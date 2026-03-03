«Цунами в Индонезии привело к гибели более двухсот тысяч человек!» «Папарацци снял вагину Бритни Спирс!» «Я наконец поняла, что я должна бросить все и помочь ему!» «Кровавый вооруженный переворот расколол страну на части!» «Народ победил! Диктатор в бегах!» «Как нечто столь прекрасное, как последняя фортепианная соната Бетховена, вообще возможно?»

Все эти высказывания относятся к тому, что по крайней мере некоторые из нас посчитали бы событием — неоднозначным понятием, отливающим более чем пятидесятью оттенками серого. Под «событием» может подразумеваться разрушительное стихийное бедствие, последний звездный скандал, народный триумф или жесткая политическая перемена, глубокий опыт соприкосновения с произведением искусства или личное решение. С учетом всех этих вариантов единственный метод внести ясность в эту загадку определения — рискнуть, сесть на поезд и начать наше путешествие с приблизительного определения события.

Роман Агаты Кристи «В 4:50 из Паддингтона» начинается с путешествия Элсперт Макгилликади на поезде из Шотландии в Лондон к своей старой подруге Джейн Марпл. Во время поездки Элсперт видит, как в купе проезжающего мимо поезда (того самого в 4:50 из Паддингтона) душат женщину. Все случается очень быстро, а у Элсперт плохое зрение, поэтому полиция не верит ее словам, так как никаких следов преступления не обнаруживается. Только мисс Марпл верит ее рассказу и начинает расследование. Это — событие в его самом чистом и минимальном значении: нечто шокирующее, из ряда вон выходящее, случающееся внезапно и прерывающее обычный ход вещей, нечто, появляющееся из ниоткуда, без видимых причин, явление без твердого бытия у своего основания.

Славой Жижек - Событие. Философское путешествие по концепту

(Фигуры Философии)

М. : РИПОЛ классик, 2019. — 240 с.

ISBN 978-5-386-10928-8

Славой Жижек - Событие. Философское путешествие по концепту - Содержание

Посадка начинается

Событие в движении

Остановка 1

Рамки, обрамления и их переустройство

Остановка 2

Felix Culpa

Остановка 3

Натурализованный буддизм

Остановка 4

Три События философии

Пересадка 4.1: Истина - это больно

Пересадка 4.2: Событийное «Я»

Пересадка 4.3 - La vérité surgit de la méprise

Остановка 5

Три События психоанализа

Пересадка 5.1 - Реальное: сталкиваясь с Вещью

Пересадка 5.2 - Символическое: новая Гармония

Пересадка 5.3 - Воображаемое: Три всплеска

Остановка 6

Обратить событие вспять

Пункт назначения

«Nota Bene!»

Примечания