Жуковская - Библеизмы французского языка

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Biblical Studies, Educational, Reference, Philology Literature

Словарь включает слова и выражения французского языка, восходящие к Библии, и их русские эквиваленты. В статьях представлены прямые библейские цитаты, фразеологизмы, персонажи, аллюзии и выражения, возникшие позднее, но вдохновленные Священным Писанием.

Каждая словарная единица помещена в исторический, смысловой и идейный библейский контекст и снабжена комментарием в русле традиционного христианского богословского толкования. Издание предназначено для понимания и перевода французских библеизмов в лексемах, словосочетаниях, метафорах и культурных намеках.

Жуковская, Н. П. Библеизмы французского языка. Заимствования, фразеологизмы, цитаты, персонажи, аллюзии: опыт французско-русского комментированного словаря терминов и выражений, имеющих библейский источник. — М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2006. — 384 с.
ISBN 5-7429-0014-7

Жуковская Н. П. – Библеизмы французского языка – Содержание

  • Введение

    • Общие положения

    • Типология библеизмов

    • Организация материала словаря

    • Особые обозначения

  • Список условных обозначений библейских книг

  • Французско-русский комментированный словарь библеизмов

    • Библейские заимствования

    • Фразеологизмы

    • Цитаты

    • Библейские персонажи

    • Аллюзии

    • Библейские образы и идеи

  • Алфавитный указатель

  • Имена собственные

  • Библиография

Comments (1 comment)

A
Avel 1 day ago
Большое спасибо!

