Михаил Зильберман - Исход евреев из Египта

Исход евреев из Египта подробно описан в Ветхом Завете, многократно обсуждался веками, но, тем не менее, реальность Исхода и ныне продолжает оставаться в достаточной степени дискуссионной. Существует мнение (55, с.49), что произошло несколько исходов. Так, Исход Моисея, как принято полагать, - это бегство порабощенных евреев из Египта, в то время как иные исходы расцениваются как изгнание (и соотносятся с гиксосами или "сирийцем Ирсу"). Надпись об одном из таких исходов сохранилась в папирусе Анастази VI, датируемом последними годами XIII в. до н.э.

Дата Исхода евреев из Египта - кардинальная веха в реконструкции ряда аспектов истории древних евреев до эпохи Царей. Наиболее ранней возможной датой Исхода Моисея считается ХIV в. до н.э., эпоха правления царя Аменхотепа IV Эхнатона. Сторонники данной гипотезы связывают этот Исход с религиозной монотеистической реформой фараона Эхнатона. Так, Евсевий, один из отцов церкви, включил в свой "Канон", содержащий перечень династий фараонов, примечание к имени Сенхера (Семенхетра, Семнехкара), преемника (соправителя) Аменхотепа IV Эхнатона: "Примерно в это время Моисей вывел евреев из Египта". Однако, византийский историк Георгий Синсел, переписывая Евсевия, заметил: "Только (один) Евсевий относит к этому царствованию Исход Израиля... хотя у него нет ни одного аргумента". Весьма загадочна и сама личность пророка Моисея, обсуждение которой также не прекращается и до сего дня.

С доисторических времён и до наших дней у многих народов Мира принято обрезание. Так, Геродот в сообщении о "темнолицых жителях Колхиды" пишет, что "египтяне и эфиопы... с древних времен проводят обрезание у младенцев". О глубокой архаичности этого обычая свидетельствует и то, что по традиции обряд обрезания совершался каменным ножом.

У древних египтян, в частности, существовал обычай (Папирус Аббот. Британский музей (48, с.209)) ознаменовывать свои победы взятием боевых трофеев, символизирующих высокую воинскую доблесть ратников: победитель отрезал у убитого им неприятеля правую руку, если тот был обрезан; и половой член, - если нет. Так, в войнах с землёй Куш фараон Аменхотеп III, весьма физически сильный человек (согласно хроник), лично взял в боях в качестве трофеев 312 правых рук, что подтверждает тот факт, что у эфиопов обрезание действительно практиковалось издревле. Показательно, что после победы фараона Мернептаха над ливийцами (48, с.420), египтяне в качестве боевых трофеев привезли на ослах на родину тюки с половыми членами поверженных (6359 фаллосов ливийцев; стела из Атрибиса (заметим, что числа, приводимые в/на др.египетских памятниках - сакральные, а не фактические)). Примечательно, что и некоторые племена из "народов моря" первой волны практиковали обрезание: среди 2370 правых рук, поднесённых Мернептаху, 1200 принадлежали акайваша. Судя по сообщению Ветхого Завета (1Цар.18:25-27), хаибири/хабиру (ха-ибри), будучи гиксосами ("Гиксосы и их потомки"), восприняли египетские традиции в подходе к необрезанному противнику. Так, царь Саул просит Давида поднести ему в качестве предсвадебного подарка тестю 100 штук (трофейных) "краеобрезаний" филистимлян, ибо "царь не хочет вена другого".

Михаил Зильберман - Исход евреев из Египта

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Михаил Зильберман - Исход евреев из Египта - Содержание

Содержание

1. Некоторые обычаи египтян у ветхозаветных евреев

2. Литература и мифология Египта в Ветхом Завете 2.1 Литература 2.2 Мифология

3. Учение Эхнатона

4. Религиозная реформа Эхнатона

5. Учение Эхнатона в Ветхом Завете

6. Моисей

7. Моисей и учение Эхнатона

8. Моисей - царедворец Эхнатона

9. Моисей и гора Синай

10. Атрибуты культовой практики египтян у евреев

11. Десять заповедей

12. Левиты - каста служителей культа

13. Эхнатонизм, ессены и возникновение каббалы

14. Феномен "Золотой телец"

15. Исход евреев из Египта

16. Палестинские сирийцы

17. Об установлении еврейства по матери

Заключение.

Список литературы