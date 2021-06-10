Как-то вечером ранней осенью 1959 года я рылся на полках книжного магазина Кеплера в Менло-Парке и случайно наткнулся на тоненькую брошюрку под названием “Теорема Гёделя”, авторами которой были Эрнест Нагель и Джеймс Р. Ньюмен. Тогда мне было четырнадцать, я впервые слышал о Гёделе, но мне очень понравились загадочные точечки, парившие в воздухе над его фамилией, а незадолго до этого на уроках математики в школе меня совершенно очаровала идея математического доказательства, так что книжица пробудила во мне любопытство.

Перелистав ее, я сразу попался на крючок. У меня в руках оказалась книга, где описывалось сразу много всего — ив том числе логика, природа математики, язык и символы, истина и ложь, доказательства доказуемости, а самое, пожалуй, интересное — парадоксы и самоотносимые утверждения. Все это было для меня непреодолимым соблазном. Мне ничего не оставалось, кроме как купить эту книгу! В тот вечер со мной был отец, профессор физики из Стэнфордского университета, и когда мы расплачивались, он увидел обложку моей книги и в восторге воскликнул, что прекрасно знает Эрнеста Нагеля. Я был сражен. Более того, отец, оказывается, в начале тридцатых ходил к Нагелю на курс лекций по философии в Нью-Йорке, и в результате они подружились, хотя уже много лет не виделись. Эта дружба, большая неожиданность для меня стала, разумеется, желанным подтверждением, что я верно выбрал книгу.

Мы с отцом не знали, что Эрнест Нагель, который уже давно преподавал философию в Колумбийском университете, всего две недели назад приехал в Стэнфорд, чтобы провести свой годичный творческий отпуск с семьей “на западе”. И вот вскоре после этого отец случайно натолкнулся на старинного друга в кампусе Стэнфордского университета, и их встреча была очень радостной. А дальше само собой получилось так, что отец почти сразу привел меня в дом, который Нагели снимали в кампусе. Там я познакомился с Эрнестом Нагелем и его женой Эдит, которая преподавала физику в Сити-колледже в Нью-Йорке, а также с их сыновьями Сэнди и Бобби, которые, как и я, страстно увлекались физикой и математикой. Все четверо Нагелей были не просто потрясающе умны: мне редко приходилось встречать таких добрых и приветливых людей. Все мы мгновенно нашли общий язык, и так началась наша дружба на всю жизнь.

Зигмунд Карл - Точное мышление в безумные времена. Венский кружок и крестовый поход за основаниями науки

пер. с англ. А. Бродоцкой

Москва: Издательство ACT : CORPUS, 2021. 528 с.

Библиотека фонда “Траектория”

ISBN 978-5-17-116227-6

Зигмунд Карл - Точное мышление в безумные времена. Венский кружок и крестовый поход за основаниями науки - Оглавление

Предисловие. Дуглас Хофштадтер

Глава первая. Венский кружок в фокусе истории

Глава вторая. Повесть о двух мыслителях

Глава третья. Венский кружок проходит испытательный срок

Глава четвертая. Венский кружок набирает обороты

Глава пятая. Разворот кружка

Глава шестая. Кружок создает себе репутацию

Глава седьмая. Касательные

Глава восьмая. Параллельный кружок

Глава девятая. Кружок сужается

Глава десятая. Немного о нравственности

Глава одиннадцатая. Конец кружка

Глава двенадцатая. Вокруг Земли

Глава тринадцатая. Затемнение

Послесловие

Список иллюстраций

Примечания

Литература

Предметно-именной указатель