Новое столетие уже шло на смену отжившему веку, в кото­ром суеверие крепко держало мир в своих оковах. Люди все еще указывали дрyг другy на какую-­нибудь старуху, о которой ходила молва, что она летает верхом на метле на шабаш ведьм и наводит порчу на соседскую корову. Люди переходили нa дpy­гую сторону улицы, чтобы не встретиться с человеком, о котором всем было известно, что он подписал договор с дьяволом.

Церковь оставалась высшим авторитетом и для суеверных кpe­стьян, и для их невежественных господ. Храмы с колеблющи­мися огоньками свечей были единственным прибежищем для тех, кто искал решения своих проблем или мечтал о лучшей жизни. Голос Церкви предостерегал людей об опасностях, поджидавших их души, и учил, чему верить. Многие священ­ники вели постоянную войну против суеверий, угрожавших затянуть паству обратно в омут язычества.

Что касается атмосферы в университете, где учился Cвe­денборг, то здесь были разные течения. Естественно, что в XVII веке было принято соотносить все религиозные и науч­ные проблемы с мнением Церкви и разрешать споры, исходя из церковных заповедей. Учение Аристотеля -­ разъясненное богословами так, чтобы оно соответствовало их взглядам, ­- считалось правильной и достаточной дозой светской науки, необходимой для развития мышления.

Такова была обстановка в университете Упсалы, когда 15 июня 1699 года имя Эмануэля было вписано в регистраци­онную книгу университета. Напротив нeгo значилось: «Primari Pastoris et Professoris fiIius optimae indolis» («Сын пас­тора и профессора, превосходных способностей»).

Однер Зигстед - Эмануэль Сведенборг - Избранное

М.: ООО «Из­дательство Астрель»: ООО «Издатель­ство АСТ», 2003 г. ­- 880 с.

ISBN 5­-27-1-­06825-­0

Однер Зигстед - Эмануэль Сведенборг - Избранное - Содержание

Однер Зиrстедт. Эмануэль Сведенборг: Жизнь и труды

Часть 1. Исследование природы

Часть 2. В поисках души

Часть 3. Царствие Божие

Эмануэль Сведенборr. Избранное