Зиглар - Над вершиной
Джону Джонсону повезло, потому что он вырос в городе Арканзас, штат Арканзас. И это настоящая удача, потому что достоверно известно, но не все об этом знают, что Арканзас является географическим центром мира. Вы можете стартовать из этого города, и в любом направлении вам нужно будет пройти максимум двенадцать тысяч миль. Мистер Джонсон прошел менее двенадцати тысяч миль от дома с железной крышей, в котором он родился, но этого было вполне достаточно, чтобы он смог обосноваться в одном из небоскребов на Золотом побережье Чикаго и рядом с Бобом Хоупом в Палм-Спрингс, Калифорния. Он входит в список четырехсот самых богатых людей Америки.
Вы тоже родились под счастливой звездой, потому что, независимо от места вашего рождения, вы тоже находитесь в географическом центре мира. Вы можете отправиться куда угодно, и я имею в виду намного более важные понятия, чем географические пункты. Честно говоря, должен вас предупредить, что путешествие не будет легким. На вашем пути будут неизбежные подъемы и спуски в долины, прежде чем вы доберетесь до вершины. Однако если у вас есть достаточно сильное желание, тогда информация, которая оказалась у вас в руках, станет нужным путеводителем.
И хотя путешествие предстоит нелегкое, оно также будет веселым и интересным. Хорошая новость состоит в том, что с вершины открываются прекрасные виды. А награда, включая все то, что можно купить за деньги и чего нельзя купить за деньги, более чем достойная. Но что лучше всего, вы обнаружите, что хотя награда действительно велика, то, кем вы станете в результате этого путешествия, намного важнее всего того, что вы получите, достигнув желанной точки над вершиной.
Подумайте вот о чем. Не важно, кто ваши родители, но очень важно кто вы и что вы делаете. Пятьдесят два процента исполнительных директоров из пятисот компаний, перечисленных в журнале «Fortune», вышли из нижних слоев среднего класса или из бедных семей, а восемьдесят процентов миллионеров в США — это миллионеры первого поколения. Возможности есть, и они доступны для вас.
Герри Арроувуд сначала пекла хлеб и занималась шитьем одежды, а потом стала вице-президентом и обучала своих сотрудников искусству продаж в крупной многомиллионной косметической компании. Недавние исследования показали, что семьдесят пять процентов из трехсот лидеров мирового уровня выросли в нищете, в детстве подвергались насилию или имели серьезные физические недостатки.
Чарли Ведмейер может только двигать губами и моргать глазами, но в качестве тренера он сумел подготовить футбольную команду к самому первому в ее жизни чемпионату среди школьных команд. Пэм Лонтос была домохозяйкой с избыточным весом, страдавшей от депрессии. Наблюдавший ее психолог сообщил ей, что ее состояние никогда не улучшится, но тем не менее она стала очень популярным автором и оратором.
Зиг Зиглар – Над вершиной
МРО ХВЕП – «Христианская Миссия»
Санкт-Петербург – 2009 г. / 416 с.
ISBN 978-5-8445-0200-2
Зиг Зиглар – Над вершиной – Содержание
Цели
Разрешение тайны
Предисловие
Слова благодарности
Введение. Книга страсти
Глава 1. Что такое вершина и где она?
Глава 2. Правильное отношение + нужные навыки + характер с философией золотого правила = окончательный успех
Глава 3. Взять все
Глава 4. Это ваша ответственность
Глава 5. Изменить картину
Глава 6. Отношение иммигранта
Глава 7. Ключ к успеху — мотивация
Глава 8. Все дело в отношении
Глава 9. У вас, да, именно у вас, есть все необходимое
Глава 10. Целевая программа как необходимость
Глава 11. Целевая программа — ключ к сбалансированному успеху
Глава 12. Достижение поставленных целей
Глава 13. Встать — и остаться стоять, когда вас сбили с ног
Глава 14. Верность + смелость + дисциплина = свобода
Глава 15. Хорошее завершение
No comments yet. Be the first!