Почему именно Тень Просвещения? Разве само слово Просвещение не означает Свет? Разве эпоха Разума не предполагает ясности и безупречной логики? Не предполагает Порядка как чего-то абсолютного и непоколебимого? Тень же - это всегда нечто непознаваемое, непредсказуемое, это хаос. Что за оксюморон? Либо Тень, либо Свет, то есть Просвещение? Но парадокс здесь заключается в том, что именно в эпоху Просвещения, которую мы еще со школьной скамьи привыкли воспринимать как нечто яркое и светлое, как сам Свет, в этой эпохе Разума присутствует и его обратная, неприглядная сторона. Ученые, работавшие во франкфуртском Институте социальных исследований (1923-1950), писали в 1944 году в работе «Диалектика разума»: «У Европы есть две истории: одна из них - писаная и хорошо известная, другая - подспудная. Она определяется действием человеческих инстинктов и страстей, подавляемых и извращаемых цивилизацией».

Длительное время ученые изучали порядок и беспорядок в разных «департаментах» исторического знания. Общественный порядок как безусловное благо и ценность исследовался преимущественно в русле институциональной истории, а беспорядок, понимаемый негативно, как антипод порядка, был важнейшим объектом истории социальной.

Переосмысление взаимосвязи порядка и беспорядка, а также более основательное изучение каждого из них позволили понять, что «один включает в себя другой». Нобелевский лауреат И.Р. Пригожин видел в этой констатации «главное изменение, которое происходит в нашем восприятии универсума сегодня». Глобальная тема порядка-беспорядка имеет и непосредственное экзистенциальное значение, она проявляется в таких мелочах, как исторический быт.

Возьмем для примера простой каблук, который именно в XVIII веке приобретет особое значение. Необходимо принять во внимание, что тогда нигде не существовало тротуаров, что даже улицы были в большинстве случаев немощеные, в лучшем случае мостились лишь некоторые (главные) из них, все же остальные в продолжение года были покрыты грязью, превращавшейся после каждого дождика в огромные бездонные лужи. Нечистоты выбрасывались за дверь даже еще в XVII в., и так как уборные существовали лишь в немногих домах, то люди обычно справляли свои естественные потребности на улице. Поэтому даже на мощеных улицах протекал мутный ручеек нечистот. В знаменитом королевском Версале аристократы за неимением достаточного количества отхожих мест мочились прямо на стены дворца и в углах парадных лестниц. Естество брало свое. Так обстояло дело и в XVIII в.

Евгений Викторович Жаринов - Падшее просвещение. Тень эпохи

(Серия: Классика лекций)

Издательство: АСТ, 2021 г. - 512 с.

ISBN: 978-5-17-126709-4

Евгений Викторович Жаринов - Падшее просвещение. Тень эпохи - Содержание

Вместо введения

ГЛАВА I. ГРИМАСЫ ПРИРОДЫ

Гримаса первая. Лиссабонское землетрясение

Последствия катастрофы

Гримаса вторая. Жеводанское чудовище

Хронология событий

Лох-несское чудовище

Гримаса третья. Уроды

Цирк уродов и век Просвещения

Гримаса четвертая. Дети-Маугли эпохи Разума

Дикий мальчик из Авейрона: история Виктора

ГЛАВА II. НАУКА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (Станислав Маринов)

Выбор меридиана

Появление науки геологии

История развития сейсмологии

Промышленная революция эпохи века Разума

Создание криминалистики

ГЛАВА III. ДУХ АВАНТЮРИЗМА В ВЕК РАЗУМА

Маркиз де Сад

Франсуа-Тимолеон де Шуази (1644-1724)

Джакомо Казанова

Биография

Граф Калиостро

Основные приемы графа Калиостро, с помощью которых он воздействовал на людей

Граф Сен-Жермен

Семилетняя война

Алхимия и другие проекты. Двойники и подражатели

Сен-Жермен и тайные общества

Оккультная и теософская версия биографии Сен-Жермена

Частная жизнь Бомарше

ГЛАВА IV. СЕКС И РАЗУМ, ИЛИ ВЗБЕСИВШАЯСЯ ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Увлечение наркотическими средствами

ГЛАВА V. МОДА В ЭПОХУ ПРОСВЕЩЕНИЯ

ГЛАВА VI. ИСКУССТВО ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (ЖИВОПИСЬ, МУЗЫКА, АРХИТЕКТУРА)

Живопись

Буше Франсуа (1703-1770) (рококо)

Антуан Ватто

Музыка эпохи Просвещения

Музыка в опере "Дон Жуан"

"Волшебная флейта"

Краткое содержание

Моцарт и масоны

Людвиг Ван Бетховен (1770-1827)

Факты из жизни Бетховена

Архитектура эпохи века Разума. Классический стиль

Английский классицизм

Особенности классицизма в архитектуре Франции

Русский классицизм в архитектуре

Примеры отечественной архитектурной классики

ГЛАВА VII. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (Станислав Жаринов)

Философская тень Просвещения

Тень Первая. Философия идеализма

Тень Вторая. Сомнения в безграничных возможностях разума и науки

ГЛАВА VIII. МАСОНЫ И ПРОСВЕЩЕНИЕ

Гуманный доктор Гильотен

Идешь в поход? Возьми гильотину!

"Машина смерти" покоряет Европу

Кровавый ритуал или казнь согласно закону?

Последние часы короля

Зачем отрубленную голову показывали толпе?

ГЛАВА IX. ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЦИЗМА И ПРОСВЕЩЕНИЯ