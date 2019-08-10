Тайна разрушения ордена Храма по приказу Филиппа Красивого вот уже почти семь веков не перестает волновать умы. Но последние лет двадцать проблема, связанная с уничтожением этого ордена, вновь стала вызывать особый интерес и породила разнообразные толкования, прежде всего по поводу Жизора и eгo странного замка. Чей это все-таки замок? Какую роль в Жизоре играли тамплиеры? Спят ли еще тайны в подземельях этой старинной крепости?

Жан Маркаль очень объективно отвечает на все эти вопросы. Результаты eгo расследования могут удивить: может быть, тамплиеры, которых чаще всего считают жертвами темных интриг, скорей послушно осуществляли папскую политику подчинения мира? И за какую скандальную тайну они умерли? Тем не менее одна загадка остается абсолютно неразрешимой: тамплиеры, по-прежнему считая себя христианами, отреклись от Иисуса. Почему? Полностью считаясь с историческими источниками, Жан Маркаль старается прояснить эту жгучую тайну, отделяя бесспорные факты от гипотез, слишком часто выдвигаемых без всяких оснований.

Жан Маркаль - Жизор и загадка тамплиеров

А.Ю. Карачинскоrо, М.Ю. Некрасова.

СПб.: Евразия, 2008.-301 с.

ISBN 978-5-8071-0265-2

Жан Маркаль - Жизор и загадка тамплиеров - Содержание

Часть первая. Места

Глава I. Тени Жизора

Глава II. Великий час для Жизора

Глава III. Сокровище Жизора

Глава IV. Тамплиеры повсюду

Часть вторая. Кем были тамплиеры?

Глава I. Основание ордена Храма

Глава II. Эволюция ордена тамплиеров

Глава III. Орден Храма под обвинением

Часть третья. Загадка ордена Храма

Глава I. Тайный устав ордена Храма .

Глава II. Таинственная голова

Глава III. Отречение

Глава IV. Тамплиерская символика

Глава V. Орден Храма и Грааль Глава Vl. Руины Храма

Избранная библиография

Жан Маркаль - Жизор и загадка тамплиеров - Введение

Насколько я помню, куда бы ни забрасывала меня судьба,странные и непонятные узы всегда притягивали меня к Жизору и долине реки Эпты. Я родился совсем в другом месте, и с Жизором у меня не было ничего общего. Я попал в эту область только в двадцать лет. Однако это место казалось таким близким, вроде тех, что являются человеку в детских грезах: при виде жизорского пейзажа создается впечатление, будто ты уже был там однажды, пусть это было в предыдущей жизни. Но, как бы то ни было, Жизор, долина Эпты будоражили мое во обращение. Я всегда гордился своей интуицией, своего рода врожденным даром, который, не сомневаюсь, я унаследовал от своих кельтских предков и который позволяет мне смутно ощущать истинную сущность вещей, незаметную за внешним фасадом. Я всегда хотел, чтобы мои мечты стали реальностью, потому что верю во всемогущество разума.

Но я понял: чтобы эти Мечтания ВОПЛОТИЛИСЪ В Нестоящей ЖИЗНИ, надо ПОДЧИНИТЬ ИХ игре в материю, то есть внешнего облика, наполнить их реальным содержанием. Мой рационалистический ум не склонен верить предположениям, даже самым незначительным, если я не узнаю, на чем они основываются. Я вовсе не отрицаю существование смутных сил бессознательного - напротив, я предоставляю им средство для воплощения. Так, я задел вопросом, почему и как мой разум путешествует по просторам Вексена в поисках затемненной зоны, располагающейся вдоль извилистого русла Эпты, под самыми стенами Жизорской крепости. Как говорится - кто ищет, тот найдет.