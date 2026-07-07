Зиглар - Над вершиной

Джону Джонсону повезло, потому что он вырос в городе Арканзас, штат Арканзас. И это настоящая удача, потому что достоверно известно, но не все об этом знают, что Арканзас является географическим центром мира. Вы можете стартовать из этого города, и в любом направлении вам нужно будет пройти максимум две­надцать тысяч миль. Мистер Джонсон прошел менее двенад­цати тысяч миль от дома с железной крышей, в котором он родился, но этого было вполне достаточно, чтобы он смог обосноваться в одном из небоскребов на Золотом побережье Чикаго и рядом с Бобом Хоупом в Палм-Спрингс, Калифор­ния. Он входит в список четырехсот самых богатых людей Америки.

Вы тоже родились под счастливой звездой, потому что, независимо от места вашего рождения, вы тоже находитесь в географическом центре мира. Вы можете отправиться куда угодно, и я имею в виду намного более важные понятия, чем географические пункты. Честно говоря, должен вас предуп­редить, что путешествие не будет легким. На вашем пути бу­дут неизбежные подъемы и спуски в долины, прежде чем вы доберетесь до вершины. Однако если у вас есть достаточно сильное желание, тогда информация, которая оказалась у вас в руках, станет нужным путеводителем.

И хотя путешествие предстоит нелегкое, оно также будет веселым и интересным. Хорошая новость состоит в том, что с вершины открываются прекрасные виды. А награда, включая все то, что можно купить за деньги и чего нельзя купить за деньги, более чем достойная. Но что лучше всего, вы обнаружите, что хотя награда действи­тельно велика, то, кем вы станете в результате этого путешест­вия, намного важнее всего того, что вы получите, достигнув желанной точки над вершиной.

Подумайте вот о чем. Не важно, кто ваши родители, но очень важно кто вы и что вы делаете. Пятьдесят два процента исполнительных директоров из пятисот компаний, перечисленных в журнале «Fortune», вы­шли из нижних слоев среднего класса или из бедных семей, а восемьдесят процентов миллионеров в США — это милли­онеры первого поколения. Возможности есть, и они доступны для вас.

Герри Арроувуд сначала пекла хлеб и занималась шить­ем одежды, а потом стала вице-президентом и обучала своих сотрудников искусству продаж в крупной многомиллионной косметической компании. Недавние исследования показали, что семьдесят пять про­центов из трехсот лидеров мирового уровня выросли в нищете, в детстве подвергались насилию или имели серьезные физические недостатки.

Чарли Ведмейер может только двигать губами и моргать глазами, но в качестве тренера он сумел подготовить футбольную команду к самому первому в ее жизни чемпионату среди школьных команд. Пэм Лонтос была домохозяйкой с избыточным весом, страдавшей от депрессии. Наблюдавший ее психолог сообщил ей, что ее состояние никогда не улучшится, но тем не менее она стала очень популярным автором и оратором.

Зиг Зиглар – Над вершиной

МРО ХВЕП – «Христианская Миссия»

Санкт-Петербург – 2009 г. / 416 с.

ISBN 978-5-8445-0200-2

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