Жибрик - Давид - Противоречия человеческого сердца

Книга Александра Жибрика «Давид: Противоречия человеческого сердца» представляет собой глубокое исследование жизни и характера одного из самых многогранных персонажей библейской истории. Автор ставит задачу показать Давида не как недосягаемого идеализированного героя, а как живого человека, в чьем сердце уживались высочайшая преданность Богу и сокрушительные падения. Основная идея произведения заключается в том, что величие Давида состояло не в его безгрешности, а в его способности к искреннему, глубокому покаянию и неустанному поиску Божьего лица даже в моменты глубочайшего личного кризиса.

Содержательная часть книги охватывает ключевые этапы пути Давида: от безвестного пастуха и триумфа над Голиафом до царского трона и трагических семейных раздоров. Жибрик детально анализирует внутренние мотивы поступков псалмопевца, исследуя парадокс «мужа по сердцу Божьему», который совершает тяжкие ошибки. Автор уделяет особое внимание периоду гонений со стороны Саула, когда формировался характер будущего царя, и истории с Вирсавией, ставшей поворотной точкой в его духовной жизни. Через призму этих событий читателю предлагается размышление о природе греха, Божьем прощении и о том, как противоречия человеческой натуры могут стать почвой для проявления божественной благодати.

Текст написан в характерной для автора пастырской и психологичной манере, сочетающей вдумчивый разбор Писания с актуальными выводами для современного христианина. Александр Жибрик приглашает читателя к честному исследованию собственного сердца, используя историю израильского царя как наглядный пример того, что Бог работает не с совершенными масками, а с сокрушенными и искренними душами. Работа служит прекрасным путеводителем для тех, кто ищет ответы на вопросы о смысле страданий, последствиях выбора и бесконечном милосердии Творца. Это чтение вдохновляет на путь доверия, напоминая, что даже самые темные противоречия сердца могут быть освещены Божьим присутствием.

Александр Жибрик - Давид - Противоречия человеческого сердца

Книгоноша, 2010

К.: Християнське біблійне братство св. апостола Павла, 2010.-192 с.

ISBN 978-966-7698-52-2

Александр Жибрик - Давид - Противоречия человеческого сердца - Содержание

Благодарность

Предисловие

Введение

Глава 1. Помазание приносит с собой не только счастье, но и страдание

Глава 2. Голиаф: Давид получает свой шанс

Глава 3. Ионафан: способность быть вторым

Глава 4. Мелхола попытка срезать круг

Глава 5. Несколько слов о таланте и посредственности

Глава 6. Ложь, продиктованная отчаянием

Глава 7. Утрата своего «я»

Глава 8. Пещера Одолламская или как зарождалось царство

Глава 9. Авигея: благородство Давида, его путь к сердцу народа

Глава 10. Куда может завести ложь, или никто не построит блага на неправедном основании

Глава 11. Мемфивосфей: клятва, данная Ионафану

Глава 12. Вирсавия: начало крушения

Глава 13. Запоздалое рвение по делу Господню

Глава 14. Иоав - темная сторона Давида

Глава 15. Дети Давида: что посеешь, то пожнешь

Глава 16. Амнон - Фамарь - Авессалом: трагедия их взаимоотношений

Глава 17. Ахитофел - Хусий: война мудрецов

Глава 18. Ависага: неспетая лебединая песня

Глава 19. Царь умер-да здравствует царь!

Заключение

Эпилог

Библиография

