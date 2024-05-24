Жэнгра Ив - Социология науки

Если мы понимаем под науками корпус методически полученных и признанных за истину знаний, то они могут стать объектом философского анализа. Если мы рассматриваем науки с точки зрения их эволюции во времени, то у них, безусловно, есть своя история. Если мы представляем себе науки как творческий процесс, то здесь есть работа для психологов. После Второй мировой войны науки обрели новую политическую силу, поэтому политологи поставили вопрос об отношениях между политической властью и наукой. Что же касается экономики, она интересуется больше изобретениями и инновациями, чем науками как таковыми. Наконец, в качестве институционализованных социальных практик науки могут стать предметом социологического изучения.

В отличие от психологии науки, все еще слабо развитой, и политологии науки, которая пока не является полноценной специальностью в составе университетских кафедр политических наук, история, философия и социология науки в 1960–1970-е годы стали относительно автономными специальностями. У каждой из них есть свои кафедры, журналы и ученые общества. Их общий предмет — наука — создает предпосылки для их взаимодействия, которое происходит в разные моменты и с разной интенсивностью. так, история научных идей поднимает вопросы, важные для эпистемологии, которая видит в исторических фактах предмет для философствования, а социальная и институциональная история вряд ли сможет уйти от вопросов социологического порядка. Наконец, социологи часто заимствуют свой материал у историков, и некоторые из них утверждают, что сама эпистемология имеет социальные основания.

Хотя наука как общественный институт появляется в XVII в., а деление на дисциплины происходит в XIX в., науки становятся предметом социологической рефлексии главным образом начиная с 1930-х годов. Как и в случае истории и философии науки, первыми внесли вклад в развитие этой новой области сами ученые, задавшиеся вопросом о своих практиках и о порой довольно непростых отношениях между наукой и обществом. Еще в начале 1950-х годов половина публикаций по социологии науки приходилась на долю ученых, более четверти — на долю историков и философов, и только незначительная оставшаяся часть была авторства профессиональных социологов.

Жэнгра Ив - Социология науки

пер. с фр. С. А. Гашкова; под ред. О. И. Кирчик; Нац. исслед. ун­т «Высшая школа экономики»

М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017, 112 с., 1000 экз.

Серия "Социальная теория"

ISBN 978­5­7598­1526­6

Жэнгра Ив - Социология науки - Содержание

БЛАГОДАРНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ

I. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ НАУК

II. ИНСТИТУТЫ НАУКИ

III. СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАУКИ

IV. СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТІ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ