Живые уроки - 36 + 4 захватывающих Библейских занятий

Наш Учитель Иисус Христос оставил Великое поручение: «Идите и научите...» (Мф.28.19). Это значит, мы должны использовать любую возможность, чтобы рассказать детям о Христе, о Его служении, о нравственных основах, на которых строится христианская жизнь.

Каждый преподаватель воскресной школы, лидер христианского клуба, вожатый в христианском лагере имеет желание преподать своим ученикам Слово Божие так, чтобы оно коснулось детских сердец и принесло добрый плод в их жизни. Но это возможно при успешном преподавании, когда учеба проходит просто, понятно и весело.

В помощь детским служителям в христианских клубах «АВАНА» предлагаем данное пособие, которое станет хорошим подспорьем в преподавании библейских уроков. В книге предложены «36+4» уроков, проверенных практикой. «36+4» - это количество уроков, рассчитанное на учебный год с сентября по июнь. Если занятия в клубе проходят в период с мая по октябрь, можно использовать предложенный материал и выбрать наиболее интересные для вас темы.

Почему «36+4»? «Тридцать шесть» - это тематические уроки из Ветхого и Нового Заветов, «четыре» - это полное описание радостных встреч в клубе, которые можно назвать «Днями именинников». В эти дни предлагается провести занятие в клубе по нестандартной схеме. Для проведения каждого тематического праздника предложено много игр. Это сделано для того, чтобы у лидеров был выбор для подготовки программы для больших и небольших клубов.

Стандартный библейский урок имеет следующую структуру: вступление, библейскую историю, идею к ключевому стиху и заключение. Вступление представляет собой мотивацию к библейской истории. Это и игры, и истории, и предметы. Библейская история написана на доступном языке, которую можно рассказать детям, используя наглядные пособия: картинки, пособия, куклы. Разучивая ключевой стих (стих, который подкрепляет главную мысль урока) можно воспользоваться предложенными идеями и методами. Заключение подводит итог уроку. Хорошая подготовка и преподавание помогут достичь детские сердца. Но помните, чтобы эти уроки и истины достигли детей, вам необходимо применить все свои умения, навыки, способности, проявить трудолюбие, долготерпение и любовь.

Живые уроки - 36 + 4 захватывающих Библейских занятий

АВАНА-Украина, 2008. – 166 с.

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