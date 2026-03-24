Жирар - Ложь романтизма и правда романа

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Biblical Studies, Theology, Philosophy, History, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Series Studia religiosa (31 books)

В этом фундаментальном исследовании Рене Жирар разоблачает «романтическую ложь» — иллюзию того, что человек является суверенным автором своих желаний. Автор вводит концепцию миметического желания, которое всегда трехсторонне: оно возникает не между субъектом и объектом, а между субъектом, объектом и медиатором (образцом), на которого субъект бессознательно ориентируется.

Жирар прослеживает эволюцию этого механизма от «внешней медиации» (Дон Кихот, ориентирующийся на идеального Амадиса) до «внутренней медиации», порождающей современную зависть, соперничество и ненависть. Книга является ключом к пониманию юнгианской тени в социальном контексте и механизмов формирования человеческого «Я» через Другого.

Рене Жирар - Ложь романтизма и правда романа

пер. с франц. А. Зыгмонта

М.. Новое литературное обозрение, 2019. 352 с.

Серия «Studia religiosa»

ISBN 978-5-4448-1103-0

Жирар Рене - Ложь романтизма и правда романа - Содержание

Сергей Зенкин. Рене Жирар: желание — мимесис — рассказ

  • Глава I. «Треугольное» желание

  • Глава II. Люди станут богами одни для других

  • Глава III. Метаморфозы желания

  • Глава IV. Раб и господин

  • Глава V Красное и Черное

  • Глава VI. Проблемы техники у Стендаля, Сервантеса и Флобера

  • Глава VII. Аскеза героя

  • Глава VIII. Мазохизм и садизм

  • Глава IX. Миры Пруста

  • Глава X. Проблемы техники у Пруста и Достоевского

  • Глава XI. Апокалипсис Достоевского

  • Глава XII. Концовка

