Жизнь прожить – Часть 4
Жизнь прожить – Часть 4 - Тематический сборник афоризмов, пословиц, изречений о жизни и смерти
Составитель Н. Вист. – Sacramento, CA: Advance Printing, 1997. – 122 с.
Жизнь прожить – Часть 4 - Содержание
Раздел 1
1. Молодость - 2. Время и жизнь - 3. Смысл жизни - 4. Цели и стремления - 5. Идеи, идеалы, убеждения - 6. Равнодушие, осторожность, подозрение, доверие
Раздел 2
7. Познание истины - 8. Истина - 9. Истина и общественное мнение - 10. Истина и заблуждения - 11. Борьба, поражения, победа
Раздел 3
12. Ошибки - 13. Отношение к ошибкам - 14. Порицание и критика - 15. Неверное суждение - 16. Клевета и сплетни
Раздел 4
17. Здоровье и физкультура - 18. Благотворное влияние труда - 19. Еда и польза умеренности - 20. Болезни, лечение и врачи
Раздел 5
21. Старость - 22. Смерть - 23. Отношение к смерти - 24. Надежда и будущее
Приложение
Литературные источники
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