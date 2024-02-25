Жижек Славой - Небеса в смятении
Одно из наиболее известных высказываний Мао Цзэдуна гласит: «Под небесами царит великое смятение; ситуация превосходна». Что имел в виду Мао, понять нетрудно: когда существующий общественный порядок распадается, наступающий хаос дает революционным силам отличный шанс действовать решительно и захватить политическую власть. Сегодня под небесами определенно царит великое смятение: пандемия COVID-19, глобальное потепление, признаки новой холодной войны, всплеск народных протестов и социальных противоречий по всему миру — вот лишь некоторые из кризисов, которые нам угрожают. Но правда ли, что этот хаос все равно делает ситуацию превосходной, или же опасность саморазрушения слишком высока?
Разницу между ситуацией, которую имел в виду Мао, и нашей нынешней ситуацией лучше всего можно объяснить с помощью небольшого терминологического разграничения. Мао говорит о смятении под небесами, где «небеса» или большой Другой в той или иной форме — неумолимая логика исторических процессов, законы общественного развития — все еще существуют и незаметно регулируют социальный хаос. Сегодня же нам следует говорить, что в смятении пребывают сами небеса. Что я имею под этим в виду?
В «Разделенном небе» (1963), классическом романе Кристы Вольф времен ГДР о субъективном влиянии раздельности Германии, Манфред (выбравший Запад) говорит своей возлюбленной Рите, когда они видятся в последний раз: «Но хотя наша земля разделена, мы все равно делим с тобой одни и те же небеса». Рита (решившая остаться на Востоке) с горечью отвечает: «Нет, сначала они разделили небеса». Каким бы апологетическим (для востока страны) ни был этот роман, он предлагает правильное понимание того, как наши «земные» разногласия и ссоры в конечном счете всегда восходят к «разделенным небесам»; то есть к гораздо более радикальному и исключительному разделению той самой (символической) вселенной, в которой мы обитаем. Носителем и инструментом этого «разделения небес» является язык как средство, поддерживающее наше восприятие реальности, — язык, а не примитивные эгоистические интересы, есть первый и главный разделитель. Именно из-за языка мы (можем) «живем в разных мирах» с нашими соседями, даже если они проживают на одной с нами улице.
Жижек Славой - Небеса в смятении
перевод с английского М. А. Леонович. — Москва : Издательство АСТ, 2022. — 320 с. — (Smart).
ISBN 978-5-17-148942-7
Жижек Славой - Небеса в смятении Содержание
- Предисловие: ситуация все еще превосходна
- 1. Поменялись ли правила игры после атаки дрона в Саудовской Аравии?
- 2. Кто выставляет Курдистан диким?
- 3. Неприятности в нашем раю
- 4. Опасность кофепития с Ассанжем
- 5. Анатомия переворота: демократия, библия и литий
- 6. Чили: к новому означающему Николь Барриа-Асенхо и Славой Жижек
- 7. Поражение левых лейбористов: анализ причин
- 8. Да, антисемитизм живет и здравствует — но где?
- 9. Совершенно рациональный акт... в безумном мире
- 10. Победители и проигравшие в иранском кризисе
- 11. Утратила ли Америка моральное лидерство? Как США становятся четырехпартийной системой
- 12. Призыв к умеренно консервативным левым
- 13. Амазония горит — и что с того?
- 14. Радикальные перемены, а не сочувствие
- 15. Трамп против Rammstein
- 16. Вот уж точно день стыда!
- 17. Пределы демократии
- 18. Кураж ковидной безнадежности
- 19. Парадокс брадобрея по Трампу
- 20. Убить Трампа как понятие
- 21. Возрождение демократии? Только не с Джо Байденом!
- 22. Положение вещей: выбор
- 23. «Великое обнуление?» Да, пожалуйста — но только настоящее!
- 24. Христос во времена пандемии
- 25. Сначала как фарс, потом как трагедия? 2
- 6. В чем величайшая измена Трампа?
- 27. За тебя, Джулиан Ассанж!
- 28. Байден о (несуществующей) душе Путина
- 29. Классовая борьба против классизма
- 30. «Мы должны жить, пока не умрем»: что Rammstein могут рассказать нам о жизни в пандемию? 31. Европейский манифест
- 32. Какая игра больше не работает?
- 33. Свет в конце туннеля?
- 34. Три этические позиции
- 35. Парижская коммуна 150 лет спустя
- 36. Почему я все еще коммунист
Примечания
No comments yet. Be the first!