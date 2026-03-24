Жирар - Ложь романтизма и правда романа
В этом фундаментальном исследовании Рене Жирар разоблачает «романтическую ложь» — иллюзию того, что человек является суверенным автором своих желаний. Автор вводит концепцию миметического желания, которое всегда трехсторонне: оно возникает не между субъектом и объектом, а между субъектом, объектом и медиатором (образцом), на которого субъект бессознательно ориентируется.
Жирар прослеживает эволюцию этого механизма от «внешней медиации» (Дон Кихот, ориентирующийся на идеального Амадиса) до «внутренней медиации», порождающей современную зависть, соперничество и ненависть. Книга является ключом к пониманию юнгианской тени в социальном контексте и механизмов формирования человеческого «Я» через Другого.
Рене Жирар - Ложь романтизма и правда романа
пер. с франц. А. Зыгмонта
М.. Новое литературное обозрение, 2019. 352 с.
Серия «Studia religiosa»
ISBN 978-5-4448-1103-0
Жирар Рене - Ложь романтизма и правда романа - Содержание
Сергей Зенкин. Рене Жирар: желание — мимесис — рассказ
Глава I. «Треугольное» желание
Глава II. Люди станут богами одни для других
Глава III. Метаморфозы желания
Глава IV. Раб и господин
Глава V Красное и Черное
Глава VI. Проблемы техники у Стендаля, Сервантеса и Флобера
Глава VII. Аскеза героя
Глава VIII. Мазохизм и садизм
Глава IX. Миры Пруста
Глава X. Проблемы техники у Пруста и Достоевского
Глава XI. Апокалипсис Достоевского
Глава XII. Концовка
