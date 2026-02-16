Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Журомский - Подстрочный греческо-русский Новый Завет

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Bible Translations, Bible Commentaries

«Подстрочный греческо-русский Новый Завет» под редакцией Виктора Журомского (издание проекта LCV — Literal Contemporary Version) представляет собой фундаментальный инструмент для глубокого изучения библейского текста. В отличие от смысловых или литературных переводов, данное издание ставит целью максимально точную передачу структуры и лексики греческого оригинала. Под каждой строкой греческого текста (Textus Receptus или критического издания) располагается дословный русский перевод, что позволяет читателю, даже не владеющему греческим языком в совершенстве, видеть порядок слов, грамматические формы и этимологию первоисточника.

Особенностью работы Виктора Журомского является стремление к «прозрачности» перевода: читатель видит, какое именно русское слово соответствует конкретному греческому термину. Это помогает избежать интерпретационных наслоений, которые неизбежно возникают в традиционных переводах. Издание часто снабжено грамматическим анализом слов и лексическими справками, что делает его незаменимым пособием для пасторов, студентов духовных семинарий и всех, кто желает самостоятельно исследовать оттенки смыслов Нового Завета, заложенные авторами оригинальных текстов.

Подстрочный греческо-русский Новый Завет - Дословный Современный Перевод - LCV - Под редакцией Виктора Журомского

Греческий Новый Завет Stephanus 1550 Textus Receptus

7480 текстуальных вариантов, в которых собраны четыре основные редакции греческого Нового Завета

Второе незаконченное издание

г. Виннипег, Канада 2007

Подстрочный греческо-русский Новый Завет - Дословный Современный Перевод - LCV - Под редакцией Виктора Журомского - Содержание

Введение к первому изданию

Введение к настоящему изданию

  • Как пользоваться книгой - Греческий текст и критический аппарат - Краткий обзор греческого Нового Завета - Важные даты и исторические события, имеющие отношение к Новому Завету Морфологические характеристики - Библиография

Книги Нового Завета

  • Κατά Ματθαίον / По Матфею

  • Κατά Μάρκον / По Марку

  • Κατά Λουκάν / По Луке

  • Κατά Ίωάννην / По Иоанну

  • Πράξεις / Деяния

  • Πρός 'Ρωμαίους / Римлянам

  • Πρός τούς Κορινθίους Α' / 1 Коринфянам

  • Πρός τούς Κορινθίους Β' / 2 Коринфянам

  • Πρός Γαλάτας / Галатам

  • Πρός Εφέσιους / Ефесянам

  • Πρός τούς Φιλιππησίους / Филиппийцам

  • Πρός Κολασσαείς / Колоссянам

  • Πρός Θεσσαλονικείς Α' / 1 Фессалоникийцам .... Πρός Θεσσαλονικείς Β' / 2 Фессалоникийцам ....

  • Πρός Τιμόθεον Α' / 1 Тимофею

  • Πρός Τιμόθεον Β' / 2 Тимофею

  • Πρός Τίτον / Титу

  • Πρός Φιλήμονα / Филимону

  • Πρός Εβραίους / Евреям

  • Ιάκωβου / Иакова

  • Πέτρου Α / Первое Петра

  • Πέτρου Β' / Второе Петра

  • Ιωάννου Α' / Первое Иоанна

  • Ιωάννου Β' / Второе Иоанна

  • Ιωάννου Γ' / Третье Иоанна

  • Ιούδα / Иуды

  • Αποκάλυψις / Откровение

Views 92
Rating
Added 16.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books