Теперь можно сказать, что загадка притягательной силы Апокалипсиса раскрыта. В ходе многолетнего поиска удалось выявить древнейший секрет — удивительный синтез Слова и Числа. Предлагая результаты изысканий, автор не обещает легкого чтения. Но каждый, кто с должным вниманием освоит содержание «Тайны Откровения», почерпнет для себя интереснейшие сведения об истории культуры, философско-теологических и логико-математических концепциях космического Универсума, воплощенных в числовой и геометрической символике, апокрифических писаниях первохристиан.

Академик Д. Лихачев справедливо отмечал, что «изучение религий как культурных явлений составляет необходимую часть образованности каждого человека». В предлагаемой работе рассматривается одно из труднейших для понимания произведений — «Откровение Иоанна Богослова», которое на протяжении тысячелетий оказывало и продолжает оказывать большое влияние на умы людей.

Владимир 1990

ISBN 5-207-00001-2

Глава 1. ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОИСКУ

Глава 2. АПОКАЛИПТИЧЕСКАЯ КНИГА

Глава 3. МАГИЯ 666

Глава 4. ПРЕДВЕЧНЫЕ ЧИСЛА

Глава 5. КРУГ УНИВЕРСУМА

Глава 6. ПРЕМУДРЫЙ КВАДРАТ

Глава 7. СВЯЩЕННАЯ МЕРА ВРЕМЕНИ

Глава 8. СЛОВО И ЧИСЛО

Глава 9. СВЕТ И ТЬМА

Глава 10. ТАЙНА СЕМИ ЗВЕЗД

Глава 11. ДОГМА И ЖИЗНЬ

Глава 12. АПОКАЛИПТИЧЕСКАЯ АРИФМЕТИКА ИОАННА БОГОСЛОВА

А. В. Зиновьев - Тайна Откровения - Пророческие исчисления - Апокалипсис Иоанна Богослова - Приглашение к поиску

Мир полон тайн. Мириады загадок, сложнейших проблем мерцают вокруг таинственным светом. Они многолики, изменчивы и напоминают чем-то стремительную комету Галлея, которая мчится по неведомой спирали и каждые 76 лет вторгается в пределы земные. Она летит из прошлого? и, на миг открываясь, становясь зримой, исчезает в будущем, чтобы вернуться и вновь оказаться в фокусе всеобщего внимания, вновь волновать, страшить и радовать. Нескончаем круговорот познания.

Но вечен парадокс: знание плодит незнание и, расширяя сферу постигнутого, преумножает неизведанное. Поэтому софизм философа — «Я знаю, что ничего не знаю» — не унижает, а возвышает человека, побуждая сквозь тернии и мглу пробиваться к далекому свету истины. А поле открытий безгранично и в жизни, и в истории. Оно широко простирается в литературе, восходя к древним трактатам, письменам апокрифическим, где много чудесного, необъяснимого, стоит лишь пристально глянуть на мир, слово, число.

Действительно, древневосточный эпос, книги библейских пророков, халдейских мудрецов, многие мировые шедевры — «Илиада» и «Одисея» Гомера, «Энеида» Вергилия, «Повесть временных лет» Нестора, «Новая жизнь» и «Божественная комедия» Данте, «Фауст» Гёте в своих сюжетах, образах, датах, числах скрывают, без преувеличений, «вековые тайны». Давно начат поиск, но все еще безуспешны попытки подобрать к ним ключи.

Замки на древних секретах очень прочны. Еще в XIII веке известный ученый-теолог Роджер Бэкон написал шифром трактат, прочесть который пытаются не одну сотню лет. И в наше время бьется над ним специальная группа лингвистов, историков, математиков, астрономов и военных дешифровщиков. А результат? Удалось установить: текст написан не на латинском, не на английском, ему нет аналогов среди известных языков. Отрицательный результат, конечно, тоже неплохо, он побуждает к дальнейшему поиску. Но есть проблемы иного рода. В древнем тексте, что предлагается рассмотреть, на первый взгляд совершенно нет шифра, хотя содержание не лишено темнот и неясностей. Магический кристалл, как говорится, чист и прозрачен. Однако и яркий свет бывает коварен, в нем столь же мало видно, как и во мраке. Вот почему потребуются большие усилия, чтобы-в «явном» разгадать «тайное» и вскрыть незримое второе дно.

В сложном деле большую помощь оказывает конструктивная критика, за которую автор искренне благодарит доктора философских наук, профессора Ф. В. Цанн-кай-си и всех сотрудников возглавляемой им кафедры философии Владимирского педагогического института, принявших участие в обсуждении рукописи.

Глубоко признателен автор архиепископу Зарайскому (Кутепову), историку, искусствоведу, высокому ценителю древнерусской литературы и старославянского языка, который, являясь Председателем Управления Московской Патриархии и будучи еще Наместником Троице-Сергиевской Лавры, секретарем Владимирской епархии, добрыми советами и старинными книгами помогал постигать общечеловеческий смысл, сокровенную сущность православных догматов и традиций, затронутых данной темой. Без общего творческого содействия невозможно было бы выявить многие теологические тонкости Священного Писания.

Приношу большую благодарность всем, кто словом и делом, своими книгами и письмамл сопричастен многолетней работе над этой, прямо скажем, необычной и трудоемкой темой.

Речь пойдет о самой последней, 77-й книге Библии, названной «Откровение святого Иоанна Богослова», а по-гречески — Апокалипсис. Конечно, все книги Ветхого и Нового заветов предельно насыщены апокрифическими символами. Они дождутся своего рационального объяснения. Ведь метод шифрования тайных писаний христиан, а значит, и метод дешифровки — един. Чтобы проникнуть в «святая святых» библейской мифологии, надо сквозь призму древнего Слова увидеть скрытое Число. И не только.

Необходимо выявить и тайную логико-математическую систему. Именно глубоко скрытая арифметика, сокровенная геометрия составляет, по словам Энгельса, «основное содержание Откровения Иоанна». Благодаря своей загадочности, мистичности Апокалипсис Иоанна Богослова и стал из всех древних апокалиптических и пророческих писаний самым знаменитым и почитаемым, а значит, и наиболее ценным для исследований.

Очертив предмет и общую направленность предстоящего поиска, уместно вспомнить глубокую мысль Павла Флоренского: «Тайны религии — это не секреты, которые не следует разглашать, не условные пароли заговорщиков, а невыразимыя, неска-занныя, неописуемыя переживания, которые не могут облечься в слово иначе, как в виде противоречия, которые зараз — и «да» и «нет».

Истинность суждения Павла Флоренского становится очевидной, едва соприкоснешься с притчами и сюжетами Библии, которые всегда остро диалектичны. А в противоречии очень трудно выявить главный синтез, то «несказанное» и самое верное толкование, которое наиболее точно выражает полноту «явного» и «тайного» в Священном Писании. Поэтому многие сложности и тупики были одолены благодаря творческой помощи видных богословов Русской Православной Церкви.

В малом объеме Откровения Иоанна Богослова заключено огромное эзотерическое содержание. Подобрать ключи к закрытой «семью печатями» книге было действительно не просто. И даже теперь, когда замок открыт и печати сняты, впереди пет легкого пути. Нам предстоит не только читать, но и много считать, разгадывать пифагорейскую символику, погружаться в глубины истории и воссоздавать неведомый план Мироздания. Вся работа будет напоминать, если сравнивать в духе-времени, кропотливый поиск, когда необходимо по красочным картинам дисплея восстановить секретную программу компьютера, которая воспроизводит чудесщые, но загадочные виды.

Апокалипсис — это лабиринт, в нем легко блуждать и ошибаться, но трудно найти верный ход. А продвигаться вперед предстоит без нити Ариадны. Надо самим найти спасательный клубок, распутать его Начала и Концы, и, овладев логической нитью Круга Универсума, снять покров непостижимости с Апокалипсиса и постичь «тайну тайн» от Альфы до Омеги.