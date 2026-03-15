Жибрик - Иов - На встречу с истинным Богом

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism

Книга Александра Жибрика «Иов: Навстречу с истинным Богом — Назад к утраченной человечности» представляет собой глубокое экзегетическое и психологическое исследование одной из самых сложных и загадочных книг Ветхого Завета. Автор ставит задачу провести читателя через горнило страданий патриарха Иова, чтобы показать: истинное познание Бога начинается там, где заканчиваются человеческие представления о справедливости и комфорте. Основная идея произведения заключается в том, что катастрофа, постигшая Иова, была не просто испытанием на прочность, а радикальным процессом «расчеловечивания» ложных религиозных установок ради обретения подлинной, сокрушенной и обновленной человечности в живом диалоге с Творцом.

Содержательная часть труда фокусируется на трансформации сознания героя: от состояния «благочестивого преуспевания» через бездну отчаяния и споров с друзьями к финальному безмолвию перед лицом Божественного величия. Жибрик детально анализирует речи друзей Иова как пример «безопасного богословия», которое пытается объяснить необъяснимое и тем самым лишь умножает страдания. Автор подчеркивает, что путь Иова — это путь каждого, кто решается задавать Богу неудобные вопросы и не удовлетворяется готовыми ответами. Книга раскрывает, как через потерю всего земного Иов обретает нечто бесконечно большее — личную встречу с «Истинным Богом», Который не вписывается в рамки человеческой логики, но Который один способен вернуть человеку его истинное достоинство.

Текст написан в характерном для Александра Жибрика стиле — эмоционально насыщенном, философски глубоком и в то же время пастырски чутком. Автор не боится исследовать самые темные уголки человеческой души, сталкивающейся с несправедливостью и молчанием Небес. Работа служит мощным духовным ресурсом для тех, кто проходит через личные кризисы, утраты или разочарования в вере. Это чтение убеждает в том, что подлинная вера рождается не в тишине благополучия, а в буре испытаний, где человек, лишенный всех подпорок, наконец-то встречается со своим Создателем лицом к лицу.

Александр Жибрик - Иов - На встречу с истинным Богом - Назад к утраченной человечности

Минск, 2007. - 240 с.

Александр Жибрик - Иов - На встречу с истинным Богом - Назад к утраченной человечности - Содержание

  • Благодарность

  • Предисловие

  • Введение

Часть первая. «На встречу с истинным Богом»

  • Праведность Иова

  • Иов как отец и религиозный лидер

  • Иов и его противник

  • Суть обвинений сатаны против Иова

  • Атака

  • Иов и его жена

  • Лицемерие

  • Друзья собираются утешать Иова

  • Появление друзей Иова

  • Иов начинает раскрываться

  • Елифаз Феманитянин

  • Вилдад Савхеянин

  • Софар Наамитянин

  • Слушание дела: «Дело Иова против Бога»

  • Роль смерти в качестве судебного исполнителя

  • И снова обвинения

  • Духовное высокомерие

  • Духовная дискриминация и ее последствия

  • Самодостаточность

  • Выступление Елиуя

  • Итог диспута Иова с его друзьями

  • Появление Бога

  • Торжество будущей славы

  • Восстановление

  • Когда еще есть надежда?

  • Заключение к первой части

Часть вторая. «Назад к человечности»

  • Введение

  • Любовь и принятие

  • Участие и сострадание

  • Смирение и прощение

  • Понимание

  • Единство и служение

  • Умиротворение и покой

  • Заключение ко второй части

Библиография

Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

