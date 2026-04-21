Ця книга є важливим внеском у сучасне біблійне богослов’я, де апостол Павло постає не лише як релігійний вчитель, а як провідник альтернативної глобальної політики. Ґордон Зербі переосмислює звичні «духовні» терміни (церква, віра, спасіння) через призму громадянства, лояльності та соціального устрою, проводячи паралелі між античним полісом та сучасним світом.

Автор стверджує, що для Павла християнство не було приватною справою душі. Це був проект створення нового «політичного тіла» — месіанської спільноти, яка має своє власне громадянство (politeuma), що базується на небі, але діє на землі. Зербі наголошує, що лояльність до Христа («Царя і Господа») неминуче вступає в конкуренцію з лояльністю до земних імперій та держав.

Видавництво: К.: «ДУХ I ЛIТЕРА», 2026. — 392 с.

ISBN: 978-617-8445-91-1

Ґордон Марк Зербі — Громадянство: Апостол Павло про мир і політику - Зміст

Передмова та Вступ

Передмова до українського видання

Подяки та Список скорочень

Вступ: Контекст Павла (І наш контекст). Автор розглядає поняття подвійного громадянства на власному прикладі та вводить термін «христо-кратія» як альтернативу земним політичним устроям.

Частина I. ВІДДАНІСТЬ (Loyalty)

Громадянство та політика у Посланні до Филип’ян. Аналіз терміну politeuma та життя «уряду у вигнанні». Віряни як лоялісти: лексика віри (pistis) у Павла. Трактування віри не як почуття, а як політичної вірності Месії. Політика богослужіння у Павлових месіанських зібраннях. Як спільні ритуали формують ідентичність спільноти, альтернативну імперській.

Частина II. ВЗАЄМНІСТЬ (Mutuality) 4. Один і багато, частина і ціле: єдність і розмаїття в політиці тіла Месії. Соціальна модель інклюзивності. 5. Співучасть і рівність: економічна теорія Павла. Розбір поглядів апостола на розподіл ресурсів та матеріальну взаємодопомогу. 6. (Тихий) виклик рабству та патріархату в писаннях Павла. Як месіанська етика поступово підривала ієрархічні структури античного світу. 7. Актуальність есхатологічної еклезіології Павла для екуменічних стосунків. Надія на всесвітню спільноту.

Частина III. БЕЗПЕКА (Security) 8. Військова діяльність і бойові дії: функція військових образів у посланнях Павла. Чому апостол використовує мову війни для проповіді миру. 9. Павлова етика немстивості та миру. Практика ненасильства як основа громадянства Царства Божого. 10. «Уважайте на собак...»: текст і теорія в дискурсі миру та насильства. Аналіз складних та гострих висловлювань Павла щодо опонентів.

Частина IV. ПОДІБНОСТІ (Parallels) 11. Павло про людину як «психічне тіло»: ні дуаліст, ні моніст. Переосмислення антропології Павла поза платонівським поділом на душу й тіло. 12. Про потребу месіанської еклезіології: взаємодія з філософськими читачами Павла. Діалог із сучасною політичною філософією.

ДОДАТОК