Журомский - Подстрочный греческо-русский Новый Завет

«Подстрочный греческо-русский Новый Завет» под редакцией Виктора Журомского (издание проекта LCV — Literal Contemporary Version) представляет собой фундаментальный инструмент для глубокого изучения библейского текста. В отличие от смысловых или литературных переводов, данное издание ставит целью максимально точную передачу структуры и лексики греческого оригинала. Под каждой строкой греческого текста (Textus Receptus или критического издания) располагается дословный русский перевод, что позволяет читателю, даже не владеющему греческим языком в совершенстве, видеть порядок слов, грамматические формы и этимологию первоисточника.

Особенностью работы Виктора Журомского является стремление к «прозрачности» перевода: читатель видит, какое именно русское слово соответствует конкретному греческому термину. Это помогает избежать интерпретационных наслоений, которые неизбежно возникают в традиционных переводах. Издание часто снабжено грамматическим анализом слов и лексическими справками, что делает его незаменимым пособием для пасторов, студентов духовных семинарий и всех, кто желает самостоятельно исследовать оттенки смыслов Нового Завета, заложенные авторами оригинальных текстов.

Греческий Новый Завет Stephanus 1550 Textus Receptus

7480 текстуальных вариантов, в которых собраны четыре основные редакции греческого Нового Завета

Второе незаконченное издание

г. Виннипег, Канада 2007

Подстрочный греческо-русский Новый Завет - Дословный Современный Перевод - LCV - Под редакцией Виктора Журомского - Содержание

Введение к первому изданию

Введение к настоящему изданию

Как пользоваться книгой - Греческий текст и критический аппарат - Краткий обзор греческого Нового Завета - Важные даты и исторические события, имеющие отношение к Новому Завету Морфологические характеристики - Библиография

Книги Нового Завета