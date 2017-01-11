Есть замечательное выражение на фарси war nam nihadan которое значит «убить кого-то, похоронить его тело, а затем, чтобы его спрятать, вырастить над ним цветы». В 2011 году мы были свидетелями (и участниками) серии оглушительных событий — от арабской весны до движения «Оккупай Уолл-стрит», от протестов в британских пригородах до идеологического безумия Брейвика.

2011 год был, таким образом, годом опасных грез, при­чем амбивалентных: были освободительные мечты, мобилизовавшие протестующих в Нью-Йорке, на площади Тахрир, в Лондоне и Афинах; и были темные деструктивные грезы, двигавшие Брейвиком и расистскими популистами по всей Европе, от Нидерландов до Венгрии. Первоочередной задачей господствующей идеологии было нейтрализовать подлинное измерение этих событий: не было ли преобладающей реакцией на них в средствах массовой информации именно «war nam nihadan»? Массмедиа устраняли радикальный освободительный потенциал событий, затемняли их угрозу для демократии и выращивали цветы над зарытыми трупами. Именно поэтому важно, как следует разобраться в случившемся, поместить эти события в контекст глобального капитализма в целом, что означает: показать, как происходившее связано с центральным антагонизмом капитализма сегодня.

Славой Жижек – Год невозможного - Искусство мечтать опасно

Москва: Издательство «Европа», 2012 г. — 272 с.

ISBN 978-5-9739-0212-4

Славой Жижек – Год невозможного - Искусство мечтать опасно - Содержание

ЭТО БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ МИР: ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

1. ВВЕДЕНИЕ. WAR NAM NIHADAN

2. ОТ ГОСПОДСТВА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И БУНТУ

3. «РАБОТА СНОВИДЕНИЯ» ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ

4. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗЛОВЕЩЕЙ ЭТНИЧНОСТИ

5. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПУСТЫНЮ ПОСТИДЕОЛОГИИ

6. АРАБСКИЕ ВРЕМЕНА ГОДА

7. «ОККУПАЙ УОЛЛ-СТРИТ», ИЛИ НЕИСТОВОЕ МОЛЧАНИЕ КАК НОВОЕ НАЧАЛО

8. «ПРОСЛУШКА», ИЛИ ЧТО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЕНА БЕЗ СОБЫТИЙ

9. ПО ТУ СТОРОНУ ЗАВИСТИ И РЕСЕНТИМЕНТА

10. ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА В ГОТЭМ-СИТИ

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ЗНАКИ ИЗ БУДУЩЕГО

ПРИМЕЧАНИЯ

Славой Жижек - Год невозможного - Искусство мечтать опасно – Предисловие к русскому изданию

Поскольку с тех пор, как я закончил рукопись этой книги, не произошло каких-либо значительных политических событий, я хотел бы воспользоваться этим предисловием как поводом для короткого размышления о безумии нашей эпохи — безумии, на которое описанные в книге события реагируют, или симптомами которого они являются. Если основной аксиомой времен холодной войны было «гарантированное взаимное уничтожение» (сокр. MAD —Mutually Assured Destruction), то аксиома сегодняшней войны с террором противоположна по смыслу: «выбор объектов ядерного уничтожения» (NUTS — Nuclear Utilization Target Selection). Имеется в виду, что при помощи точечных ударов можно уничтожить ядерный потенциал противника, в то время как противоракетный щит прикроет нас от ответных ударов. Точнее говоря, США придерживаются одновременно разных стратегий: они ведут себя так, как если бы продолжали верить в стратегию «MAD» в отношениях с Россией и Китаем, в то время как испытывают соблазн применить «NUTS» по отношению к Ирану и Северной Корее. Парадоксальный механизм «MAD» превращает логику «самореализующегося пророчества» в «намерение обдурить самих себя»: то, что каждая сторона может быть уверена в собственном уничтожении, примени она первой ядерное оружие, так как другая сторона в случае нападения ответит со всей разрушительной силой, гарантирует сохранение мира. Логика же «NUTS», напротив, заключается в возможности заставить противника сложить оружие, если он будет знать, что мы нанесем по нему удар, сами ничем не рискуя. Уже тот факт, что две прямо противоречащие друг другу стратегии используются одновременно одной и той же сверхдержавой, свидетельствует о фантазматическом характере всех этих рассуждений.

И не встречаем ли мы такой же сумасшедший, перевернутый вверх дном мир в идеологических измышлениях наших лидеров? Виктор Орбан, политически правый премьер-министр Венгрии, сказал недавно, что в Центральной Европе должна быть построена новая экономическая система, «и давайте надеяться, что с Божьей помощью нам не придется вместо демократии придумывать и новый тип политического устройства, который мы будем вынуждены ввести в целях экономического выживания. /.../ Сотрудничество — вопрос силы, а не намерения. Возможно, есть страны, где все обстоит иначе, например, в Скандинавии, но такой дрянной полуазиатский народ, как мы, может объединиться только при наличии силы». Ирония этих строк не осталась скрытой от некоторых старых венгерских диссидентов: когда в 1956 году Советская армия вошла в Будапешт, чтобы подавить антикоммунистическое восстание, осажденные венгерские лидеры настойчиво обращались к Западу с посланием: «Мы здесь защищаем Европу» (против азиатских коммунистов, конечно). Теперь же, после краха коммунизма, христианско-консервативное правительство изображает своим главным врагом мультикультурную и потребительскую демократию, образцом которой выступает сегодняшняя Западная Европа, и призывает к новому, более органическому коммунитарному порядку, который должен прийти на смену «неспокойной» либеральной демократии последних двух десятилетий. В этом новом исполнении старой песни о совпадении противоположностей («плутократически-большевистский заговор» и т. п.) (бывшие) коммунисты и ли­беральные «буржуазные» демократы воспринимаются как два лика одного и того же врага. Неудивительно, что Орбан и некоторые его союзники постоянно выказывают симпатии китай­скому «капитализму с азиатскими ценностями», поглядывая на «азиатский» авторитаризм как на средство против угрозы со стороны бывших коммунистов...