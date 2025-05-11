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Живые уроки

Живые уроки - 36 + 4 захватывающих Библейских занятий
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Educational
Наш Учитель Иисус Христос оставил Великое поручение: «Идите и научите...» (Мф.28.19). Это значит, мы должны использовать любую возможность, чтобы рассказать детям о Христе, о Его служении, о нравственных основах, на которых строится христианская жизнь.
Каждый преподаватель воскресной школы, лидер христианского клуба, вожатый в христианском лагере имеет желание преподать своим ученикам Слово Божие так, чтобы оно коснулось детских сердец и принесло добрый плод в их жизни. Но это возможно при успешном преподавании, когда учеба проходит просто, понятно и весело.
В помощь детским служителям в христианских клубах «АВАНА» предлагаем данное пособие, которое станет хорошим подспорьем в преподавании библейских уроков. В книге предложены «36+4» уроков, проверенных практикой. «36+4» - это количество уроков, рассчитанное на учебный год с сентября по июнь. Если занятия в клубе проходят в период с мая по октябрь, можно использовать предложенный материал и выбрать наиболее интересные для вас темы.
Почему «36+4»? «Тридцать шесть» - это тематические уроки из Ветхого и Нового Заветов, «четыре» - это полное описание радостных встреч в клубе, которые можно назвать «Днями именинников». В эти дни предлагается провести занятие в клубе по нестандартной схеме. Для проведения каждого тематического праздника предложено много игр. Это сделано для того, чтобы у лидеров был выбор для подготовки программы для больших и небольших клубов.
Стандартный библейский урок имеет следующую структуру: вступление, библейскую историю, идею к ключевому стиху и заключение. Вступление представляет собой мотивацию к библейской истории. Это и игры, и истории, и предметы. Библейская история написана на доступном языке, которую можно рассказать детям, используя наглядные пособия: картинки, пособия, куклы. Разучивая ключевой стих (стих, который подкрепляет главную мысль урока) можно воспользоваться предложенными идеями и методами. Заключение подводит итог уроку. Хорошая подготовка и преподавание помогут достичь детские сердца. Но помните, чтобы эти уроки и истины достигли детей, вам необходимо применить все свои умения, навыки, способности, проявить трудолюбие, долготерпение и любовь.

Живые уроки - 36 + 4 захватывающих Библейских занятий

АВАНА-Украина, 2008. – 166 с.

Живые уроки – Содержание

  • Встреча 1: Бог сотворил все для Своей славы
  • Встреча 2: Богу грех не угоден
  • Встреча 3: Обетования Бога непреложны
  • Встреча 4: Бог имеет Свой план
  • Встреча 5: Непослушание Богу наказуемо
  • Встреча 6: Бог дает Свой закон
  • Встреча 7: Есть только один Бог
  • Встреча 8: Бог никогда не изменяется
  • Встреча 9: Бог достоин благодарения
  • Встреча 10: «Путешествие в город познания»
  • Встреча 11: Библия - Слово Бога
  • Встреча 12: Библия наш путеводитель
  • Встреча 13: Принятие Слова Божьего
  • Встреча 14: Бог пришел в мир
  • Встреча 15: Служение Богу с детства
  • Встреча 16: Исполнение воли Божьей
  • Встреча 17: Искушения в жизни
  • Встреча 18: Служение Иисуса людям
  • Встреча 19: Власть над природой
  • Встреча 20: Иисус - добрый Пастырь
  • Встреча 21: «Зимние посиделки»
  • Встреча 22: Иисус - Царь царей
  • Встреча 23: Христос заботится о чистоте
  • Встреча 24: Иисус - наш Спаситель
  • Встреча 25: Христос Воскрес Воистину
  • Встреча 26: Евангелизация мира
  • Встреча 27: Иисус - единственный путь к Богу
  • Встреча 28: Настоящее изменение
  • Встреча 29: «Семейный праздник»
  • Встреча 30: Дух Святой созидает Церковь
  • Встреча 31: Церковь - собрание Божьих детей
  • Встреча 32: Разговор с Богом
  • Встреча 33: Бог дает взаймы
  • Встреча 34: Свети для Иисуса
  • Встреча 35: Дарованные способности
  • Встреча 36: Сила слова
  • Встреча 37: Милосердное отношение к ближним
  • Встреча 38: Будь готов ко встрече
  • Встреча 39: Вечная слава и вечное наказание
  • Встреча 40: «Морское путешествие»
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Rating 5.0 / 5
Added 11.05.2025
Author brat Vadim
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