института в Праге, а парижане во главе с Осоргиным хотели создать второй православный храм в Париже; в результате митрополит Евло-гий принял неожиданное и судьбоносное решение — соединить оба проекта. Так в 1924 г. было принято решение о создании Свято-Сергиевского подворья, которое появилось уже через год.