Идеологизированное издание "русского мира"

Нередко люди задаются вопросом: христианство и война, убийства на полях сражений и евангельские истины - разве это сочетаемо? Церковь всегда отвечала, что она благословляет не убийцу, а защитника, не силу победителей, но их ПОДВИГ, ибо «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). Так B России Церковь всегда благословляла воинов.

За всю свою историю Россия много воевала. Как великая держава, она не могла оставаться в стороне от мировых конфликтов, приходилось вести и оборонительные войны. Но только две войны, пережитые Россией, называют Отечественными: войны 1812 и 1941-1945 годов. Отечественной и Великой современники называли и Первую Мировую войну 1914-1918 годов.

Это были войны, в которых страна рисковала не просто потерять территории - под вопросом было само ее существование. «Это были не войны маркграфа Саксонского с герцогом Бранденбургским, это были войны на выживание, и главный вопрос заключался в том, будет ли существовать страна или нет», - пишет историк В. Багдасарян.

Сопоставимой по угрозе была и русско-польская война 1609-1618 годов, когда русские сумели дать отпор польско-литовским интервентам.

Спустя 200 лет - наполеоновское нашествие несло угрозу свобОДе и государственности России. События 1812 года стали осмысляться как грандиозная Отечественная война уже во время царствования Николая Первого. Но в начале советского периода значение войны 1812 года принижалось. Ее, как и все войны дореволюционной России, называли буржуазной и империалистической. Однако в 1932 году возобновилось празднование победы над Наполеоном. И слова «Отечественная война» появились, B частности, в речах Сталина, обращавшегося к теме 1812 года.

Владимир Зоберн - Бог и Победа - Верующие в великих войнах за Россию

Эксмо - Москва 2014

ISBN-978-5-699-69986-5

Владимир Зоберн - Бог и Победа - Верующие в великих войнах за Россию - Содержание

Предисловие

Часть первая. Великая Отечественная

Пролог

Глава 1. Накануне войны

Глава 2. День Всех святых, B земле Российской просиявших. 22 июня 1941 года

Глава 3. Власти и Церковь

Глава 4. Немцы показали себя жестокими безбожниками

Глава 5. Разве можно победить таких людей?

Глава 6. Для скорейшей победы над фашизмом

Глава 7. Священники и партизаны

Глава 8. Милосердие

Глава 9. Война оживает в воспоминаниях. От служения Отечеству к служению Богу

Глава 10. Москва православная в годы Великой Отечественной войны

Глава 11. Ленинград B кольце блокады

Глава 12. Война и вера

Глава 13. От Смоленска до Вены. Воин Михаил

Глава 14. Чудесные случаи. Помощь по молитвам

Глава 15. Благословенная Победа

Часть вторая. Две войны





топресвитер Георгий Шавельский. Деятельность военного духовенства в Великой войне. Воспоминания последнего Протопресвитера Русской армии и флота

Заключение. Не в силе Бог, а в правде

Литература

Список иллюстраций

Владимир Зоберн - Бог и Победа - Верующие в великих войнах за Россию - Накануне войны

«Каждое новолетие я встречаю с тревогой. Идет что-то грозное на нашу землю. В чем оно выразится - не может вообразить душа моя, она скорбит только смертельно!



Я примечаю, что временами темнеют иконы. Запрестольный образ Христа неведомо отчего стал черным и гневным. Старики сказывали, что перед большими народными бедствиями темнеют иконы. Тоже вот и в природе беспокойно...Когда выйдешь в поле или в лес, то слышишь кругом тревожный, никогда раньше не примечаемый шум. Сны стали тяжелыми. Все пожары да разорения вижу. Не раз себя видел в полном священническом облачении, в страхе бегущим по диким ночным полям со Святыми дарами B руках, а за мною гнались с длинным степным свистом косматые мужики B древних языческих рубахах.



За последнее время до горькой тоски стал людей жалеть! Так вот и чудится, что все мы на росстани-пути стоим и скоро не увидим друг друга. А может быть, все это беспокойство - моя болезненная мнительность? Дал бы, Господи! Хотя... сказывала мне матушка, у меня B детстве некие прозрения грядущего были. Слышал я голоса неведомые, опасность чувствовал и даже смерть близких моих предугадывал» (Никифоров-Волгин В. А. Дорожный посох)...

Конечно, между Церковью и светской властью, монархами, нередко возникали конфликты, их взаимодействие не было идеальным. И тем не менее: «Вся история России была неразрывно связана с Церковью. За всю историю России от принятия христианства до 1917 года Православная Церковь не знала антирелигиозных гонений со стороны государства. События, происшедшие B 1917 году, поставили Русскую Православную Церковь в условия, ранее ей неведомые. В этих новых политических условиях Церковь не могла не быть гонимой» (Акимов В. B. Причины гонения на Русскую Православную Церковь в ХХ веке.)

Царская Россия была главным врагом пришедших к власти большевиков. Они старались разрушить Русскую Православную Церковь, которая в сознании большевистских лидеров неразрывно была связана с монархией, со «старым режимом», с «контрреволюцией». В начале Великой Отечественной войны на долю уже исстрадавшейся тогда Церкви выпало доказать всем, что Родина - это не партия, не какой-то конкретный государственный строй и «режим». что никакие гонения со стороны властей не помешают верующим молиться и сражаться за землю своих отцов. Именно тогда впервые Церковь и власть сделали пусть и небольшой, но все-таки шаг навстречу друг другу.

Но предшествовало этому два с лишним десятилетия, в течение которых большевистская власть старалась полностью уничтожить Церковь в уверенности, что религия существует лишь в головах и не имеет корней в сердцах, чувствах и образе жизни людей. Коммунистические лидеры были уверены, что смена идеологии, новое социально-экономическое развитие покончат с «заблуждениями» народа. Материализм не рассматривал религию как нечто идущее от души и личного глубинного опыта человека. Большеникам казалось, что «с глаз долой - из сердца вон», стоит лишь убрать с глаз храмы, «попов» «предметы культа» - и о Христовой вере забудут, послушно впитывая новую идеологию.