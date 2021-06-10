Зигмунд - Точное мышление в безумные времена
Как-то вечером ранней осенью 1959 года я рылся на полках книжного магазина Кеплера в Менло-Парке и случайно наткнулся на тоненькую брошюрку под названием “Теорема Гёделя”, авторами которой были Эрнест Нагель и Джеймс Р. Ньюмен. Тогда мне было четырнадцать, я впервые слышал о Гёделе, но мне очень понравились загадочные точечки, парившие в воздухе над его фамилией, а незадолго до этого на уроках математики в школе меня совершенно очаровала идея математического доказательства, так что книжица пробудила во мне любопытство.
Перелистав ее, я сразу попался на крючок. У меня в руках оказалась книга, где описывалось сразу много всего — ив том числе логика, природа математики, язык и символы, истина и ложь, доказательства доказуемости, а самое, пожалуй, интересное — парадоксы и самоотносимые утверждения. Все это было для меня непреодолимым соблазном. Мне ничего не оставалось, кроме как купить эту книгу! В тот вечер со мной был отец, профессор физики из Стэнфордского университета, и когда мы расплачивались, он увидел обложку моей книги и в восторге воскликнул, что прекрасно знает Эрнеста Нагеля. Я был сражен. Более того, отец, оказывается, в начале тридцатых ходил к Нагелю на курс лекций по философии в Нью-Йорке, и в результате они подружились, хотя уже много лет не виделись. Эта дружба, большая неожиданность для меня стала, разумеется, желанным подтверждением, что я верно выбрал книгу.
Мы с отцом не знали, что Эрнест Нагель, который уже давно преподавал философию в Колумбийском университете, всего две недели назад приехал в Стэнфорд, чтобы провести свой годичный творческий отпуск с семьей “на западе”. И вот вскоре после этого отец случайно натолкнулся на старинного друга в кампусе Стэнфордского университета, и их встреча была очень радостной. А дальше само собой получилось так, что отец почти сразу привел меня в дом, который Нагели снимали в кампусе. Там я познакомился с Эрнестом Нагелем и его женой Эдит, которая преподавала физику в Сити-колледже в Нью-Йорке, а также с их сыновьями Сэнди и Бобби, которые, как и я, страстно увлекались физикой и математикой. Все четверо Нагелей были не просто потрясающе умны: мне редко приходилось встречать таких добрых и приветливых людей. Все мы мгновенно нашли общий язык, и так началась наша дружба на всю жизнь.
Зигмунд Карл - Точное мышление в безумные времена. Венский кружок и крестовый поход за основаниями науки
пер. с англ. А. Бродоцкой
Москва: Издательство ACT : CORPUS, 2021. 528 с.
Библиотека фонда “Траектория”
ISBN 978-5-17-116227-6
Зигмунд Карл - Точное мышление в безумные времена. Венский кружок и крестовый поход за основаниями науки - Оглавление
Предисловие. Дуглас Хофштадтер
- Глава первая. Венский кружок в фокусе истории
- Глава вторая. Повесть о двух мыслителях
- Глава третья. Венский кружок проходит испытательный срок
- Глава четвертая. Венский кружок набирает обороты
- Глава пятая. Разворот кружка
- Глава шестая. Кружок создает себе репутацию
- Глава седьмая. Касательные
- Глава восьмая. Параллельный кружок
- Глава девятая. Кружок сужается
- Глава десятая. Немного о нравственности
- Глава одиннадцатая. Конец кружка
- Глава двенадцатая. Вокруг Земли
- Глава тринадцатая. Затемнение
Послесловие
Список иллюстраций
Примечания
Литература
Предметно-именной указатель
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