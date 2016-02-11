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Жирар - Вещи, сокрытые от создания мира

Жирар - Вещи, сокрытые от создания мира
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art
Третья книга Рене Жирара, «Вещи, сокрытые от создания мира» (Des choses cashees depuis la foundation du monde), увидела свет во Франции в 1978 г.
В этой работе он впервые дает развернутое изложение своей миметической теории.
Его первая публикация была посвящена исследованию творчества пяти европейских романистов (включая Сервантеса, Достоевского и Пруста), которые представили в своих наиболее значительных романах поразительно сходные примеры человеческого роста и изменения.
Конечно, в этом эссе уже присутствуют семена теории Жирара, но всеобщее внимание она привлекла только после выхода его второй книги - «Насилие и священное» (1972) (La violence et le sacre).
Несомненно, особенно она порадовала тех, кто увидел в ней разоблачение религии, резюмированное в незабываемой жираровской фразе: «Насилие - это самая суть и тайная душа священного».

Рене Жирар - Вещи, сокрытые от создания мира

Перевод: А. Лукьянов, О. Хмелевская
Пер. с фр. (Серия «Философия и богословие»)
М.: Издательство ББИ, 2016. - xiv + 518 с.
ISBN 978-5-89647-337-4

Рене Жирар - Вещи, сокрытые от создания мира - Содержание

Книга I: Фундаментальная антропология

  • Глава 1: Жертвенный механизм: основа религиозного
  • Глава 2: Генезис культуры и институций
  • Глава 3: Процесс гоминизации
  • Глава 4: Мифы: Замаскированное учредительное линчевание
  • Глава 5: Тексты о преследовании

Книга II: Иудео-христианское писание

  • Глава 1: Вещи, сокрытые от создания мира
  • Глава 2: Интерпретация евангельского текста, основанная не на механизме жертвоприношения
  • Глава 3: Жертвенная интерпретация и историческое христианство
  • Глава 4: Логос Гераклита и логос Иоанна

Книга III: Интердивидуальная психология

  • Глава 1: Миметическое желание
  • Глава 2: Желание без объекта
  • Глава 3: Мимесис и сексуальность
  • Глава 4: Психоаналитическая мифология
  • Глава 5: По ту сторону «скандала»
Заключение
Библиография

Рене Жирар - Вещи, сокрытые от создания мира - Предисловие к русскому изданию

Жирар доказывает, что вся долгая история человеческих попыток приблизиться к божественному, все наши священные тексты и традиции, наши самые торжественные обряды и самые глубокие мистические порывы суть всего лишь колоссальный акт замещения, посредством которого мы бессознательно стремимся управлять изменчивостью своих неумеренных желаний, прибегая к вселяющему страх неограниченному насилию, вселяющемуся в нас, когда «желание становится угрожающе опасным». Жертвоприношение, превращенное в обряд, Жирар рассматривает как проекцию и канализацию самых фундаментальных и самых ужасных инстинктов. Перефразируя Шекспира, в своем предельном религиозном экстазе мы оказываемся палачами, принимающими вид жрецов, приносящих жертвы.
Жирар, на первый взгляд, придерживается антирелигиозной традиции подозрения, классические представители которой -Фрейд, Маркс и Ницше. Однако в «Насилии и священном» не очевиден (и поэтому не замечен всеми теми, кто, с одобрением или неодобрением, воспринял эту книгу как новейшую атаку со стороны «презрительных образованных критиков») тот факт, что при общем разоблачении религии Жирар допускает одно исключение, а именно - иудео-христианскую традицию. Эта традиция не просто исключена из объектов критики, но и представлена как передающая нам понимание того, кто мы такие и «что нам делать».
Библейское откровение раскрывает (именно таков смысл слова «апокалипсис») и проясняет ту истину, что человеческие общества из-за стыда и страха хотят утаить и действительно утаивают «сокрытое от создания мира». Утаивание и разоблачение, сокрытие и откровение. «Религия» и христианство на самом деле движутся в противоположных направлениях, они представляют собой непримиримо различные процессы и структуры. Для Жирара это стало очевидным в момент его обращения и возвращения к христианству весной 1959 г., но, поскольку он долго еще не писал о христианстве, евангельские истоки его теории освященного насилия остались незамеченными.
Так было до 1978 г., когда выводы миметической теории относительно нашего верного и неверного понимания библейского откровения впервые ясно были изложены в «Вещах, сокрытых от создания мира»... С появлением этой книги становится ясно, почему Жирар убеждает как стойких приверженцев, так и жесткую оппозицию: это - интеллектуальный проект, который «вдохновляет и раздражает почти одинаково», как говорит об этом Роуэн Уильяме. Развернутая в этой книге богословская антропология - не просто разделение на атеистов и верующих, ведь причина разногласий кроется в междисциплинарности этой книги.
Богослов по определению должен иметь в распоряжении некий общий нарратив, некое понимание человечества как целостного единства, которое имеет отношение к Богу и к которому имеет отношение Бог, при неизбежной круговой поруке греха и благодати. С другой стороны, антрополог, особенно в наши постмодернистские времена, чувствует себя призванным противостоять соблазну некоего универсального нарратива, который бы описывал человеческие существа и человеческую «природу». Ясно, что такие нарративы суть возвращение к евроцентристской неумеренности ученых прошлого; теория научилась быть смиренной перед лицом многообразия, а также не присваивать, но и не упразднять многообразные формы «различия».
Именно эта скрытая напряженность между откровением и наукой раскрывается в книге Жирара «Вещи, сокрытые от создания мира». Ее первый раздел представляет миметическую теорию как антропологическое объяснение человеческого происхождения. Жирар и два его собеседника (Жан-Мишель Угурлян и Ги Лефор) обнаруживают, что только теория, основанная на необычном и универсальном подходе, может надеяться на успешное решение вопроса о человеческом происхождении, особенно о таинственном переходе от животного к человеку. В качестве примера такого методологического бесстрашия приводится Чарльз Дарвин. В третьем разделе рассматриваются психосексуальные применения гипотез Жирара, а также выдвигаются замечательные утверждения относительно генезиса гомосексуальности и таких типов поведения, как садизм и мазохизм, считающихся «девиантными».
Views 1 321
Rating 5.0 / 5
Added 11.02.2016
Author Tov
Rate this publication:
5.0/5 (7)

Comments (1 comment)

B
brat Warden 10 years ago
Спасибо, давно ждал!!!

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