Жилле Лев, архимандрит Монах Восточной Церкви - Иисусова молитва

История Иисусовой молитвы как призывания имени Иисусова, иногда отдельно, иногда в составе более или менее пространной формулы, исследовалась в ее отдельных аспектах, но в целом не была написана до сих пор. Мы не ставим сейчас перед собой задачу проследить всю историю, нам хотелось бы выделить лишь несколько ее этапов. Наш интерес не является чисто историческим. Речь идет о практике, которая уходит своими корнями в глубокую древность и продолжает жить сегодня на христианском Востоке. Обычно о ней не упоминается в трактатах о «формах молитвы», хотя она является древнейшей практикой и гораздо более распространенной, чем те виды молитвы, о которых пишут в учебных пособиях.

Румынский автор Н. Крайних называет Иисусову молитву «сердцем Православия»1.

Ее практикуют грекокатолики, ею интересуются римокатолики; встречаются даже англикане и протестанты, которые с усердием прибегают к ней сегодня. Она является общим достоянием. Эта молитва выходит за рамки личного благочестия; она соприкасается с литургической молитвой и даже проникает в нее. Ее глубинный смысл и внутренние возможности заслуживают внимательного рассмотрения. Пусть эти страницы помогут привлечь к ней внимание более широкого круга людей.

Было радостно узнать, что первые издания нашего скромного исследования принесли плоды, что этот труд помог некоторым душам больше узнать о тех сокровищах, которые таит в себе сладчайшее имя Спасителя. Non nobis. Domine, sed nomini tuo... — Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу (Пс. 113: 9).

Монах Восточной Церкви (Архимандрит Лев Жилле) - Иисусова молитва: Живой опыт практики

Москва • «Никея» • 2020. - 194 с.

ISBN 978-5-907202-74-0

Монах Восточной Церкви (Архимандрит Лев Жилле) - Иисусова молитва: Живой опыт практики - Содержание