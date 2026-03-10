Монография «Религиозное чувство. У истоков континентального религиоведения» (2025) Всеволода Золотухина — это фундаментальное исследование того, как сугубо личное, интимное переживание человека стало фундаментом для строгой гуманитарной науки. Автор прослеживает путь идеи «религиозного чувства» от немецкого идеализма (Кант, Фихте, Шлейермахер) до оформления религиоведения как самостоятельной дисциплины в XIX веке.
Книга отвечает на два ключевых вопроса: может ли чувство быть аргументом в пользу истины веры и как именно в Европе кристаллизовалось внеконфессиональное знание о религии. Золотухин рассматривает религиоведение как уникальный продукт западноевропейской культуры, порожденный эпохой Просвещения, капитализмом и колониальными открытиями.
Вс. В. Золотухин - Религиозное чувство. У истоков континентального религиоведения
М.: Изд. дом ВШЭ, 2025. — 384 с.
ISBN 978-5-7598-4333-7
Вс. В. Золотухин - Религиозное чувство - Содержание
Эпоха идеализма: Анализ «мировоззренческого перелома» И. Канта и споров об атеизме. Две теории чувства Фридриха Шлейермахера как отправная точка традиции.
Рождение науки: Сравнительное религиоведение Ф. Макса Мюллера и институционализация знания у К. П. Тиле. Переход от теологии к истории.
Французский путь: Сентиментализм Альбера Ревиля и последующая победа социологического подхода над психологическим.
Психология религии: От теолого-герменевтических проектов до Дерптской школы, ознаменовавшей окончательный разрыв с философией.
