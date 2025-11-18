Журавлёв - Свидетельства из жизни - Том I - IV

Искренне не хочу утаить трепетного чувства волнения, которое охватывает меня при мысли начать писать о тех благословениях, которые Господь посылал мне и тем, которые следуют за Ним с открытым сердцем. Почему? При неглубоком исследовании я нахожу для этого две причины.

Первая - не поймут меня (особенно те, которые не знают, точнее, не понимают жизни моей) и сочтут меня хвастуном (но это, возможно, не так важно) и из-за этого не оценят благословений Божиих (!), что меня очень настораживает.

Вторая опасность - личная боязнь: как бы, сосредоточив всё своё внимание на благословениях Божиих, не потерять мне из виду Самого Господа. Это для меня самое ужасное!!!

К кому мне идти с этими треволнениями? Иду к Тебе, Господи! Если это искушения, препятствующие возвестить славу Твою, то помоги силой Твоей преодолеть их. Если же это очередная опасность, возникшая на моём христианском пути, то рукой Твоей, Господи, проведи меня мимо неё. Ты можешь это сделать. Ты проводил отроков через огонь так, что даже запаха огня не бьmо от них (Дан. 3:27). Вверяюсь Тебе, мой верный Вождь.

Меня озадачивает не только то, что препятствует возвестить дела Божии, но и что побуждает писать о них. Не тщеславие ли? Не заносчивость ли? Нет! Почему я так решительно заявляю? Потому, что Господь давно убедил меня, что моя жизнь мне не принадлежит, и что я не имею никакого основания ни гордиться, ни превозноситься, ни тем более надеяться на что-либо собственное, исходящее от меня. Я не мог ходить до трех лет, был горбатый, не имел каких-либо дарований и потому звали меня «Иванушка-простачок».

В.М. Журавлёв - Велика верность Твоя, Господи – Свидетельства из жизни – Том I

Штайнхаген, ,,Samenkorn", 2006. - 384 с., 90 илл.

ISBN 3-936894-21 -3

В.М. Журавлёв - Велика верность Твоя, Господи – Содержание

Свидетельство веры (Ф. Тиссен)

Предисловие

Начало христианской жизни

Свидетельства из жизни

1 – 365

Приложение 1

Приложение 2. Для поиска Библейских текстов, использованных в свидетельствах, т. 1

В. М. Журавлёв - Сила в немощи – Свидетельства из жизни – Том II

Штайнхаrен, ,,Samenkorn", 2008. - 480 с., 480 илл.

ISBN 978-3-936894-44 -8

В. М. Журавлёв - Сила в немощи – Том II – Содержание

ОТЗЫВ НА КНИГУ ВЯЧЕСЛАВА ЖУРАВЛЁВА «Велика верность Твоя, Господи» (Вера Кушнир)

Предисловие

Свидетельства из жизни

1 – 366

Послесловие

Приложение. Для поиска Библейских текстов, использованных в свидетельствах, т. 2

130. «Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями?..» Иер. 12:5

Данное место Священного Писания созвучно со словами Господа Иисуса Христа:

«...если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем?» Лк. 12:26.

И я убедился, как трудно и малое сделать.

Город Чита. Дом Рувима Степановича. Я ходил по комнатам в тапочках, затем вышел в них на улицу. Было сухо. Никто не видел. Прошёл в дом в этих же тапочках (это не Германия - там это делают свободно). Здесь же сердце стало меня осуждать (1Ин. 3:20), что я некрасиво поступил. Подумал: «С ей час вытру тапочки влажной тряпкой, и всё будет хорошо». Но внутренний голос требовал признания своей вины перед хозяйкой, Таней . Борьба. Всё-таки решил попросить прощения у неё и у Господа, и, вытерев тапочки, получил покой. Вечером, чтобы больше не прятался, рассказал о своём неприглядном поступке в собрании.

Благодарю Тебя, Отче, что через это Ты практически показал мне, что значит - «отвергнуть себя» (Мф. 16:24), получив от Тебя характеристику лицемера. Как стыдно! Как важно испытать, что значит вынуть бревно из своего глаза и получить снова мир.

И ещё после этого я «увидел», т. е. получил урок снисхождения к другому, и понял, как вынуть сучок из глаза моего брата (Мф. 7: 5).

Хорошо свидетельствовать о Господе, когда сердце чисто и свободно от греха.

Как я признателен Тебе, мой долготерпеливый Учитель, что через этот эпизод Ты показал мне моё ничтожество и что я очень далёк от состязания с Твоими «конями», которые являются героями веры. Прости... прости... прости...

В. М. Журавлёв - Я буду с тобой – Свидетельства из жизни – Том III

Штайнхаген, «Samenkorn», 2010. - 512 с., 497 илл.

ISBN 978-3-86203-023-1

В. М. Журавлёв - Я буду с тобой - Том III – Содержание

Признание

О заглавии к этой книге

Божьи обетования (И. Винс)

Свидетельства из жизни

1 – 366

Заключение

Приложение. Таблица для поиска библейских текстов, использованных в книге

196. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы своё...» Ин. 15:19

28 февраля 1999 г. Ехали мы из собрания г. Адлера. Брат Иван Петрович рассказал такой случай.

Однажды он возвращался домой на автомобиле и по пути посадил мужчину, а не знал, что тот был выпившим.

- Как только он сел сзади, - начал рассказывать брат, - я включил магнитофон, но не знал, что на плёнке была современная музыка. Вдруг я посмотрел в зеркало и удивился: мой попутчик «выплясывал» под такт этой мелодии.

Я сразу, - продолжал Иван Петрович, - вынул кассету и поменял на другую, на которой были нормальные христианские мелодии. Мой попутчик возразил: «Эту выключите. Мне она не нравится, а включите ту, что была сначала».

Тогда я понял, - подвёл итог брат Иван Петрович, - что вторая кассета была не от мира, и потому она ему не понравилась.

Наш добрый Пастырь, проведи мимо современных опасных рифов или айсбергов, чтобы вера нашей молодёжи не разбилась о современные, так называемые христианские мелодии.