Журналы и протоколы заседаний Высочайше учрежденного Предсоборного Присутствия - 4 тома

Москва: О-во любителей церковной истории: Изд-во Новоспасского монастыря, 2014 г.

Эти материалы — журналы, протоколы, доклады, полемика — открывают перед нами яркую картину подлинно творческой, очень глубокой в богословском и каноническом отношении работы, подготовившей исторический по своему значению Всероссийский Поместный Собор 1917-1918 годов. О важности такой подготовительной работы говорит ее результат: многое из того, что было сформулировано и предложено на Предсоборном Присутствии, реализовалось на Поместном Соборе. В тяжелейших политических и экономических условиях Собор смог принять множество серьезных и важных решений именно потому, что они были уже предварительно подготовлены и обсуждены на различных собраниях в том числе и на Предсоборном Присутствии.

Присутствие не являлось органом церковного законодательства, оно только предлагало и готовило материалы к работе будущего Поместного Собора. Это была площадка для широкой дискуссии о насущных проблемах церковной жизни. И архиереи, и духовенство, и профессора богословия, и светские люди, которым была небезразлична судьба Церкви, активно вовлеклись в эту дискуссию. Благодаря изданным материалам мы можем проследить, как формировались мнения, как в нелегкой дискуссионной борьбе осмыслялись предложенные темы, предлагались проекты решений и, в конечном итоге, рождалась истина.

Деятельность Предсоборного Присутствия была приостановлена на полпути верховной властью, а многие решения Всероссийского Собора, основанные на материалах Присутствия, не были воплощены в жизнь из-за революционных потрясений и последовавших за ними гонений, повлекших за собой принципиальные изменения положения Церкви в стране. Однако опыт обсуждения церковных реформ в предсоборный период и на самом Соборе особенно востребован и важен в настоящее время.

Сегодня в нашей Церкви происходит процесс соборного обсуждения и основательного анализа важнейших вопросов церковной жизни. Для этого по решению Архиерейского Собора 2009 года было учреждено Межсоборное Присутствие — постоянно действующий консультативный орган, помогающий готовить документы для Архиерейских соборов. В основу его работы положен опыт Предсоборного Присутствия, который указывает, что соборные решения требуют самого серьезного обсуждения со стороны церковных ученых, а также клира и мирян.

Действительно, все важные вопросы жизни Церкви должны решаться исключительно на основе тщательного богословского анализа, с последующей проверкой всей Полнотой Церкви. Без их теоретического осмысления соборная дискуссия в лучшем случае может привести лишь к общим разговорам и бесплодным спорам, а в худшем — к ссорам и даже расколам. Именно теоретический богословский анализ должен быть основой и ориентиром для практического применения духовного и интеллектуального наследия Церкви в современных условиях ее жизни и служения.

Оставленное нам богатейшее по широте и глубине мысли церковное наследие начала XX века изучено далеко не в полной мере. А между тем, многие из дискуссионных вопросов того времени сохраняют для Церкви свою актуальность. В то же время очевидно, что решения Поместного Собора 1917-1918 годов необходимо адаптировать к современности, проявляя к ним мудрый подход в определении того, что полезно сейчас для Церкви, а что нет. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл указывает, что «за прошедшие десятилетия кардинально изменились условия, в которых Церковь совершает свое служение. Поэтому было бы очевидной ошибкой полагать, будто в документах Собора 1917-1918 годов и в материалах церковной печати начала XX века мы найдем готовые ответы на все нынешние вопрошания. Но не меньшей ошибкой было бы предать забвению раздумья русских богословов, архиереев и пастырей предреволюционной эпохи. Многие из них завершили свой жизненный путь подвигом мученичества и исповедничества. Прислушаться к их мыслям жизненно важно для нас, их наследников».

Надеюсь, что опыт Предсоборого Присутствия, материалы которого изданы в этом томе, вольется в сокровищницу Тела Христова, по слову Апостола: «Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; дабы мы ... истинствуя в любви, все возращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви» (Еф. 4:10-16).

Митрополит Волоколамский ИЛАРИОН,

председатель Синодальной Библейско-Богословской комиссии

Журналы и протоколы заседаний Высочайше учрежденного Предсоборного Присутствия - 1 том - Открытие заседаний Присутствия: Журналы заседаний Первого, Второго, Третьего и Четвертого отделов

Москва: О-во любителей церковной истории: Изд-во Новоспасского монастыря, 2014 г. - 896 с.

ISSN 1728-0168