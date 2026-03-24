В этом фундаментальном исследовании Рене Жирар разоблачает «романтическую ложь» — иллюзию того, что человек является суверенным автором своих желаний. Автор вводит концепцию миметического желания, которое всегда трехсторонне: оно возникает не между субъектом и объектом, а между субъектом, объектом и медиатором (образцом), на которого субъект бессознательно ориентируется.

Жирар прослеживает эволюцию этого механизма от «внешней медиации» (Дон Кихот, ориентирующийся на идеального Амадиса) до «внутренней медиации», порождающей современную зависть, соперничество и ненависть. Книга является ключом к пониманию юнгианской тени в социальном контексте и механизмов формирования человеческого «Я» через Другого.

Рене Жирар - Ложь романтизма и правда романа

пер. с франц. А. Зыгмонта

М.. Новое литературное обозрение, 2019. 352 с.

Серия «Studia religiosa»

ISBN 978-5-4448-1103-0

Сергей Зенкин. Рене Жирар: желание — мимесис — рассказ