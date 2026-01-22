Зойя Луиджи - Отец
«Отец» Луиджи Зойя — это насыщенный, заставляющий задуматься анализ отцовства и его эволюции с точки зрения истории, психологии и культуры. Опытный юнгианский аналитик и мыслитель, Луиджи Зойя создал книгу, богатую теоретическими инсайтами и клиническими виньетками из практики аналитической психологии.
Автор представляет роль отца как ключевую в возникновении и развитии культуры и показывает, как эта роль претерпевает изменения на протяжении истории западной цивилизации. Блестящий анализ образов Гектора, Одиссея и Энея помогает читателю ясно увидеть глубинные истоки, питающие наши представления об отцовстве, и обнаружить парадоксальность ожиданий, которые есть у детей по отношению к отцам. В работе также анализируется современный кризис института отцовства.
Автор щедро делится идеями и гипотезами, заставляя нас не раз возвращаться к прочитанному и задумываться о значимом, но недостаточно изученном образе отца в западной культуре, литературе и мифологии.
Введение
Часть I Предыстория
- Глава 1. Млекопитающие: животное начало без отца
- Глава 2. Сексуальность крупных обезьян
- Глава 3. Доисторический горизонт отцовства
- Глава 4. Прыжок в сторону отцовства
- Глава 5. Люси растет
Часть II Античность и миф
- Глава 6. Общество патриархальное и матриархальное
- Глава 7. Исторический горизонт
- Глава 8. Миф о происхождении отца
- Глава 9. Гектор
- Глава 10. Улисс
- Глава 11. Миф об отце как о единственном прародителе
- Глава 12. Эней
Часть III Современность и декаданс
- Глава 13. От римского отца к сыну, к французской революции
- Глава 14. От французской революции до промышленной революции
- Глава 15. Война и разочарование
- Глава 16. Обращение публичного отца
- Глава 17. Путешествие Джоудов
Часть IV Отец сегодня
- Глава 18. Превращение отца в исчезающий вид
- Глава 19. Самоустранение отца: обращение к прошлому
- Глава 20. Самоустранение отца: обращение к будущему
- Глава 21. Исчезновение жеста отца
- Глава 22. «Добытчик»
- Глава 23. Поиск отца
Заключительные рассуждения
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