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Зойя Луиджи - Отец

Зойя Луиджи - Отец
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Category ESXATOS BOOKS, History, Psychology Psychotherapy, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
«Отец» Луиджи Зойя — это насыщенный, заставляющий задуматься анализ отцовства и его эволюции с точки зрения истории, психологии и культуры. Опытный юнгианский аналитик и мыслитель, Луиджи Зойя создал книгу, богатую теоретическими инсайтами и клиническими виньетками из практики аналитической психологии.
Автор представляет роль отца как ключевую в возникновении и развитии культуры и показывает, как эта роль претерпевает изменения на протяжении истории западной цивилизации. Блестящий анализ образов Гектора, Одиссея и Энея помогает читателю ясно увидеть глубинные истоки, питающие наши представления об отцовстве, и обнаружить парадоксальность ожиданий, которые есть у детей по отношению к отцам. В работе также анализируется современный кризис института отцовства.
Автор щедро делится идеями и гипотезами, заставляя нас не раз возвращаться к прочитанному и задумываться о значимом, но недостаточно изученном образе отца в западной культуре, литературе и мифологии.
Введение
Часть I Предыстория
  • Глава 1. Млекопитающие: животное начало без отца
  • Глава 2. Сексуальность крупных обезьян
  • Глава 3. Доисторический горизонт отцовства
  • Глава 4. Прыжок в сторону отцовства
  • Глава 5. Люси растет
Часть II Античность и миф
  • Глава 6. Общество патриархальное и матриархальное
  • Глава 7. Исторический горизонт
  • Глава 8. Миф о происхождении отца
  • Глава 9. Гектор
  • Глава 10. Улисс
  • Глава 11. Миф об отце как о единственном прародителе
  • Глава 12. Эней
Часть III Современность и декаданс
  • Глава 13. От римского отца к сыну, к французской революции
  • Глава 14. От французской революции до промышленной революции
  • Глава 15. Война и разочарование
  • Глава 16. Обращение публичного отца
  • Глава 17. Путешествие Джоудов
Часть IV Отец сегодня
  • Глава 18. Превращение отца в исчезающий вид
  • Глава 19. Самоустранение отца: обращение к прошлому
  • Глава 20. Самоустранение отца: обращение к будущему
  • Глава 21. Исчезновение жеста отца
  • Глава 22. «Добытчик»
  • Глава 23. Поиск отца
Заключительные рассуждения
Views 350
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Added 22.01.2026
Author esxatos
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