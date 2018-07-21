Цель диссертации – составление истории рукописной традиции главного византийского богослужения – Литургии святого Иоанна Златоуста. Автор выражает надежду, что его диссертация станет полезным руководством для литургистов. Большую роль в изучении рукописей сыграла база микрофильмов библиотеки Лувенского университета и других западноевропейских научных учреждений, где по линии академического обмена доступны микрофильмы древних манускриптов в т. ч. из СССР (Москвы и Ленинграда). Автор постарался визуально изучить все доступные на Западе рукописи.

Андре Жакоб - История греческого формуляра литургии св. Иоанна Златоуста

Библиотека Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии, отдел иностранной литературы, инв. № 437013

перевод С. Голованов

Группа С: Филология, Лувен (Бельгия) 1968 г. – 48 с.

Андре Жакоб - История греческого формуляра литургии св. Иоанна Златоуста - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

II. ОБ ИСПОЛЬЗОВАННОМ МЕТОДЕ

1. Молитвы

2. Рубрики

3. Диаконики

4. Краткие формулы

5. Титулы

КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ

МЕСТО ЗЛАТ В ЕВХОЛОГИИ

Андре Жакоб - История греческого формуляра литургии св. Иоанна Златоуста – РЕФЕРАТ+СТАТЬЯ – МЕСТО ЗЛАТ В ЕВХОЛОГИИ

В древнейших византийских евхологиях ВАС списана первой, а за ней следует ЗЛАТ.4 Это означает, что ВАС была главной литургией, совершаемой византийской Церковью, а ЗЛАТ играла вспомогательную роль. Вторичный характер Иоанновой службы особенно подчеркивается тем, что она содержит неполный формуляр. Главное событие, определившее ее формирование, заключается в переходе ЗЛАТ со второго на первое место в византийском евхологии: став в результате первой литургией Константинополя, ЗЛАТ обрела окончательно сложившийся формуляр. Трудно сказать, в какую именно эпоху произошло это изменение. Эволюция, по-видимому, завершилась в Константинополе к ΧΙ веку. Но в отдаленных районах еще долго продолжалось списывание формуляров древнего типа.

При современном состоянии наших знаний не представляется возможным точно назвать причины такого изменения. Источники молчат по этому поводу, и даже Типикон Великой Церкви, столь ценный во многих отношени ях, не дает никаких зацепок в этом вопросе. Априорно можно выдвинуть гипотезу, что краткость анафоры ЗЛАТ привела к тому, что ее стали предпочитать ВАС. Но это лишь гипотеза, которая ничего не стоит, если не подтвердить ее фактами.

История текста ЗЛАТ разворачивается с VIII по ΧΙ столетия и сводится к переходу от неполного формуляра к полному. Именно это постепенное обогащение формуляра мы и хотели бы изучить, обозревая в хронологическом порядке древнейшие рукописные памятники.

Когда мы будем этим заниматься, то сумеем выделить явно две группы списков, но, чтобы не опережать результатов нашего исследования, назовем их просто первой и второй группой.