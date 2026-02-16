Журомский - Подстрочный греческо-русский Новый Завет
«Подстрочный греческо-русский Новый Завет» под редакцией Виктора Журомского (издание проекта LCV — Literal Contemporary Version) представляет собой фундаментальный инструмент для глубокого изучения библейского текста. В отличие от смысловых или литературных переводов, данное издание ставит целью максимально точную передачу структуры и лексики греческого оригинала. Под каждой строкой греческого текста (Textus Receptus или критического издания) располагается дословный русский перевод, что позволяет читателю, даже не владеющему греческим языком в совершенстве, видеть порядок слов, грамматические формы и этимологию первоисточника.
Особенностью работы Виктора Журомского является стремление к «прозрачности» перевода: читатель видит, какое именно русское слово соответствует конкретному греческому термину. Это помогает избежать интерпретационных наслоений, которые неизбежно возникают в традиционных переводах. Издание часто снабжено грамматическим анализом слов и лексическими справками, что делает его незаменимым пособием для пасторов, студентов духовных семинарий и всех, кто желает самостоятельно исследовать оттенки смыслов Нового Завета, заложенные авторами оригинальных текстов.
Греческий Новый Завет Stephanus 1550 Textus Receptus
7480 текстуальных вариантов, в которых собраны четыре основные редакции греческого Нового Завета
Второе незаконченное издание
г. Виннипег, Канада 2007
Подстрочный греческо-русский Новый Завет - Дословный Современный Перевод - LCV - Под редакцией Виктора Журомского - Содержание
Введение к первому изданию
Введение к настоящему изданию
Как пользоваться книгой - Греческий текст и критический аппарат - Краткий обзор греческого Нового Завета - Важные даты и исторические события, имеющие отношение к Новому Завету Морфологические характеристики - Библиография
Книги Нового Завета
Κατά Ματθαίον / По Матфею
Κατά Μάρκον / По Марку
Κατά Λουκάν / По Луке
Κατά Ίωάννην / По Иоанну
Πράξεις / Деяния
Πρός 'Ρωμαίους / Римлянам
Πρός τούς Κορινθίους Α' / 1 Коринфянам
Πρός τούς Κορινθίους Β' / 2 Коринфянам
Πρός Γαλάτας / Галатам
Πρός Εφέσιους / Ефесянам
Πρός τούς Φιλιππησίους / Филиппийцам
Πρός Κολασσαείς / Колоссянам
Πρός Θεσσαλονικείς Α' / 1 Фессалоникийцам .... Πρός Θεσσαλονικείς Β' / 2 Фессалоникийцам ....
Πρός Τιμόθεον Α' / 1 Тимофею
Πρός Τιμόθεον Β' / 2 Тимофею
Πρός Τίτον / Титу
Πρός Φιλήμονα / Филимону
Πρός Εβραίους / Евреям
Ιάκωβου / Иакова
Πέτρου Α / Первое Петра
Πέτρου Β' / Второе Петра
Ιωάννου Α' / Первое Иоанна
Ιωάννου Β' / Второе Иоанна
Ιωάννου Γ' / Третье Иоанна
Ιούδα / Иуды
Αποκάλυψις / Откровение
