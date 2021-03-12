Жаринов - Падшее просвещение - Тень эпохи
Почему именно Тень Просвещения? Разве само слово Просвещение не означает Свет? Разве эпоха Разума не предполагает ясности и безупречной логики? Не предполагает Порядка как чего-то абсолютного и непоколебимого? Тень же - это всегда нечто непознаваемое, непредсказуемое, это хаос. Что за оксюморон? Либо Тень, либо Свет, то есть Просвещение? Но парадокс здесь заключается в том, что именно в эпоху Просвещения, которую мы еще со школьной скамьи привыкли воспринимать как нечто яркое и светлое, как сам Свет, в этой эпохе Разума присутствует и его обратная, неприглядная сторона. Ученые, работавшие во франкфуртском Институте социальных исследований (1923-1950), писали в 1944 году в работе «Диалектика разума»: «У Европы есть две истории: одна из них - писаная и хорошо известная, другая - подспудная. Она определяется действием человеческих инстинктов и страстей, подавляемых и извращаемых цивилизацией».
Длительное время ученые изучали порядок и беспорядок в разных «департаментах» исторического знания. Общественный порядок как безусловное благо и ценность исследовался преимущественно в русле институциональной истории, а беспорядок, понимаемый негативно, как антипод порядка, был важнейшим объектом истории социальной.
Переосмысление взаимосвязи порядка и беспорядка, а также более основательное изучение каждого из них позволили понять, что «один включает в себя другой». Нобелевский лауреат И.Р. Пригожин видел в этой констатации «главное изменение, которое происходит в нашем восприятии универсума сегодня». Глобальная тема порядка-беспорядка имеет и непосредственное экзистенциальное значение, она проявляется в таких мелочах, как исторический быт.
Возьмем для примера простой каблук, который именно в XVIII веке приобретет особое значение. Необходимо принять во внимание, что тогда нигде не существовало тротуаров, что даже улицы были в большинстве случаев немощеные, в лучшем случае мостились лишь некоторые (главные) из них, все же остальные в продолжение года были покрыты грязью, превращавшейся после каждого дождика в огромные бездонные лужи. Нечистоты выбрасывались за дверь даже еще в XVII в., и так как уборные существовали лишь в немногих домах, то люди обычно справляли свои естественные потребности на улице. Поэтому даже на мощеных улицах протекал мутный ручеек нечистот. В знаменитом королевском Версале аристократы за неимением достаточного количества отхожих мест мочились прямо на стены дворца и в углах парадных лестниц. Естество брало свое. Так обстояло дело и в XVIII в.
Евгений Викторович Жаринов - Падшее просвещение. Тень эпохи
(Серия: Классика лекций)
Издательство: АСТ, 2021 г. - 512 с.
ISBN: 978-5-17-126709-4
Евгений Викторович Жаринов - Падшее просвещение. Тень эпохи - Содержание
Вместо введения
ГЛАВА I. ГРИМАСЫ ПРИРОДЫ
- Гримаса первая. Лиссабонское землетрясение
- Последствия катастрофы
- Гримаса вторая. Жеводанское чудовище
- Хронология событий
- Лох-несское чудовище
- Гримаса третья. Уроды
- Цирк уродов и век Просвещения
- Гримаса четвертая. Дети-Маугли эпохи Разума
- Дикий мальчик из Авейрона: история Виктора
ГЛАВА II. НАУКА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (Станислав Маринов)
- Выбор меридиана
- Появление науки геологии
- История развития сейсмологии
- Промышленная революция эпохи века Разума
- Создание криминалистики
ГЛАВА III. ДУХ АВАНТЮРИЗМА В ВЕК РАЗУМА
- Маркиз де Сад
- Франсуа-Тимолеон де Шуази (1644-1724)
- Джакомо Казанова
- Биография
- Граф Калиостро
- Основные приемы графа Калиостро, с помощью которых он воздействовал на людей
- Граф Сен-Жермен
- Семилетняя война
- Алхимия и другие проекты. Двойники и подражатели
- Сен-Жермен и тайные общества
- Оккультная и теософская версия биографии Сен-Жермена
- Частная жизнь Бомарше
ГЛАВА IV. СЕКС И РАЗУМ, ИЛИ ВЗБЕСИВШАЯСЯ ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ
- Увлечение наркотическими средствами
ГЛАВА V. МОДА В ЭПОХУ ПРОСВЕЩЕНИЯ
ГЛАВА VI. ИСКУССТВО ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (ЖИВОПИСЬ, МУЗЫКА, АРХИТЕКТУРА)
- Живопись
- Буше Франсуа (1703-1770) (рококо)
- Антуан Ватто
- Музыка эпохи Просвещения
- Музыка в опере "Дон Жуан"
- "Волшебная флейта"
- Краткое содержание
- Моцарт и масоны
- Людвиг Ван Бетховен (1770-1827)
- Факты из жизни Бетховена
- Архитектура эпохи века Разума. Классический стиль
- Английский классицизм
- Особенности классицизма в архитектуре Франции
- Русский классицизм в архитектуре
- Примеры отечественной архитектурной классики
ГЛАВА VII. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (Станислав Жаринов)
- Философская тень Просвещения
- Тень Первая. Философия идеализма
- Тень Вторая. Сомнения в безграничных возможностях разума и науки
ГЛАВА VIII. МАСОНЫ И ПРОСВЕЩЕНИЕ
- Гуманный доктор Гильотен
- Идешь в поход? Возьми гильотину!
- "Машина смерти" покоряет Европу
- Кровавый ритуал или казнь согласно закону?
- Последние часы короля
- Зачем отрубленную голову показывали толпе?
ГЛАВА IX. ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЦИЗМА И ПРОСВЕЩЕНИЯ
- Французская Академия
- Корнель
- Образцовая трагедия французского классицизма - "Сид" Корнеля Расина
- "Федра" (краткое содержание трагедии Расина)
- Мольер
- "Дон Жуан"
- Английская литература эпохи века Разума
- Сэмюэл Батлер
- Джон Беньян
- Джон Драйден
- Колли Сиббер
- Джордж Лилло
- Джон Гей
- Генри Филдинг
- Шеридан
- Английский просветительский роман XVIII века
- Джонатан Свифт
- Сэмюэл Ричардсон
- Генри Филдинг (Henry Fielding, 1707-1754)
- Лоренс Стерн
- Французская литература XVIII столетия
- Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
- "Кандид"
- Дени Дидро
- "Монахиня"
- "Нескромные сокровища"
- Бомарше
- Шодерло де Лакло
- Жан-Жак Руссо
- Литература Германии XVIII века
- Философия игры и категорический императив
- Канта в творчестве Шиллера
- "Вильгельм Телль"
- "Разбойники"
- Гете. "Фауст"
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