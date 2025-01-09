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Жеребилов - Тернистый путь к свободе

Жеребилов - Тернистый путь к свободе
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

История — это не только даты, но прежде всего люди и их судьбы. Юрий Жеребилов открывает перед нами забытую главу советской истории: массовое движение за эмиграцию верующих, которое зародилось на суровых просторах Дальнего Востока. Это книга о мужестве, вере и отчаянной борьбе за право жить согласно своим убеждениям.

Юрий Жеребилов – Тернистый путь к свободе - История эмиграционного движения на Дальнем Востоке

Сакраменто, Калифорния, 2011. – 324 с.

Юрий Жеребилов – Тернистый путь к свободе - Содержание

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ О ДНЯХ МИНУВШИХ

ВВЕДЕНИЕ

  • МИГРАЦИЯ ХРИСТИАН НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

  • НАЧАЛО ИСПЫТАНИЙ

  • ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЗА ВЕРУ

  • ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ СУД

  • СУД НАД ДЬЯКОНАМИ

  • СЕМЯ ПРОРАСТАЕТ

  • НЕКОТОРЫЕ СЕМЬИ ПОКИДАЮТ НАХОДКУ

  • ОТКРЫТОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

  • ТИМОФЕЙ, СЫН ПАВЛА

  • БОРЬБА ПРОДОЛЛЖАЕТСЯ

  • ВНУТРЕННЯЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ В ЦЕРКВИ

  • СНОВА ВМЕСТЕ

  • НАЧАЛО РЕПРЕССИЙ

  • РАССКАЗ О Г. П. ЯКУНИНЕ

  • ЧТО БЫЛО ПОТОМ?

  • ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА ЧУГУЕВСКОЙ ОБЩИНЫ

  • АВАРИЯ

  • ОБСТАНОВКА ВНУТРИ И ВНЕ

  • ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ АФАНАСИЯ РАЙЛЯНА И ЕГО СЕМЬИ . .

  • БОРЬБА ЗА СВОБОДУ В МОЛДОВЕ И В ПРИБАЛТИКЕ

  • СТАНИЦА СТАРОТИТАРОВСКАЯ

  • ПУТЬ К СВОБОДЕ. МОСКВА-ВЕНА

  • ВЕНА—РИМ

  • ЖИЗНЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ

  • ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

ДОКУМЕНТЫ

ОБРАЩЕНИЕ К ИММИГРАНТАМ — ПЕРВОПРОХОДЦАМ. .. .

ПРИМЕЧАНИЕ

Views 240
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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