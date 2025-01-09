История — это не только даты, но прежде всего люди и их судьбы. Юрий Жеребилов открывает перед нами забытую главу советской истории: массовое движение за эмиграцию верующих, которое зародилось на суровых просторах Дальнего Востока. Это книга о мужестве, вере и отчаянной борьбе за право жить согласно своим убеждениям.

Юрий Жеребилов – Тернистый путь к свободе - История эмиграционного движения на Дальнем Востоке

Сакраменто, Калифорния, 2011. – 324 с.

Юрий Жеребилов – Тернистый путь к свободе - Содержание

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ О ДНЯХ МИНУВШИХ

ВВЕДЕНИЕ

МИГРАЦИЯ ХРИСТИАН НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

НАЧАЛО ИСПЫТАНИЙ

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЗА ВЕРУ

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ СУД

СУД НАД ДЬЯКОНАМИ

СЕМЯ ПРОРАСТАЕТ

НЕКОТОРЫЕ СЕМЬИ ПОКИДАЮТ НАХОДКУ

ОТКРЫТОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

ТИМОФЕЙ, СЫН ПАВЛА

БОРЬБА ПРОДОЛЛЖАЕТСЯ

ВНУТРЕННЯЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ В ЦЕРКВИ

СНОВА ВМЕСТЕ

НАЧАЛО РЕПРЕССИЙ

РАССКАЗ О Г. П. ЯКУНИНЕ

ЧТО БЫЛО ПОТОМ?

ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА ЧУГУЕВСКОЙ ОБЩИНЫ

АВАРИЯ

ОБСТАНОВКА ВНУТРИ И ВНЕ

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ АФАНАСИЯ РАЙЛЯНА И ЕГО СЕМЬИ . .

БОРЬБА ЗА СВОБОДУ В МОЛДОВЕ И В ПРИБАЛТИКЕ

СТАНИЦА СТАРОТИТАРОВСКАЯ

ПУТЬ К СВОБОДЕ. МОСКВА-ВЕНА

ВЕНА—РИМ

ЖИЗНЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

ДОКУМЕНТЫ

ОБРАЩЕНИЕ К ИММИГРАНТАМ — ПЕРВОПРОХОДЦАМ. .. .

ПРИМЕЧАНИЕ