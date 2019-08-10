Маркаль - Жизор и загадка тамплиеров
Тайна разрушения ордена Храма по приказу Филиппа Красивого вот уже почти семь веков не перестает волновать умы. Но последние лет двадцать проблема, связанная с уничтожением этого ордена, вновь стала вызывать особый интерес и породила разнообразные толкования, прежде всего по поводу Жизора и eгo странного замка. Чей это все-таки замок? Какую роль в Жизоре играли тамплиеры? Спят ли еще тайны в подземельях этой старинной крепости?
Жан Маркаль очень объективно отвечает на все эти вопросы. Результаты eгo расследования могут удивить: может быть, тамплиеры, которых чаще всего считают жертвами темных интриг, скорей послушно осуществляли папскую политику подчинения мира? И за какую скандальную тайну они умерли? Тем не менее одна загадка остается абсолютно неразрешимой: тамплиеры, по-прежнему считая себя христианами, отреклись от Иисуса. Почему? Полностью считаясь с историческими источниками, Жан Маркаль старается прояснить эту жгучую тайну, отделяя бесспорные факты от гипотез, слишком часто выдвигаемых без всяких оснований.
Жан Маркаль - Жизор и загадка тамплиеров
А.Ю. Карачинскоrо, М.Ю. Некрасова.
СПб.: Евразия, 2008.-301 с.
ISBN 978-5-8071-0265-2
Жан Маркаль - Жизор и загадка тамплиеров - Содержание
Часть первая. Места
- Глава I. Тени Жизора
- Глава II. Великий час для Жизора
- Глава III. Сокровище Жизора
- Глава IV. Тамплиеры повсюду
Часть вторая. Кем были тамплиеры?
- Глава I. Основание ордена Храма
- Глава II. Эволюция ордена тамплиеров
- Глава III. Орден Храма под обвинением
Часть третья. Загадка ордена Храма
- Глава I. Тайный устав ордена Храма .
- Глава II. Таинственная голова
- Глава III. Отречение
- Глава IV. Тамплиерская символика
- Глава V. Орден Храма и Грааль Глава Vl. Руины Храма
Избранная библиография
Жан Маркаль - Жизор и загадка тамплиеров - Введение
Насколько я помню, куда бы ни забрасывала меня судьба,странные и непонятные узы всегда притягивали меня к Жизору и долине реки Эпты. Я родился совсем в другом месте, и с Жизором у меня не было ничего общего. Я попал в эту область только в двадцать лет. Однако это место казалось таким близким, вроде тех, что являются человеку в детских грезах: при виде жизорского пейзажа создается впечатление, будто ты уже был там однажды, пусть это было в предыдущей жизни. Но, как бы то ни было, Жизор, долина Эпты будоражили мое во обращение. Я всегда гордился своей интуицией, своего рода врожденным даром, который, не сомневаюсь, я унаследовал от своих кельтских предков и который позволяет мне смутно ощущать истинную сущность вещей, незаметную за внешним фасадом. Я всегда хотел, чтобы мои мечты стали реальностью, потому что верю во всемогущество разума.
Но я понял: чтобы эти Мечтания ВОПЛОТИЛИСЪ В Нестоящей ЖИЗНИ, надо ПОДЧИНИТЬ ИХ игре в материю, то есть внешнего облика, наполнить их реальным содержанием. Мой рационалистический ум не склонен верить предположениям, даже самым незначительным, если я не узнаю, на чем они основываются. Я вовсе не отрицаю существование смутных сил бессознательного - напротив, я предоставляю им средство для воплощения. Так, я задел вопросом, почему и как мой разум путешествует по просторам Вексена в поисках затемненной зоны, располагающейся вдоль извилистого русла Эпты, под самыми стенами Жизорской крепости. Как говорится - кто ищет, тот найдет.
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