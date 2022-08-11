«Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18).

Иисус возвестил это почти 2000 лет назад. Но и сегодня эта новость все так же свежа, а значение ее так же огромно, как и тогда. Он продолжает воздвигать Свою Церковь, и это, возможно, главная причина того, что вы сейчас приступаете к изучению настоящего курса.

Сказав «Я создам Церковь Мою», Иисус Христос положил основание ее дальнейшего роста. Церковь Его должна расти, развиваться и постоянно совершенствоваться. А это происходит только в том случае, когда каждый член церкви развивается сам. Но кто должен наблюдать за тем, чтобы процесс развития шел в верном направлении?

Господь установил, чтобы у Его Церкви были пастыри, наблюдающие за ее ростом. Вы - один из этих пастырей, призванных быть соработииками Господа в воздвижении Его Церкви. Забота о пастве - ваша привилегия и ваш долг, Ваша задача состоит не только в том, чтобы учить, но и в том, чтобы создавать такую атмосферу, в которой верующие растут духовно и которая привлекает новых обращенных к свету Спасения.

Поэтому мы как соработники Небесного Строителя должны строго спрашивать с себя, насколько мы преуспеваем в этой великой задаче. Нам нужно постоянно обращаться к Господу с молитвой о даровании нам мудрости, способностей и сил, чтобы выполнить наше предназначение. И сами мы должны стремиться вооружить себя всем тем, что может нам помочь.

Для этого и составлен настоящий курс. Он ставит перед собой две основные цели:

1. Помочь вам критически проанализировать, какой вы пастырь и что у вас за община.

2. Помочь вам в формировании такой концепции служения, которая соответствовала бы как духу Священного Писания, так и конкретным обстоятельствам деятельности вашей церкви.

Жизнь и служение Церкви. Учебное пособие. Подготовка руководителей новых церквей при помощи заочного библейского образования

СПб.: Издание Христианского общества «Библия для всех», 1997. - 310 с.

ISBN 5-7454-0152-4

Жизнь и служение Церкви. Учебное пособие. Подготовка руководителей новых церквей при помощи заочного библейского образования - Содержание

Введение

Некоторые полезные сведения и советы

РАЗДЕЛ 1. Полагая основание

Урок 1. Сущность и задачи церкви

Учебный проект 1

Урок 2. Три слоя - Писание, история и культура

Учебный проект 2

Урок 3. Церковь в контексте истории и культуры

Учебный проект 3

Приложение А. Воскресная вечерняя служба

РАЗДЕЛ II. "Три слоя": от теории к практике (часть I)

Урок 4. Поклонение Господу в жизни церкви

Учебный проект 4

Приложение Б. Крещение

Приложение В. Вечеря Господня

Урок 5. Взаимное наставление в жизни церкви (часть I)

Учебный проект 5

Урок 6. Взаимное наставление в жизни церкви (часть II)

Учебный проект 6

РАЗДЕЛ III. "Три слон”: от теории к практике (часть II)

Урок 7. Благовесте и рост церкви

Учебный проект 7

Урок 8. Руководство в церкви (часть I)

Учебный проект 8

Урок 9. Руководств в церкви (часть ІІ)

Учебный проект 9

РАЗДЕЛ IV. Достигайте полного возраста Христова

Урок 10. Организация и управление

Учебный проект 10

Урок 11. Проверим себя

Учебный проект 11

Урок 12. Ваша концепция служения