Сегодня уже мало кто сомневается, что нацисты практиковали оккультизм и апеллировали к каким-то «темным силам». А как же иначе, ведь это подтверждается «неоспоримыми фактами»: черной формой эсэсовцев, загадочными ритуалами и заявлениями нацистских главарей.



Целью настоящей работы является опровержение «оккультного мифа». Мы хотим последовательно развенчать следующие утверждения эпигонов теории «магического фашизма».

В работе не стоит задача давать моральную оценку ряду фактов, на которые указывается в работе. Многие члены и руководители нацистской партии были искренне верующими христианами. Понятно, что подобные утверждения могут встретить самую негативную реакцию со стороны представителей католицизма, протестантизма и православия. Авторы не преследовали цель кого-то оскорбить. Говоря о нацистах и эсэсовцах как о христианах, они подразумевали формальное позиционирование ими себя в качестве верующих людей, не согласных с неоязычеством.

Жуков Дмитрий - Оккультизм в Третьем Рейхе

М.: Яуза, 2006.—320 с. — (Оккультная власть).

ISBN 5-87849-2008

Жуков Дмитрий - Оккультизм в Третьем Рейхе - Содержание

Глава первая. БИБЛИОГРАФИЯ «ОККУЛЬТНОГО МИФА».

Глава вторая. НЕМЕЦКАЯ МИСТИКА, ОККУЛЬТИЗМ И РОЖДЕНИЕ НАЦИСТСКОЙ ПАРТИИ.

Глава третья. БЫЛ ЛИ АДОЛЬФ ГИТЛЕР МЕДИУМОМ? ДУХОВНЫЙ МИР ФЮРЕРА.

Глава четвертая. РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТОВ.

Глава пятая.ОРДЕН СС И РЕЛИГИЯ.

Жуков Дмитрий - Оккультизм в Третьем Рейхе - Библиография оккультного мифа

Среди лавины литературы, посвященной «разгадке тайн оккультного Рейха», можно назвать всего лишь несколько работ, авторы которых стараются подойти к этой сенсационной теме объективно и непредвзято. Этот факт легко объясним, ведь сколькони-будь серьезные исследователи ни во что не ставят (и в силу этого стараются вообще не рассматривать) крайне сомнительные и нелепые гипотезы о якобы имевшем место влиянии неких «Высших Неизвестных» на верхушку Национал-социалистической партии. С другой стороны, многие авторы, не являясь профанами и историками, беспочвенно пытаются придать гитлеровскому режиму «дьявольский» характер.



Мысль о том, что Третий рейх был государством, культивировавшим сатанизм и всячески ущемлявшим христианские конфессии, на сегодняшний день достаточно прочно утвердилась не только в популярной, но и научной литературе о фашизме, став буквально аксиомой. В действительности же доказательная база подобных утверждений, как мы увидим ниже, не выдерживает серьезной критики.



В этой главе мы дадим оценку тем источникам, на которые опираются творцы «оккультного мифа», а затем рассмотрим различные пласты литературы, посвященной мнимому потустороннему влиянию на руководство партии и государства.

