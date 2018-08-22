Зеньковский - Из моей жизни - Воспоминания
Василий Васильевич Зеньковский (1881-1962), более известный как историк русской философии, педагог, психолог и богослов, был ко всему прочему и выдающимся мемуаристом. Его воспоминания имеют ряд оригинальных особенностей. Если обычно мемуаристы страдают вполне понятным эгоцентризмом (например, достаточно вспомнить «Самопознание» НА Бердяева), то Зеньковский предпочитает больше писать о других людях, внешних событиях, окружающей жизни.
Кроме того, в описании и оценках людей, как знаменитых, так и малоизвестных, он искренен и насколько возможно объективен. Таким образом, мемуары Зеньковского являются ценным источником по истории как русской эмиграции в целом, так и русского Парижа.
Василий Васильевич Зеньковский - Из моей жизни - Воспоминания
Василий Зеньковский; сост., подгот. текста, вступ. ст. и примеч. О.Т. Ермишина
М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына: Книжница, 2014. — 464 с.
ISBN 978-5-98854-049-6 (ДРЗ)
ISBN 978-5-9905658-2-1 (Книжница)
Василий Зеньковский - Из моей жизни - Воспоминания - Содержание
О. Ермишина - Русская эмиграция в воспоминаниях В.В. Зеньковского
ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ
МОИМ ДРУЗЬЯМ
МОЕ УЧАСТИЕ В РУССКОМ СТУДЕНЧЕСКОМ ХРИСТИАНСКОМ ДВИЖЕНИИ
- (Из истории русских религиозных течений в эмиграции)
- Глава I. До эмиграции
- Глава II. Белград (февраль 1920 - март 1923 года)
- Глава III. Прага (1923-1926)
- Глава IV. Пшеровский съезд
- Глава V. Итоги Пшеровского съезда
- Глава VI. [1926-1927 годы]
- Глава VII. [Конец 1927 года]
- Глава VIII. [Конец 1927 года]
- Глава IX. 1928 год
- Глава X. [1928-1932 годы]
- ГлаваХI [1932-1933 годы]
- Глава XII. [1933 год]
- Глава XIII. [1933-1936 годы]
- Глава XIV. [1936-1938 годы]
- Глава XV. [1944-1952 годы]
МОИ ВСТРЕЧИ С ВЫДАЮЩИМИСЯ ЛЮДЬМИ
Часть I. КИЕВ
Встречи в Киеве
- 1. Георгий Емельянович Афанасьев
- 2. Евгений Васильевич Аничков
- 3. Митрополит Антоний (Храповицкий)
- 4. Альфред Людвигович Бем
- 5. Николай Александрович Бердяев
- 6. Отец Сергий [Николаевич] Булгаков
- 7. Алексей Никитич Гиляров
- 8. Игорь Платонович Демидов
- 9. Дмитрий Иванович Дорошенко
- 10. Отец Анатолий Жураковский
- 11. Аделаида Владимировна Жекулина
- 12. Владимир Николаевич Ильин
- 13. Илья Фролович Кожин
- 14. Владимир Александрович Кожевников
- 15. Адольф Маркович Лазарев
- 16. Владимир Николаевич Лашнюков
- 17. Петр Павлович Кудрявцев
- 17а. Отец Константин Маркович Агеев
- 18. Дмитрий Михайлович Одинец
- 19. Отец Павел Светлов
- 20. Иван Алексеевич Сикорский
- 21. Евгений Васильевич Спекторский
- 22. Георгий Иванович Челпанов
- 23. Дмитрий Иванович Чижевский
- 24. Лев Исакович Шестов
- 25. Василий Ильич Экземплярский
Часть II. БЕЛГРАД. ПРАГА
- Встречи с людьми, которых я узнал впервые
- уже в эмиграции
- 1. Митрополит Антоний
- 2. Николай Афанасьев
- 3. Отец Петр Беловидов
- 4. Сергей Сергеевич Верховской
- 5. Епископ (ныне митрополит) Вениамин
- 6. Анастасия Николаевна Глущевич
- 7. Сергей Иосифович Гессен
- 8. Митрополит Дамаскин
- 9. Епископ Касьян (в миру Сергей Сергеевич Безобразов)
- 10.Митрополит Евлогий
- 11.Отец Александр Ельчанинов
- 12.Лев Александрович Зандер
- 13.Валентина Александровна Зандер
- 14.Семья Зерновых
- 15.Архимандрит Константин (Кирилл Иосифович Зайцев)
- 16.Архимандрит Киприан (Керн)
- 17.Антон Владимирович Карташёв
- 18.Иван Александрович Ильин
- 19.Отец Димитрий Клепинин
- 20. Густав Густавович Кульман
- 21. Иван Иванович Лапшин
- 22. Иван Аркадьевич Лаговский
- 23. Отец Лев Липеровский
- 24. Николай Онуфриевич Лосский
- 25. Александр Васильевич Маклецов
- 26. Иван Михайлович Малинин
- 27. <Владимир Филимонович> Марцинковский
- 28. Доктор Джон Мотт
- 29. Александр Иванович Никитин
- 30. Павел Иванович Новгородцев
- 31. Александр Львович Погодин
- 32. Елена Ивановна Полонская
- 33.Федор Тимофеевич Пьянов
- 34. Вадим Викторович Руднев
- 35. Петр Бернгардович Струве
- 36. Архиепископ Сергий <(Королев)>
- 37. Исидора Секулич
- 38. Сергей Георгиевич Семенченко
- 39. Федор Васильевич Тарановский
- 40. Отец Сергий Четвериков
- 41. Отец Георгий Флоровский
Часть III. ПАРИЖ - АМЕРИКА
- 1. Елизавета Григорьевна Алексеева
- 2. Отец Валентин Бакст
- 3. Илья Исидорович Бунаков (Фондаминский)
- 4. Владимир Васильевич Вейдле
- 5. Борис Константинович Зайцев
- 6. Архимандрит Константин Зайцев (в миру Кирилл Иосифович Зайцев)
- 7. Надежда <Александровна> Завадская-Добровольская и ее муж Вениамин <Валерианович> Корсак
- 8. Петр Константинович Иванов
- 9. Михаил Михайлович Карпович
- 10.Владимир Пименович Крымов
- 11.Мирра Ивановна Лот-Бородина
- 12.Василий Алексеевич Маклаков
- 13.Мать Мария (Скобцова)
- 14.Дмитрий Сергеевич Мережковский и Зинаида Николаевна Гиппиус
- 15.Константин Васильевич Мочульский
- 16.Георгий Исакович Новицкий
- 17.Сергей Васильевич Рахманинов
- 18.Борис Иванович Сове
- 19.Отец Александр Семенов-Тян-Шанский
- 20. Георгий Петрович Федотов
- 21. Борис Юльевич Физ
- 22. Александра Сергеевна Четверикова
- 23. Епископ Иоанн Шаховской
- 24. София Сергеевна Куломзина-Шидловская
- 25. Отец Александр Шмеман
ОЧЕРК ВНУТРЕННЕЙ МОЕЙ БИОГРАФИИ
Примечания
Указатель имен
Василий Зеньковский - Из моей жизни - Воспоминания - Русская эмиграция в воспоминаниях В.В. Зеньковского
Зеньковский написал целый ряд мемуарных текстов разного объема и содержания: «Пять месяцев у власти», «Из моей жизни», «Моим друзьям», «Мое участие в РСХД», «Мои встречи с выдающимися людьми», «Очерк внутренней моей биографии». За исключением воспоминаний «Пять месяцев у власти»[1], посвященных событиям мая-октября 1918 г., в остальных мемуарах представлена преимущественно русская эмиграция.
В эмиграции Зеньковский сначала жил в Белграде (1920-1923), потом в Праге (1923-1925), но большая часть его эмигрантской жизни прошла в Париже. Первый раз он приехал в Париж на три недели в декабре 1925 г. в связи-е-организацией Свято-Сергиевского православного богословского института, затем в первой половине 1926 г. был в постоянных разъездах по делам Русского студенческого христианского движения (РСлД), а в октябре 1926 г. уехал в командировку в США на девять месяцев, вернувшись в Париж только в июне 1927 г. В дальнейшем Зеньковский в основном жил в Париже и был связан с парижскими эмигрантскими кругами.
Жизнь русской эмиграции в Париже Зеньковским представлена в двух главных ракурсах: это люди и культурная, общественная деятельность. И то и другое имело два главных центра — Свято-Сергиевский православный богословский институт и РСХД, председателем которого Зеньковский был избран на первом съезде движения н 1923 г. Имен--но на местном французском съезде РСХД в Аржероне (июль 1924 г.) Зеньковский ближе познакомился с русскими эмигрантами из Парижа. В воспоминаниях он пишет: «Во всяком случае, перный Аржерон связал окончательно Париж с нами, жившими вне его, и нас с Парижем, психологически подготовил переезд Центра Движения 11 Религиозно-философской академии в Париж, что и совершилось в L925 году. Но на первом Аржероне совершилось и другое важное, мож1 ю сказать без преувеличения, мистическое событие — решение об открытии Богословского института в Париже»[2]. И далее Зеньковский 11ересказывает удивительное совпадение: вместе со священником Сергием Булгаковым они предлагали митрополиту Евлогию открытие Богословского института в Праге, а парижане во главе с Осоргиным хотели создать второй православный храм в Париже; в результате митрополит Евло-гий принял неожиданное и судьбоносное решение — соединить оба проекта. Так в 1924 г. было принято решение о создании Свято-Сергиевского подворья, которое появилось уже через год.
В 1927 г., после возвращения из Америки, Зеньковский сразу оказался на местном съезде РСХД в Клермоне. О своих впечатлениях по поводу этого съезда он пишет в воспоминаниях: «Съезд в Клермоне был очень многочисленным и ярким; я поразился, до чего разрослось наше Движение в Париже. Было много священников, профессоров, масса молодежи, были и представители левой русской группы, привлеченные Елизаветой Юрьевной Скобцовой (впоследствии мать Мария)»[3]. Описывая съезд в Клермоне, Зеньковский признается в том, что именно тогда у него возникла мечта объединить русских эмигрантов, исповедующих разные политические взгляды, вокруг Церкви и РСХД. Когда Зеньковский высказал свои планы митрополиту Евлогию, тот выразил сомнения относительно их реализации, сказав, что вряд ли за один стол могут сесть, например, такие люди, как В.В. Руднев и генерал Е.К. Миллер. Тем не менее Зеньковский и позднее не отказался от идеи объединить русскую эмиграцию вокруг Церкви и ссылался на положительный опыт одного из кружков РСХД: «Действительно, после 1927 года стал работать кружок изучения России под руководством Г.П. Федотова, при участии Кирилла Шевича и других представителей правой молодежи. Кружок работал три года (под тактичным и умелым руководством Г.П. Федотова) так дружно и плодотворно, что мысль о возможности для Движения объединить на церковной почве все течения русской общественности (мысль, которую исповедую и ныне) разве является утопией?»[4] Отсутствие у Зеньковского политической пристрастности (ангажированности) во многом объясняет его мемуарную точку зрения, отличающуюся терпимостью и взвешенностью оценок. Для Зеньковского русская эмиграция представлялась целостным явлением, имеющим, прежде всего, религиозную и культурную ценность.
[1] Впервые опубликованы М.А. Колеровым (Зеньковский В.В. Пять месяцев у власти. М., 1995), в 2011 г. вышло второе комментированное издание (Зеньковский В.В. Пять месяцев у власти [Воспоминания] / под ред. МА Колерова. М., 2011).
[2] Наст. изд. С. 72.
[3] Там же. С. 121.
[4] Там же. С. 122.
Comments (1 comment)