Прошли времена, когда историк музыки мог с исчерпывающей осведомленностью судить о любых проблемах, связанных с самыми различными эпохами. Объем накопленных ныне сведений в каждой области настолько велик, что порой не хватает целой жизни, чтобы освоить материал, отражающий хотя бы какой-то один исторический период. Данная статья посвящена древним этапам развития восточной церковной музыки.

Начать следует с главного вопроса, от понимания которого зависит ответ на любую проблему, так или иначе связанную с церковной музыкой: какова ее роль в богослужении. Одна из важнейших ее задач заключается в создании особой атмосферы, способствующей проявлению искренности и формированию такого состояния, которое исключает все, что мешает самому естественному и глубокому выражению чувств. Поэтому нужно понять, какой же именно музыке под силу помочь молящимся и создать подобную эмоциональную ауру, а какая будет неуместна в храме.

Жизнь религии в музыке: сборник статей

Санкт-Петербург, «Сударыня», 2006 г. - 244 с.

ISBN 5-88718-050-1

Жизнь религии в музыке: сборник статей - Содержание

От составителя

Е. В. Герцман. Две исторические ипостаси церковной музыки

A. Б. Ковалев (Москва). Авторский хоровой цикл литургии в русской музыке конца XVIII - XX веков

Н. Ю. Плотникова (Москва). Духовная музыка А. Н. Верстовского

Л.А. Серебрякова (Екатеринбург). «Судьба так велела» - религиозно- мистическая символика в опере Μ. П. Мусоргского «Хованщина»

И. В. Бровина. Георгий Свиридов: хоровой цикл «Песнопения и молитвы»

B. В. Кирпичников. Симфония Андрея Петрова «Время Христа»

А. В. Денисов. Реквием Сергея Слонимского в контексте жанра

Г. П. Овсянкина.Идеи Священного писания сквозь призму поэмы Данте в балете «Беатриче» Бориса Тищенко

Н. Э. Васильева. «Слова к Богу из глубины сердца»: хоровые концерты Альфреда Шнитке

E. С.Зинькевич (Киев). Сакральные мотивы в современном творчестве композиторов Украины

А. Милка. О христианской символике в двойном каноне И. С Баха BWV 1077

И. С.Федосеев. Ораториальные университеты Генделя в Италии

3 . 3 . Сланова. Религия в жизни и творчестве Эрика Сати

Е. В. Левская. Нотр-Дам де Рок-Амадур и духовные сочинения Франсиса Пуленка

Н.А. Кулыгина. «Святой Ф ранциск Ассизский» Оливье Мессиана. Слово и смысл

Л. Г. Ковнацкая.Опера под сводами церкви (триптих Бенджамина Бриттена)

О. Б. Манулкина.Рождественская оратория «El Nino» Джона Адамса

Жизнь религии в музыке: сборник статей - От составителя

На протяжении веков религия живет неразрывно с человеческим духом, с мировой культурой. Египетские храмы и вавилонские гимны, Библия и Парфенон, готические витражи и древнерусские иконы, «Божественная Комедия» Данте и творения Достоевского, мысль Платона и Кьеркегора, музыка Палестрины и Баха, социальные идеи Савонаролы и Мюнцера - все это коренится в религии, которая вносит в земную жизнь высший смысл, связуя ее с непреходящим.

Александр Мень

В 2004 году Санкт-Петербургская консерватория выпустила сборник статей «Библейские образы в музыке». Он свидетельствовал о большом интересе к библейской мифологии, о том, что сна открывает для исследователей неисчерпаемые возможности, являясь богатейшим кладезем сюжетов, тем, идей.

Новое издание под названием «Жизнь религии в музыке» является продолжением первого. Его статьи также написаны разными по рангам авторами — от маститых докторов наук до студенческой молодежи, которая продемонстрировала не только свою заинтересованность избранной темой, но и оригинальностью ее раскрытия. Составитель сборника старался сохранить по возможности авторский почерк. Особенность второго издания заключена в том, что акцент сделан на творчестве композиторов XX века: Г. Свиридов, А. Петров, С. Слонимский, Б. Тищенко, А. Шнитке, Б. Бриттен, Ф. Пуленк, О. Мессиан, Дж. Адамс - целая плеяда имен, разножанровых сочинений, стилевых манер!

Привлекает, что в поле зрения исследователей находятся новые или малоизвестные сочинения композиторов. Таковы «Реквием» С. Слонимского, премьера которого состоялась в Санкт-Петербургской филармонии в 2004 году; симфония А. Петрова «Время Христа», прозвучавшая в дни празднования 2000-летия христианства; балет Б. Тищенко «Беатриче» — многолетний монументальный труд композитора, завершенный только в 2005 году. До конца своих дней над грандиозным хоровым циклом «Песнопения и молитвы» работал Г. Свиридов. Это сочинение — «святая святых» его человеческой и духовной сущности.

Неизвестным в России является сочинение французского композитора О. Мессиана «Святой Франциск Ассизский». В то же время оно уже исполнялось в Париже, Нидерландах, США, на фестивале в Зальцбурге. На грани XXI века была создана «Рождественская оратория» Дж. Адамса. Ее премьера стала в современной Америке международным событием.

В сборнике 17 статей. Они сгруппированы по разделам: русская музыка, зарубежная. Стараясь придерживаться исторической хронологии, первый раздел ведет отсчет от древней Византийской культуры, зарубежный возглавляют два титана духовной библейской музыки — Бах и Гендель.

Дополнением к тексту служат иллюстрации. Если в первом издании это были рисунки французского художника Г. Доре к Библии, то во втором — Приложение составляют репродукции картин русских художников XIX — нач. XX вв. Своим самобытным видением и воплощением евангельских сюжетов они внесли огромный вклад в христианское искусство и культуру.

Книга адресована музыкантам-профессионалам и любителям музыки, интересующимся областью духовного искусства.