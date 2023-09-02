Зойя Луиджи - Отец - Исторический психологический и культурологический анализ
«Отец» Луиджи Зойя — это насыщенный, заставляющий задуматься анализ отцовства и его эволюции с точки зрения истории, психологии и культуры. Опытный юнгианский аналитик и мыслитель, Луиджи Зойя создал книгу, богатую теоретическими инсайтами и клиническими виньетками из практики аналитической психологии.
Автор представляет роль отца как ключевую в возникновении и развитии культуры и показывает, как эта роль претерпевает изменения на протяжении истории западной цивилизации. Блестящий анализ образов Гектора, Одиссея и Энея помогает читателю ясно увидеть глубинные истоки, питающие наши представления об отцовстве, и обнаружить парадоксальность ожиданий, которые есть у детей по отношению к отцам. В работе также анализируется современный кризис института отцовства.
Автор щедро делится идеями и гипотезами, заставляя нас не раз возвращаться к прочитанному и задумываться о значимом, но недостаточно изученном образе отца в западной культуре, литературе и мифологии.
Зойя Луиджи - Отец: Исторический, психологический и культурологический анализ
Пер. с англ. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. — 280 с.
Зойя Луиджи - Отец: Исторический, психологический и культурологический анализ - Содержание
Введение
Часть I Предыстория
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Глава 1. Млекопитающие: животное начало без отца
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Глава 2. Сексуальность крупных обезьян
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Глава 3. Доисторический горизонт отцовства
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Глава 4. Прыжок в сторону отцовства
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Глава 5. Люси растет
Часть II Античность и миф
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Глава 6. Общество патриархальное и матриархальное
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Глава 7. Исторический горизонт
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Глава 8. Миф о происхождении отца
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Глава 9. Гектор
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Глава 10. Улисс
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Глава 11. Миф об отце как о единственном прародителе
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Глава 12. Эней
Часть III Современность и декаданс
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Глава 13. От римского отца к сыну, к французской революции
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Глава 14. От французской революции до промышленной революции
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Глава 15. Война и разочарование
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Глава 16. Обращение публичного отца
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Глава 17. Путешествие Джоудов
Часть IV Отец сегодня
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Глава 18. Превращение отца в исчезающий вид
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Глава 19. Самоустранение отца: обращение к прошлому
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Глава 20. Самоустранение отца: обращение к будущему
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Глава 21. Исчезновение жеста отца
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Глава 22. «Добытчик»
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Глава 23. Поиск отца
Заключительные рассуждения
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