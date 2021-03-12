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Жаринов - Падшее просвещение - Тень эпохи

Евгений Жаринов - Падшее просвещение. Тень эпохи
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Cultural Studies Art
Почему именно Тень Просвещения? Разве само слово Просвещение не означает Свет? Разве эпоха Разума не предполагает ясности и безупречной логики? Не предполагает Порядка как чего-то абсолютного и непоколебимого? Тень же - это всегда нечто непознаваемое, непредсказуемое, это хаос. Что за оксюморон? Либо Тень, либо Свет, то есть Просвещение? Но парадокс здесь заключается в том, что именно в эпоху Просвещения, которую мы еще со школьной скамьи привыкли воспринимать как нечто яркое и светлое, как сам Свет, в этой эпохе Разума присутствует и его обратная, неприглядная сторона. Ученые, работавшие во франкфуртском Институте социальных исследований (1923-1950), писали в 1944 году в работе «Диалектика разума»: «У Европы есть две истории: одна из них - писаная и хорошо известная, другая - подспудная. Она определяется действием человеческих инстинктов и страстей, подавляемых и извращаемых цивилизацией».
Длительное время ученые изучали порядок и беспорядок в разных «департаментах» исторического знания. Общественный порядок как безусловное благо и ценность исследовался преимущественно в русле институциональной истории, а беспорядок, понимаемый негативно, как антипод порядка, был важнейшим объектом истории социальной.
Переосмысление взаимосвязи порядка и беспорядка, а также более основательное изучение каждого из них позволили понять, что «один включает в себя другой». Нобелевский лауреат И.Р. Пригожин видел в этой констатации «главное изменение, которое происходит в нашем восприятии универсума сегодня». Глобальная тема порядка-беспорядка имеет и непосредственное экзистенциальное значение, она проявляется в таких мелочах, как исторический быт.
Возьмем для примера простой каблук, который именно в XVIII веке приобретет особое значение. Необходимо принять во внимание, что тогда нигде не существовало тротуаров, что даже улицы были в большинстве случаев немощеные, в лучшем случае мостились лишь некоторые (главные) из них, все же остальные в продолжение года были покрыты грязью, превращавшейся после каждого дождика в огромные бездонные лужи. Нечистоты выбрасывались за дверь даже еще в XVII в., и так как уборные существовали лишь в немногих домах, то люди обычно справляли свои естественные потребности на улице. Поэтому даже на мощеных улицах протекал мутный ручеек нечистот. В знаменитом королевском Версале аристократы за неимением достаточного количества отхожих мест мочились прямо на стены дворца и в углах парадных лестниц. Естество брало свое. Так обстояло дело и в XVIII в.

Евгений Викторович Жаринов - Падшее просвещение. Тень эпохи

(Серия: Классика лекций)
Издательство: АСТ, 2021 г. - 512 с.
ISBN: 978-5-17-126709-4

Евгений Викторович Жаринов - Падшее просвещение. Тень эпохи - Содержание

Вместо введения
ГЛАВА I. ГРИМАСЫ ПРИРОДЫ
  • Гримаса первая. Лиссабонское землетрясение
  • Последствия катастрофы
  • Гримаса вторая. Жеводанское чудовище
  • Хронология событий
  • Лох-несское чудовище
  • Гримаса третья. Уроды
  • Цирк уродов и век Просвещения
  • Гримаса четвертая. Дети-Маугли эпохи Разума
  • Дикий мальчик из Авейрона: история Виктора
ГЛАВА II. НАУКА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (Станислав Маринов)
  • Выбор меридиана
  • Появление науки геологии
  • История развития сейсмологии
  • Промышленная революция эпохи века Разума
  • Создание криминалистики
ГЛАВА III. ДУХ АВАНТЮРИЗМА В ВЕК РАЗУМА
  • Маркиз де Сад
  • Франсуа-Тимолеон де Шуази (1644-1724)
  • Джакомо Казанова
  • Биография
  • Граф Калиостро
  • Основные приемы графа Калиостро, с помощью которых он воздействовал на людей
  • Граф Сен-Жермен
  • Семилетняя война
  • Алхимия и другие проекты. Двойники и подражатели
  • Сен-Жермен и тайные общества
  • Оккультная и теософская версия биографии Сен-Жермена
  • Частная жизнь Бомарше
ГЛАВА IV. СЕКС И РАЗУМ, ИЛИ ВЗБЕСИВШАЯСЯ ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ
  • Увлечение наркотическими средствами
ГЛАВА V. МОДА В ЭПОХУ ПРОСВЕЩЕНИЯ
ГЛАВА VI. ИСКУССТВО ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (ЖИВОПИСЬ, МУЗЫКА, АРХИТЕКТУРА)
  • Живопись
  • Буше Франсуа (1703-1770) (рококо)
  • Антуан Ватто
  • Музыка эпохи Просвещения
  • Музыка в опере "Дон Жуан"
  • "Волшебная флейта"
  • Краткое содержание
  • Моцарт и масоны
  • Людвиг Ван Бетховен (1770-1827)
  • Факты из жизни Бетховена
  • Архитектура эпохи века Разума. Классический стиль
  • Английский классицизм
  • Особенности классицизма в архитектуре Франции
  • Русский классицизм в архитектуре
  • Примеры отечественной архитектурной классики
ГЛАВА VII. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (Станислав Жаринов)
  • Философская тень Просвещения
  • Тень Первая. Философия идеализма
  • Тень Вторая. Сомнения в безграничных возможностях разума и науки
ГЛАВА VIII. МАСОНЫ И ПРОСВЕЩЕНИЕ
  • Гуманный доктор Гильотен
  • Идешь в поход? Возьми гильотину!
  • "Машина смерти" покоряет Европу
  • Кровавый ритуал или казнь согласно закону?
  • Последние часы короля
  • Зачем отрубленную голову показывали толпе?
ГЛАВА IX. ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЦИЗМА И ПРОСВЕЩЕНИЯ
  • Французская Академия
  • Корнель
  • Образцовая трагедия французского классицизма - "Сид" Корнеля Расина
  • "Федра" (краткое содержание трагедии Расина)
  • Мольер
  • "Дон Жуан"
  • Английская литература эпохи века Разума
  • Сэмюэл Батлер
  • Джон Беньян
  • Джон Драйден
  • Колли Сиббер
  • Джордж Лилло
  • Джон Гей
  • Генри Филдинг
  • Шеридан
  • Английский просветительский роман XVIII века
  • Джонатан Свифт
  • Сэмюэл Ричардсон
  • Генри Филдинг (Henry Fielding, 1707-1754)
  • Лоренс Стерн
  • Французская литература XVIII столетия
  • Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ)
  • "Кандид"
  • Дени Дидро
  • "Монахиня"
  • "Нескромные сокровища"
  • Бомарше
  • Шодерло де Лакло
  • Жан-Жак Руссо
  • Литература Германии XVIII века
  • Философия игры и категорический императив
  • Канта в творчестве Шиллера
  • "Вильгельм Телль"
  • "Разбойники"
  • Гете. "Фауст"
Views 299
Rating 4.0 / 5
Added 12.03.2021
Author brat christifid
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4.0/5 (3)

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