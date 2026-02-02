Журналы и Протоколы заседаний Предсоборного Присутствия 1906 года - 4 тома
Начало XX столетия было временем напряженных исканий православного духовенства, представителей русской богословской школы, ответственных и активных мирян, желавших изменений в церковной жизни. Перед Российской Церковью тогда вставали новые вызовы, не имевшие прецедентов в предшествовавшие периоды ее истории. Для их решений требовался соборный разум Церкви, который явил себя в «Высочайше утвержденном Предсоборном Присутствии 1906 года». Его материалы представлены сегодня на суд читателя.
Журналы и протоколы заседаний Высочайше учрежденного Предсоборного Присутствия - 4 тома
Москва: О-во любителей церковной истории: Изд-во Новоспасского монастыря, 2014 г.
ISSN 1728-0168
МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ ЦЕРКВИ
Книга 55
(серия основана в 1991 г.)
Главный редактор серии:
кандидат исторических наук, кандидат богословия священник Илья СОЛОВЬЕВ
Эти материалы — журналы, протоколы, доклады, полемика — открывают перед нами яркую картину подлинно творческой, очень глубокой в богословском и каноническом отношении работы, подготовившей исторический по своему значению Всероссийский Поместный Собор 1917-1918 годов. О важности такой подготовительной работы говорит ее результат: многое из того, что было сформулировано и предложено на Предсоборном Присутствии, реализовалось на Поместном Соборе. В тяжелейших политических и экономических условиях Собор смог принять множество серьезных и важных решений именно потому, что они были уже предварительно подготовлены и обсуждены на различных собраниях в том числе и на Предсоборном Присутствии.
Присутствие не являлось органом церковного законодательства, оно только предлагало и готовило материалы к работе будущего Поместного Собора. Это была площадка для широкой дискуссии о насущных проблемах церковной жизни. И архиереи, и духовенство, и профессора богословия, и светские люди, которым была небезразлична судьба Церкви, активно вовлеклись в эту дискуссию. Благодаря изданным материалам мы можем проследить, как формировались мнения, как в нелегкой дискуссионной борьбе осмыслялись предложенные темы, предлагались проекты решений и, в конечном итоге, рождалась истина.
Деятельность Предсоборного Присутствия была приостановлена на полпути верховной властью, а многие решения Всероссийского Собора, основанные на материалах Присутствия, не были воплощены в жизнь из-за революционных потрясений и последовавших за ними гонений, повлекших за собой принципиальные изменения положения Церкви в стране. Однако опыт обсуждения церковных реформ в предсоборный период и на самом Соборе особенно востребован и важен в настоящее время.
Сегодня в нашей Церкви происходит процесс соборного обсуждения и основательного анализа важнейших вопросов церковной жизни. Для этого по решению Архиерейского Собора 2009 года было учреждено Межсоборное Присутствие — постоянно действующий консультативный орган, помогающий готовить документы для Архиерейских соборов. В основу его работы положен опыт Предсоборного Присутствия, который указывает, что соборные решения требуют самого серьезного обсуждения со стороны церковных ученых, а также клира и мирян.
Действительно, все важные вопросы жизни Церкви должны решаться исключительно на основе тщательного богословского анализа, с последующей проверкой всей Полнотой Церкви. Без их теоретического осмысления соборная дискуссия в лучшем случае может привести лишь к общим разговорам и бесплодным спорам, а в худшем — к ссорам и даже расколам. Именно теоретический богословский анализ должен быть основой и ориентиром для практического применения духовного и интеллектуального наследия Церкви в современных условиях ее жизни и служения.
Оставленное нам богатейшее по широте и глубине мысли церковное наследие начала XX века изучено далеко не в полной мере. А между тем, многие из дискуссионных вопросов того времени сохраняют для Церкви свою актуальность. В то же время очевидно, что решения Поместного Собора 1917-1918 годов необходимо адаптировать к современности, проявляя к ним мудрый подход в определении того, что полезно сейчас для Церкви, а что нет. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл указывает, что «за прошедшие десятилетия кардинально изменились условия, в которых Церковь совершает свое служение. Поэтому было бы очевидной ошибкой полагать, будто в документах Собора 1917-1918 годов и в материалах церковной печати начала XX века мы найдем готовые ответы на все нынешние вопрошания. Но не меньшей ошибкой было бы предать забвению раздумья русских богословов, архиереев и пастырей предреволюционной эпохи. Многие из них завершили свой жизненный путь подвигом мученичества и исповедничества. Прислушаться к их мыслям жизненно важно для нас, их наследников».
Надеюсь, что опыт Предсоборого Присутствия, материалы которого изданы в этом томе, вольется в сокровищницу Тела Христова, по слову Апостола: «Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; дабы мы ... истинствуя в любви, все возращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви» (Еф. 4:10-16).
Митрополит Волоколамский ИЛАРИОН,
председатель Синодальной Библейско-Богословской комиссии
Журналы и протоколы заседаний Высочайше учрежденного Предсоборного Присутствия - 1 том - Открытие заседаний Присутствия: Журналы заседаний Первого, Второго, Третьего и Четвертого отделов
Москва: О-во любителей церковной истории: Изд-во Новоспасского монастыря, 2014 г. - 896 с.
ISSN 1728-0168
Журналы и протоколы заседаний Высочайше учрежденного Предсоборного Присутствия - 1 том - Открытие заседаний Присутствия: Журналы заседаний Первого, Второго, Третьего и Четвертого отделов - Содержание
Слово к читателю митрополита Волоколамского Илариона
Открытие заседаний Особого Присутствия для разработки вопросов, подлежащих рассмотрению Всероссийского Собора
Журналы заседаний I отдела
- Журнал №1 - 23
Отдельное мнение по вопросу о составе Собора напечатано в Журнале III отдела
Журналы заседаний II отдела
- Журнал №1-14
Журналы заседаний III отдела
- Журнал №1 -15
Журналы заседаний IV отдела
- Журнал №1 -13
Журналы и протоколы заседаний Высочайше учрежденного Предсоборного Присутствия - 2 том - Журналы заседаний Пятого и Шестого отделов и общего собрания Присутствия
Москва: О-во любителей церковной истории: Изд-во Новоспасского монастыря, 2014 г. - 1088 с.
Журналы и протоколы заседаний Высочайше учрежденного Предсоборного Присутствия - 2 том - Журналы заседаний Пятого и Шестого отделов и общего собрания Присутствия - Содержание
Журналы заседаний V Отдела
- Журнал №1-7
Журналы заседаний VI Отдела
- Журнал №1-28
Правила (VII отд.)
Журналы заседаний Высочайше учрежденного Особого Присутствия
- Журналы 11 марта - 14 июня
Возобновление занятий Высочайше учрежденного Предсоборного Присутствия при святейшем Синоде для разработки подлежащих рассмотрению на Поместном церковном Соборе вопросов
Журналы заседаний Высочайше учрежденного Особого Присутствия
- Журналы 7 ноября - 15 декабря
Положения, принятые на Общих собраниях Предсоборного Присутствия в ноябре и декабре 1906 года
Сепаратный проект положения о православном русском приходе
Журналы и протоколы заседаний Высочайше учрежденного Предсоборного Присутствия - 3 том - Продолжение журналов заседаний Второго, Третьего, Четвертого и Пятого отделов
Москва: О-во любителей церковной истории: Изд-во Новоспасского монастыря, 2014 г. - 1057 с.
Журналы и протоколы заседаний Высочайше учрежденного Предсоборного Присутствия - 3 том - Продолжение журналов заседаний Второго, Третьего, Четвертого и Пятого отделов - Содержание
Журнал заседаний II отдела
- Журнал №1-9
Журналы заседаний III отдела
- Журнал №16-24
Журналы заседаний IV отдела
- Журнал №14-24
Доклад Присяжного Поверенного Н.Д. Кузнецова IV отделу Присутствия по вопросу о приходе
Журналы заседаний V отдела
- Журнал №8-30
Приложение к журналу V отдела № 29, стр. 234а
Журналы и протоколы заседаний Высочайше учрежденного Предсоборного Присутствия - 4 том - Продолжение журналов Шестого отдела: Журналы соединенных заседаний отделов. Ф. И. Суетов. О Высочайше утвержденном Предсоборном присутствии
Москва: О-во любителей церковной истории: Изд-во Новоспасского монастыря, 2014 г. - 382 с.
ISSN 1728-0168
Журналы и протоколы заседаний Высочайше учрежденного Предсоборного Присутствия - 4 том - Продолжение журналов Шестого отдела: Журналы соединенных заседаний отделов. Ф. И. Суетов. О Высочайше утвержденном Предсоборном присутствии - Содержание
Журналы заседаний VI отдела
Журналы №29-37
Журналы соединенных заседаний III, VI и VII отделов
Журналы соединенных заседаний III, VI и VII отделов
Журнал №1-4
Приложение к журналу IV отдела
Приложение к журналу IV отдела
Приложение к журналу V отдела
Суетов Ф.И. О Высочайше утвержденном при Св. Синоде особом Присутствии для разработки вопросов, подлежащих рассмотрению Всероссийского Собора
Введение
Глава I. О первом отделе особого Присутствия
Глава II. О втором отделе особого Присутствия
Глава III. О третьем отделе особого присутствия
Глава IV. О четвертом отделе особого Присутствия
Глава V. О пятом отделе особого Присутствия
Глава VI. О шестом отделе особого Присутствия
Глава VII. О седьмом отделе особого Присутствия
Глава VIII. О соединенном заседании III, VI и VII отделов по вопросу о допустимости смешанных браков православных с лицами других исповеданий
Заключение. Итоги деятельности особого Присутствия
Введение
Глава I. О первом отделе особого Присутствия
Глава II. О втором отделе особого Присутствия
Глава III. О третьем отделе особого присутствия
Глава IV. О четвертом отделе особого Присутствия
Глава V. О пятом отделе особого Присутствия
Глава VI. О шестом отделе особого Присутствия
Глава VII. О седьмом отделе особого Присутствия
Глава VIII. О соединенном заседании III, VI и VII отделов по вопросу о допустимости смешанных браков православных с лицами других исповеданий
Заключение. Итоги деятельности особого Присутствия
Избранная библиография Предсоборного присутствия Русской Православной Церкви 1906 года
Именной указатель
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