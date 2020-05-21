Некоторые утверждают, что известная фраза Паскаля: «Ты бы Меня не искал, если бы ты Меня уже не нашел» — была неверно истолкована. Паскаль, скорее всего, мог написать: «Ты бы Меня не искал, если бы Я тебя уже не нашел». Это пришло мне на ум , когда я прочел оригинальную, будящую мысль книгу отца Жана-Рене Буше. Предваряющая милость Бога утверждается в ней с такой силой и нежностью, что захватывает ум и сердце.

Жан-Рене Буше - Если ты ищешь Бога

Издательство Кайрос, Киев 1996 94 ст

ISBN 83-903122-7-1

Жан-Рене Буше - Если ты ищешь Бога - Содержание

I ВСТАНЬ И ИДИ

II УЧИСЬ МОЛИТВЕ

III СТАНЬ НОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

IV ВСТРЕЧАЙ СВОИХ БРАТЬЕВ

V НАУЧИСЬ ЛЮБИТЬ

VI ЗАЙМИ МЕСТО У СТОЛА ГОСПОДА

VII ОБЛАЧИСЬ ВО ХРИСТА

VIII ВОТ СТЕЗЯ ТВОЯ

Жан-Рене Буше - Если ты ищешь Бога - Встань и иди

Бог не находится в конце пути как вознаграждение за долгие искания: он изначально с нами, Его таинственное присутствие становится все явственнее. На первый взгляд может показаться, что отец Буше беседует с человеком, который хочет придать смысл своей жизни. Однако каждый христианин, даже имеющий опыт, нуждается в проводнике. Тот, кто только приступил к исканию Бога, не может обойтись без советов, данных в начале книги; но они касаются также мужчин и женщин, полагающих, что они продвинулись на этом пути.

Им тоже было бы полезно вернуться назад. Ни один из этапов пути не пройден по-настоящему. Беспрерывное духовное движение — золотое правило для тех, кто стремится к Любви. Несмотря на свою молодость, отец Жан- Рене Буше умудрен опытом*. Воспитанный на греческих Отцах, увлеченный Востоком, он был священником разных групп, прежде чем стал руководить журналом "L a Vie Spirituelle" («Духовная жизнь»). Он был членом доминиканской провинции Тулузы , много трудился на ее благо. Сегодня он приорпровинции Парижа. Благодаря этой должности он общается с сотнями монахов, разделяя их трудности, пытаясь придать реальную форму их надеждам.