Жизнь и служение Церкви
«Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18).
Иисус возвестил это почти 2000 лет назад. Но и сегодня эта новость все так же свежа, а значение ее так же огромно, как и тогда. Он продолжает воздвигать Свою Церковь, и это, возможно, главная причина того, что вы сейчас приступаете к изучению настоящего курса.
Сказав «Я создам Церковь Мою», Иисус Христос положил основание ее дальнейшего роста. Церковь Его должна расти, развиваться и постоянно совершенствоваться. А это происходит только в том случае, когда каждый член церкви развивается сам. Но кто должен наблюдать за тем, чтобы процесс развития шел в верном направлении?
Господь установил, чтобы у Его Церкви были пастыри, наблюдающие за ее ростом. Вы - один из этих пастырей, призванных быть соработииками Господа в воздвижении Его Церкви. Забота о пастве - ваша привилегия и ваш долг, Ваша задача состоит не только в том, чтобы учить, но и в том, чтобы создавать такую атмосферу, в которой верующие растут духовно и которая привлекает новых обращенных к свету Спасения.
Поэтому мы как соработники Небесного Строителя должны строго спрашивать с себя, насколько мы преуспеваем в этой великой задаче. Нам нужно постоянно обращаться к Господу с молитвой о даровании нам мудрости, способностей и сил, чтобы выполнить наше предназначение. И сами мы должны стремиться вооружить себя всем тем, что может нам помочь.
Для этого и составлен настоящий курс. Он ставит перед собой две основные цели:
1. Помочь вам критически проанализировать, какой вы пастырь и что у вас за община.
2. Помочь вам в формировании такой концепции служения, которая соответствовала бы как духу Священного Писания, так и конкретным обстоятельствам деятельности вашей церкви.
Жизнь и служение Церкви. Учебное пособие. Подготовка руководителей новых церквей при помощи заочного библейского образования
СПб.: Издание Христианского общества «Библия для всех», 1997. - 310 с.
ISBN 5-7454-0152-4
Жизнь и служение Церкви. Учебное пособие. Подготовка руководителей новых церквей при помощи заочного библейского образования - Содержание
- Введение
- Некоторые полезные сведения и советы
РАЗДЕЛ 1. Полагая основание
- Урок 1. Сущность и задачи церкви
- Учебный проект 1
Урок 2. Три слоя - Писание, история и культура
- Учебный проект 2
Урок 3. Церковь в контексте истории и культуры
- Учебный проект 3
- Приложение А. Воскресная вечерняя служба
- РАЗДЕЛ II. "Три слоя": от теории к практике (часть I)
Урок 4. Поклонение Господу в жизни церкви
- Учебный проект 4
- Приложение Б. Крещение
- Приложение В. Вечеря Господня
Урок 5. Взаимное наставление в жизни церкви (часть I)
- Учебный проект 5
Урок 6. Взаимное наставление в жизни церкви (часть II)
- Учебный проект 6
РАЗДЕЛ III. "Три слон”: от теории к практике (часть II)
- Урок 7. Благовесте и рост церкви
- Учебный проект 7
Урок 8. Руководство в церкви (часть I)
- Учебный проект 8
Урок 9. Руководств в церкви (часть ІІ)
- Учебный проект 9
РАЗДЕЛ IV. Достигайте полного возраста Христова
- Урок 10. Организация и управление
- Учебный проект 10
Урок 11. Проверим себя
- Учебный проект 11
Урок 12. Ваша концепция служения
- Учебный проект 12
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