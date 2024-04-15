Некогда Наука была живой, то есть организованной во всех своих частях, имела тело, дух и смысл, и всегда физическая часть - мертвая - граничила с метафизической. Научные исследования, таким образом, всегда включали в себя изучение не только интеллектуальных аспектов, но и религиозных, а работа в часовне подкрепляла и освещала работу в лаборатории. Именно в этом состоял смысл существования египетских святилищ и титула священника, которого удостаивались ученые. Каждая наука, основанная на тезисе, антитезисе и синтезе, существовала в форме единого Знания. Все эти слова могут быть совершенно непонятными большинству современников, поэтому мы беремся их объяснить. Возьмем в качестве примера слово «Алхимия». Говорить, что Алхимия - это первые шаги на пути к рациональной химии, значит прислушиваться к иллюзиям энциклопедистов и их последователей и подменять серьезное исследование громкими фразами.

Жолливе-Кастело, Франсуа - Как стать алхимиком

Франсуа Жолливе-Кастело — Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2020. — 310 с.

ISBN 978-5-6044588-5-3

Франсуа Жолливе-Кастело - Как стать алхимиком - Предисловие

В древних святилищах Природу изучали с трех сторон: как ее Тело, как ее Жизнь и как ее Дух, и все эти знания составляли одну цельную науку. Изучение Тела предполагало исследование законов организации Вселенной - как законов природы, так и законов социума; изучение Жизни позволяло исследовать законы трансформации и давало адепту возможность трансмутировать простые металлы в совершенные, а дикие растения и животных превращать в полезные для человека; наконец, изучение Духа охватывало законы Творения и давало адепту власть не только превращать, но и создавать живых существ при соблюдении некоторых условий.

В XIV, XV и особенно XVI вв. н. э. быстрыми темпами развивалось реакционное движение, изначально враждебно настроенное по отношению к древним учениям. Физическая составляющая научного знания, то есть его мертвая часть, стала единственным предметом изучения в официальных научных школах, в то время как от изучения метафизических аспектов (Жизни и Духа) официальные исследовательские центры отказались, признав их оккультными науками.

Таким образом, только физическая часть Химии, которая представляла собой знания об анатомии Тела Природы и о классификации ее составных частей и которой занимались раньше только лаборанты и начинающие ученые, теперь останется единственной изучаемой научными школами областью знания. Все метафизические и живые аспекты названы Алхимией и преданы забвению. А ведь когда-то арабские ученые называли Алхимией весь объем знаний о химии.

Но не следует считать, что живая Наука не будет больше изучаться. Франсуа Жолливе-Кастело своим исследованием доказывает нам обратное. Тайные общества посвященных сохранили нетронутыми каббалистические традиции, представляющие собой тело (Массора), жизнь, освещенную под двумя углами (Мишна и Гемара) и дух (Берешит-Меркава-Таро). Так же и Природа изучалась в этих тайных центрах Химиком (первый уровень), Алхимиком (второй уровень) и Философом-герметистом (третий уровень). Таро (Тора-Рота), как это понял и показал Франсуа Жолливе-Кастело, служили универсальным ключом преобразования для всех трех уровней научного знания.

Считая себя химиками, взбунтовавшиеся лаборанты занимались составлением классификаций и презирали своих наставников, но когда они захотели сделать философию наукой, то были вынуждены вернуться к истокам и признать, что те, кого они называли «мечтателями, детьми и сумасшедшими алхимиками», были единственными обладателями ключа к единству Материи и единству уровней организации Природы, которые до сих пор разыскивают современные ученые.

Пройдя посвящение в Орден Мартинистов в 1882 г., я имел счастье быть приглашенным на церемонию посвящения в алхимики в июле 1883. Мой друг Франсуа Жолливе-Кастело простит мою скромную просьбу занять несколько страниц, чтобы разместить здесь текст документа, который я получил 2 июля 1883 г. и который публикую впервые. Он очень заинтересовал моего дорогого друга Пуассона, волей злого рока вырванного из нашего теплого круга общения.