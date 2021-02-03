Жизнь и труды святых славных и всехвальных двенадцати Апостолов Господних

Велики подвиги святых Апостолов, трудившихся для распространения веры Христовой. Велика их заслуга для всего мира, через них озаренного спасительным светом Евангелия. В самое короткое время благовестие святых Апостолов прошло от края до края всю Вселенную и покорило ее Христу. Это чудное победоносное шествие Евангелиятем чудеснее, что все и все в тогдашнем мире вооружилось против веры Христовой. Слепой фанатизм иудеев и язычников, для которых соблазноми безумием казалась вера в Распятого (1 Кор. 1, 22), вооружился на Христа и Его последователей. Черной клеветой в порочной жизни и волшебстве преследовали ревностных учеников Христовых жрецы и грубая чернь. Люди, привыкшие жить в похотях своего сердца, озлобленно восстали против веры Христовой, повелевающей, для достижения спасения, отказаться от всех удовольствий мира и распять плоть со страстями и похотями (Гал. 5,24). Гордо, надменно, мудрецыи философы вооружились против Евангельского учения, во всеуслышание проповедующего, что премудрость мира сего — безумие перед Богом (1 Кор. 3, 19), что необходимо, для спасения, ум покорить вере и пленить в послушание Христово (2 Кор.10,5). Но самые ожесточенные преследования учеников Христовых были со стороны языческих правителей, видевших в них бунтовщиков против правительственной власти и гражданских законов. Притеснения, пытки, мучения, казни, самые жестокие и разнообразные, одни других неслыханнее и безчеловечнее, придумывала адская злоба для исторжения у христиан отречения от своей веры. Рекою лилась кровь проповедников Христа.

Но чем ожесточеннее становились гонения на учение Христово, тем шире и быстрее оно повсюду распространялось. Кровь проповедников Христа, казалось, была плодоносным семенем, дающим самую обильную жатву. Сами гонители невольно изумлялись, видя, в каком множестве верующие шли на смерть, и — в смущении опускали свои окровавленные руки, сознавая, что все ухищрения их раздраженной злобы безсильно разбиваются о твердость учеников Распятого. Но удивлялись мужественной проповеди святых Апостоловне одни верующие, удивлялись ей и все последующие поколения верующих, удивительна она и для нас, в настоящее время. В самом деле, не были Апостолы ни знамениты, ни учены, ни хитры, — средства, которыми они располагали, были такого рода, что, по человеческим соображениям, не только не могли содействовать, а скорее должны были противодействовать распространению учения Христова. Между тем, имея такие средства, святые Апостолы быстро покоряли Христу Вселенную, — это не может не вызвать в нас благоговейного изумления. Чем же объяснить чудесное распространение Евангелия Апостолами по всей Вселенной ? Твердая вера и крепкое терпение, поддерживающиеся в гонениях и преследованиях, благодать Духа Святого, руководившая и укреплявшая в проповедании Христа, — вот где тайна успеха святых Апостолов. Только Господу поспешствующу, и слово утвердающу последствующими знаменами» (Мрк. 16, 20), могли святые Апостолы так быстро насадить по всей Вселенной спасительную веру Христову. Малочисленный сначала сонм проповедников учения Христова с течением времени все более и более разрастался.

Двенадцать верховных Апостолов, семьдесят меньших Апостолов, святые мужья и жены, в разное время трудившиеся в распространении веры Христовой и получившие наименование равноапостольных, — вот славный лик воинов Христовых, словом святого Евангелия повергнувших мир к подножию Креста. Каждый истинно верующий должен с благоговением чтить память этих благовестников, столь драгоценную для всего христианского мира. Всякий христианин должен знать, как они привели ко Христу Вселенную, какие болезни и труды понесли они в своем многотрудном служении. Тем более знать это должны мы, православные христиане, имеющие величайшее благо принадлежать к святой соборной и Апостольской церкви. Настоящая книга имеет скромное намерение познакомить православных читателей с жизнью и трудами святых благовестников Христовых. Безошибочно, кажется, можно сказать, что здесь русские читатели в первый раз встретят возможно подробные и полные сведения обо всех, трудившихся в деле проповеди Евангельской. Не вдаваясь в научные изыскания, книга эта сообщает достоверные сведения, почерпнутые из Слова Божия (Разумеем) и церковного предания, из которого взято только то, что тщательно проверено уважаемыми русскими церковными писателями. Так мы пользовались трудами св. Димитрия Ростовского (Четьи-Минеи), Высокопреосвященного Филарета, митрополита Московского (Начерт. церк. библ. ист.), Высокопреосвященного Филарета, архиепископа Черниговского (История русской Церкви), Преосвященного Сергия, архиепископа Владимирского (Полный месяцеслов Востока), протоиерея А. В. Горского (История церкви Апостольской), протоиерея М. И. Богословского (Священная История Нового Завета), протоиерея М. Богданова (Кр. Ист. христианской церкви), Ф. В. Фаррара (Жизнь Иисуса Христа). Жит. 12 Апостолов И. Крылова.

Жизнь и труды святых славных и всехвальных двенадцати Апостолов Господних, семидесяти меньших апостолов и прочих равноапостольных благовестников Христовых равноапостольных жен и жен мироносиц

Составил С. С-кий

Издательство «Сатисъ», 2004

Жизнь и труды святых славных и всехвальных двенадцати Апостолов Господних, семидесяти меньших апостолов и прочих равноапостольных благовестников Христовых равноапостольных жен и жен мироносиц - Содержание

От составителя

Жизнь и труды Святых славных и всехвальных двенадцати Апостолов Христовых

и всехвальных двенадцати Апостолов Христовых Жизнь, труды и страдания Семидесяти Апостолов ХристовыхТруды и подвиги. Святых равноапостольных мужей и жен, современных Апостолам. Равноапостольные мужи и жены

и жены Современные Апостолам равноапостольные жены Мироносицы

Равноапостольные жены

Равноапостольные мужи и жены времен последующих

Заключение