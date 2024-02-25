Жижек Славой - Небеса в смятении

Одно из наиболее известных высказываний Мао Цзэдуна гласит: «Под небесами царит великое смятение; ситуация превосходна». Что имел в виду Мао, понять нетрудно: когда существующий общественный порядок распадается, наступающий хаос дает революционным силам отличный шанс действовать решительно и захватить политическую власть. Сегодня под небесами определенно царит великое смятение: пандемия COVID-19, глобальное потепление, признаки новой холодной войны, всплеск народных протестов и социальных противоречий по всему миру — вот лишь некоторые из кризисов, которые нам угрожают. Но правда ли, что этот хаос все равно делает ситуацию превосходной, или же опасность саморазрушения слишком высока?

Разницу между ситуацией, которую имел в виду Мао, и нашей нынешней ситуацией лучше всего можно объяснить с помощью небольшого терминологического разграничения. Мао говорит о смятении под небесами, где «небеса» или большой Другой в той или иной форме — неумолимая логика исторических процессов, законы общественного развития — все еще существуют и незаметно регулируют социальный хаос. Сегодня же нам следует говорить, что в смятении пребывают сами небеса. Что я имею под этим в виду?

В «Разделенном небе» (1963), классическом романе Кристы Вольф времен ГДР о субъективном влиянии раздельности Германии, Манфред (выбравший Запад) говорит своей возлюбленной Рите, когда они видятся в последний раз: «Но хотя наша земля разделена, мы все равно делим с тобой одни и те же небеса». Рита (решившая остаться на Востоке) с горечью отвечает: «Нет, сначала они разделили небеса». Каким бы апологетическим (для востока страны) ни был этот роман, он предлагает правильное понимание того, как наши «земные» разногласия и ссоры в конечном счете всегда восходят к «разделенным небесам»; то есть к гораздо более радикальному и исключительному разделению той самой (символической) вселенной, в которой мы обитаем. Носителем и инструментом этого «разделения небес» является язык как средство, поддерживающее наше восприятие реальности, — язык, а не примитивные эгоистические интересы, есть первый и главный разделитель. Именно из-за языка мы (можем) «живем в разных мирах» с нашими соседями, даже если они проживают на одной с нами улице.

Жижек Славой - Небеса в смятении

перевод с английского М. А. Леонович. — Москва : Издательство АСТ, 2022. — 320 с. — (Smart).

ISBN 978-5-17-148942-7

Жижек Славой - Небеса в смятении Содержание

Предисловие: ситуация все еще превосходна

1. Поменялись ли правила игры после атаки дрона в Саудовской Аравии?

2. Кто выставляет Курдистан диким?

3. Неприятности в нашем раю

4. Опасность кофепития с Ассанжем

5. Анатомия переворота: демократия, библия и литий

6. Чили: к новому означающему Николь Барриа-Асенхо и Славой Жижек

7. Поражение левых лейбористов: анализ причин

8. Да, антисемитизм живет и здравствует — но где?

9. Совершенно рациональный акт... в безумном мире

10. Победители и проигравшие в иранском кризисе

11. Утратила ли Америка моральное лидерство? Как США становятся четырехпартийной системой

12. Призыв к умеренно консервативным левым

13. Амазония горит — и что с того?

14. Радикальные перемены, а не сочувствие

15. Трамп против Rammstein

16. Вот уж точно день стыда!

17. Пределы демократии

18. Кураж ковидной безнадежности

19. Парадокс брадобрея по Трампу

20. Убить Трампа как понятие

21. Возрождение демократии? Только не с Джо Байденом!

22. Положение вещей: выбор

23. «Великое обнуление?» Да, пожалуйста — но только настоящее!

24. Христос во времена пандемии

25. Сначала как фарс, потом как трагедия? 2

6. В чем величайшая измена Трампа?

27. За тебя, Джулиан Ассанж!

28. Байден о (несуществующей) душе Путина

29. Классовая борьба против классизма

30. «Мы должны жить, пока не умрем»: что Rammstein могут рассказать нам о жизни в пандемию? 31. Европейский манифест

32. Какая игра больше не работает?

33. Свет в конце туннеля?

34. Три этические позиции

35. Парижская коммуна 150 лет спустя

36. Почему я все еще коммунист

Примечания