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Жизнь Иисуса Христа

Жизнь Иисуса Христа
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational
Series Заочная школа Библейской миссии (21 books)

Миру известно много великих имен, оказавших огромное влияние на историю народов, культуру, развитие цивилизации и мировоззрение людей. Но имя Иисуса Христа занимает в этом ряду особое место. Его жизнь и учение изменили не только историю народов, культуру, развитие цивилизации и мировоззрение, но и судьбы людей, их жизни и души. Этим Христос в корне отличался от всех великих людей мира. Жизнь и учение Иисуса Христа неразрывно связаны с Его Личностью. Недостаточно только изучать, что Он творил и чему Он учил. Необходимо осознать самое главное — Кто Он и что Он хочет от каждого из нас.

Надо понимать, что даже самое прекрасное жизнеописание Христа не может заменить первоисточник — Евангелие. Нет гения, который смог бы так просто и в то же время так ярко воссоздать перед нами образ Иисуса Назарянина во всем Его неповторимом, неземном величии. Поэтому, если мы хотим узнать правду о Христе, мы должны искать ее в Евангелии.

Главная цель любого жизнеописания Христа — помочь людям узнать и полюбить Его. Возможности писателя, даже выдающегося, всегда ограничены. Образ Христа неисчерпаем, и каждая эпоха, так же, как и каждый человек, находит в нем нечто новое и близкое.

Жизнь Иисуса Христа

Заочная школа Библейской миссии. — Киев, 2018. — 130 с.

Жизнь Иисуса Христа - Содержание

  1. Иисус Христос — величайшая Личность в истории

  2. Мир, в который пришел Христос

  3. Приход Спасителя в мир

  4. Начало общественного служения

  5. Ранний иудейский период

  6. Ранний галилейский период

  7. Средний галилейский период

  8. Поздний галилейский период

  9. Поздний иудейский и перейский периоды

  10. Страстная неделя

  11. Воскресший Христос

  12. Завершая изучение

Views 354
Rating 5.0 / 5
Added 04.01.2026
Author brat Vadim
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