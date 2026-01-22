Зойя Луиджи - Паранойя - Безумие, которое творит историю
Книга известного итальянского психолога и психотерапевта — попытка взглянуть на историю человечества под углом внезапно охватывающих массы заблуждений — он называет это коллективной паранойей. Такие периоды дорого обходятся человечеству, по мнению автора, что он наглядно доказывает на многочисленных исторических примерах, — всегда выливаются в избыточное насилие, геноцид, а иногда — в локальные и даже мировые войны. Это происходит, когда паранойя овладевает теми, кому судьба вручила власть. Чем больше такой власти, тем страшнее последствия.
***
Решение издать эту необычную и сложную книгу далось нелегко. Луиджи Зойя — не историк, не политолог, не социолог и даже не литературовед. А эта книга — исследование истории, человеческого общества и — отчасти — литературы под углом одного-единственного ментального искажения — паранойи.
Решаясь на этот шаг, я понимала, что это авторское исследование и встречающиеся в нем конкретные интерпретации — прежде всего в силу специфического подхода — могут показаться спорными в каких-то своих отдельных частях. Однако сама важность темы — как и почему на долгие исторические периоды целые народы подпадали под влияние агрессивных, а часто и человеконенавистнических идей, что всегда приводило к страшным кровавым последствиям, важность размышлений о ней в гуманистическом, общечеловеческом ключе перевесила мои сомнения.
Единственное средство от паранойи — свободное и самостоятельное критическое мышление. Именно это средство Луиджи Зойя и предлагает нашим русским читателям как главный инструмент для полноценного общения с реальностью. В том числе и с этой непростой книгой.
***
В кульминационном месте Евангелия Христос просит простить его гонителей, «ибо они не ведают, что творят» (Лука 23:34). Эти слова касаются и нас. Паранойя также известна как «синдром преследования», и отсутствие понимания у параноиков не раз потрясало мир. Можно ли простить их преступления, кроющиеся в любом закоулке истории только потому, что они не ведают, что творят? Прежде, чем прощать, нужно понять. Прощение — проблема личная. Попытка понять паранойю — чтобы не стать ее соучастником, — задача для всех нас.
Слово «психология», говорил Фрейд, никого не оставляет равнодушным. Все знают, что это касается сознания. Будь это самолетостроение, туда не лез бы никто кроме тех, кто связан с самолетами. А раз речь о сознании, каждое сознание хочет вставить свои три копейки. Нас страшно занимают психические расстройства: «Можете объяснить, что чувствует шизофреник?» — пытаем мы психиатра. С паранойей все особенно сложно. Многие узнают ее в собственных мыслях и чувствах, но стесняются об этом сказать.
Мы чувствуем, что отравление паранойей — даже в малых дозах, даже в латентной форме — может затронуть каждого. Поэтому пытаемся сменить тему или даем понять, да, может, да, такое и было, но теперь все прошло. А что насчет коллективной паранойи? Да это тоже в прошлом: было с какими-то другими народами или в другие времена. Мы пытаемся выйти из затруднительного положения, проецируя патологию как можно дальше, но проекция, как уже говорилось, это первый шаг к паранойе. Любое отрицание имеет двоякое свойство: с одной стороны, это потенциальный соучастник зла, с другой — оно показывает, что мы ощущаем его присутствие и стараемся защититься.
Зойя Луиджи - Паранойя - Безумие, которое творит историю
Μ: ИП Сарматова А.А., 2023. — 408 с.
ISBN 978-5-6046823-5-7
Зойя Луиджи - Паранойя - Безумие, которое творит историю - Содержание
Предисловие
Безумие Аякса
1.Что такое паранойя?
- Индивидуальная (клиническая) паранойя
- Коллективная (историко-культурная) паранойя
2. Начало: Миф и история
- Зависть Каина
- Враг в «Энеиде»
- Развитие отношений между паранойей и политикой
- Одержимость Колумба
- Глас вопиющего в пустыне: брат Антонио Монтесинос
- Крест и выгода
- Параноидальный закон
3. Европейский национализм: от культурного возрождения до паранойи
- Надзор и недоверие
- Гордость и подозрительность наций
- Фантазии, лежащие в основе национального права
- Воображаемая раса
- Место евреев
- «Дело Дрейфуса»
4. Простодушные гонители
- Особая натура Америки
- Черная легенда
- Пустой континент
- Американская исключительность
- «Моби Дик»
- Основополагающие принципы и чистота
- Разделение континентов и провозглашение судьбы
- Завоевательная война
- Испания и католицизм
- «Газетная война»
- Соединенные Штаты высаживаются в Азии
- Бремя белого человека
5. Тьма над Европой
- Величие — это война
- Скука и ожидание
- Стрела Пандара и первые жертвы
- Подозрительность растет
- Превентивные мобилизации
- Железнодорожное расписание определяет кровопролитие?
- Политика Креонта
- Неконтролируемые чувства
- Другие голоса вопиющих в пустыне
- Роль массмедиа
- Подозрения, преувеличения, слухи
- Страдание Бельгии
- Итальянская паранойя
- Новости о зверствах в межконтинентальном масштабе
- Тишина после обстрела
6. Фрейд, Кейнс и одураченный человек
- Американский мессия
- Догма в четырнадцати пунктах
- Мирные переговоры
- Самообман Вильсона
- Параноидальная атмосфера переговоров
- Преступление
- Высокомерие
- Семена новой паранойи
7. Зигфрид
- Проливающее свет объяснение
- Легитимация параноидального националистического «закона»
- Конец многонационального сосуществования
- Удар в спину
- В ожидании еще большей тьмы
8. Гранитное основание и час идиотизма
- Откровения Гитлера
- Роль Вены
- «Майн Кампф»
- Явление еврея
- Другие «логические» шаги в «Майн Кампф»
- От теоретика до главы государства
- Нетерпение побеждает
- Смертельный выбор
- Препятствия преодолены
- «Кто сегодня говорит о резне армян?»
- Наконец война
- Абсолютное могущество
- Абсурдные расчеты
- Самопогребение
- Потребность во враге
- Безумие до конца
- «Тотальная война»
- Последнее откровение и бездна
- Тень Нерона
9. Человек из стали и конечный результат
- Сталин: имя с многими значениями
- Характер
- Радикальное недоверие
- Намеки и создание самодостаточной реальности
- Наследие Ленина
- Гулаг
- Яков и Надя
- Диагноз — паранойя
- Некоторые повседневные привычки
- Сходство и отличия
- «Инверсия причин»: сознание вождя как стержень общества
- Массовые убийства
- Речь на двадцатилетие Октября
- «Денационализация» и стоящая за ней идеология
- Неготовность к войне
- Контрнаступление и завершение конфликта
- Подозрение падает на евреев
- Смерть Сталина
- Парадоксы параноидального тоталитаризма
- Последние вопросы
10. Огонь, питающий огонь
- Военные преступления и двойные стандарты союзников
- Коллективная паранойя и формы правления
- Воздушная-десантная война как тотальная война
- Поэзия и романтический энтузиазм воздушной войны
- Первые бомбардировки Второй мировой войны
- Три этапа союзнических бомбардировок
- Опровержение предсказаний Дуэ
- Бомбардировки Германии
- Бомбардировки Италии
11. Все дальше на запад
- Война с низшей расой
- Война между непохожими, тотальная война
- Неверный расчет превентивной атаки
- Невозможность изоляции
- Страх окружения
- Стратегия, обусловленная спешкой
- Подозрения и упущенная возможность
- На пути к атомной бомбе
- Заразный фанатизм
- Выбор сужается
- Хиросима
- Дневник Мичихико Хачия
- Отмена проекции ответственности и встреча с врагом
- Больше энтузиазма
- Нагасаки
- Рационализация
- Тайна
- Оправдание задним числом
- Токийский процесс
- Пробуждение Аякса
- Прощание с доктором Хачия
12. Проект для двадцать первого века?
- Паранойя и новый век
- Холодная война
- Исчезновение советского врага
- Появление исламского врага
- Паранойя принимает форму правительственного документа
- Война, вызванная подозрением
- Ответственность тех, кто распространяет параноидальные послания. .
- Заразность паранойи
- Влияние на гражданскую жизнь
13. Неудобные мысли
- Понимая зло
- Снова паранойя и психопатия
- Личность, масса и лидер
- Три поколения СМИ
- «Гигант»
- Диктаторы
- Вернуть медали
- Восемьдесят процентов?
- Отказ от морали среди интеллектуалов и всего населения
- Почему современная жизнь предоставляет паранойе новые пространства
- Связь с «измами»
- Параноидальная прибыль
- Подпольные революционные группы
- От отдельных нападений к геноциду
- Принять ответственность или отрицать
- Кто победил?
- Разоружение и историография
- Стихи и гимны
- Памятники
- Открытое противостояние
- Несколько примеров обыденной паранойи
- Равнодушие и Европа
- Шепот Яго
Список литературы
Однажды психоаналитики различных школ и направлений решили сделать вид, что незнакомы друг с другом как специалисты. При этом они сделали нечто еще более сложное и огорчительное. Поскольку они всегда кружили вокруг мифа, как собаки вокруг кости, то решили использовать миф и для того, чтобы разделиться.
Психоаналитики знали, что точное наименование их специальности – «глубинная психология». И они были хорошо знакомы с мифом о Вавилонской башне, который кончается тем, что каждый должен пойти по собственному пути, потому что больше нет возможности понимать друг друга.
Итак, психоаналитики решили вновь воплотить этот миф в перевернутом виде: вообразите башню, сооружаемую вниз, в землю. Психологическая реальность развивается не вверх, а вглубь. Двигаясь в поисках психологической истины все глубже, они усложняли конструкцию перевернутой башни до тех пор, пока в какой-то момент продолжать строительство стало невозможно. Каждый начал говорить на своем языке. Образовывать собственную семью. Отрицать, что язык остальных может служить средством выражения истины (странным образом эта ложь, эта клевета выглядела правдивой: и действительно, коль скоро речь идет о других языках, истина именуется не «истиной», а иным словом). В общем, психоаналитики осознали то, что изменялось, но они разошлись в разные стороны и утратили осознание того, что оставалось стабильным и неизменным.
Бог – или новый бог, или новый участок их мозга, который соответствовал прежней концепции божественности, – смешал их языки, если не сами их идеи. И психоаналитики перестали общаться друг с другом. Сразу же уточню, дабы не вводить читателя в заблуждение. Эта книга родилась из факта происшедшего раскола. Даже если это книга по юнгианской психологии, разрыв, о котором идет речь,
произошел не между Фрейдом и Юнгом. Речь идет о нечто ином. Это различие психологических тенденций, которое обнаруживается часто у разных авторов (и даже у одних и тех же авторов, но в разные периоды их творчества) при сравнительном анализе. В том числе и в работах Фрейда и Юнга.
В сущности, мы имеем дело с противопоставлением устойчивого и всеобщего, с одной стороны, и изменяемого и частного – с другой. Переход от одного из этих противоположных принципов к другому не разделяет, а объединяет лидеров двух школ. Интерес Фрейда с годами смещается от чисто клинического материала к отдельным видам патологии и отдельным пациентам, а далее – к мифологическим, библейским темам, к происхождению и смыслу культуры. Юнг, после краткого периода клинических наблюдений и экспериментов, обращается к изучению архетипов: к религии, антропологии, алхимии, мифам и сказкам; к темам, общим для различных народов, независимо от эпохи и места. Таким образом, оба мастера со временем переключают свое внимание с патологии (нечто отличное от должного хода вещей) на модели нормы, говорящие именно о том, как должно быть.
В ХХ веке в целом – и особенно во второй его половине, после смерти обоих учителей, – ориентация основных психоаналитических школ сместилась в обратном направлении. Как среди последователей Фрейда, так и, пусть в меньшей степени, среди последователей Юнга все больше внимания стало уделяться возрастному развитию: то есть именно человеку, который изменяется, в противовес тому, что остается в нем неизменным. Более того, они сосредоточились на первых стадиях жизни; и поскольку общество на этом этапе мало связано с ребенком, то интерес вызывало его развитие как отдельной личности, а не как субъекта культуры и истории.
Можно указать только, что сегодняшнее психотерапевтическое внимание к развитию отдельной личности превалирует в общественном сознании, поскольку новые обстоятельства юридического, профессионального (чтобы не сказать корпоративного) и рыночного характера подталкивают к движению в этом направлении. И действительно, во всем мире психотерапевтический рынок близок к скорому насыщению и, следовательно, действует по законам конкуренции, столь же острой сегодня, как неведомой ранее. Этот факт в соединении с другими историческими обстоятельствами – к примеру, быстрое рождение европейского законодательства – подчинил аналитические школы нормам и вовлек их в процессы институционализации, доселе не существовавшие.
Зойя Луиджи - Созидание души
(Библиотека глубинной психологии)
М.: ПЕР СЭ, 2004. - 208 с.
ISBN 5-9292-127-7
Зойя Луиджи - Созидание души - Содержание
Предисловие
1. Психика и общество
2. Креативность и личностный рост
3. Актуальность античности
4. Трагическая мысль
Примечания
«Отец» Луиджи Зойя — это насыщенный, заставляющий задуматься анализ отцовства и его эволюции с точки зрения истории, психологии и культуры. Опытный юнгианский аналитик и мыслитель, Луиджи Зойя создал книгу, богатую теоретическими инсайтами и клиническими виньетками из практики аналитической психологии.
Автор представляет роль отца как ключевую в возникновении и развитии культуры и показывает, как эта роль претерпевает изменения на протяжении истории западной цивилизации. Блестящий анализ образов Гектора, Одиссея и Энея помогает читателю ясно увидеть глубинные истоки, питающие наши представления об отцовстве, и обнаружить парадоксальность ожиданий, которые есть у детей по отношению к отцам. В работе также анализируется современный кризис института отцовства.
Автор щедро делится идеями и гипотезами, заставляя нас не раз возвращаться к прочитанному и задумываться о значимом, но недостаточно изученном образе отца в западной культуре, литературе и мифологии.
Зойя Луиджи - Отец: Исторический, психологический и культурологический анализ
Пер. с англ. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. — 280 с.
Зойя Луиджи - Отец: Исторический, психологический и культурологический анализ - Содержание
Введение
Часть I Предыстория
- Глава 1. Млекопитающие: животное начало без отца
- Глава 2. Сексуальность крупных обезьян
- Глава 3. Доисторический горизонт отцовства
- Глава 4. Прыжок в сторону отцовства
- Глава 5. Люси растет
Часть II Античность и миф
- Глава 6. Общество патриархальное и матриархальное
- Глава 7. Исторический горизонт
- Глава 8. Миф о происхождении отца
- Глава 9. Гектор
- Глава 10. Улисс
- Глава 11. Миф об отце как о единственном прародителе
- Глава 12. Эней
Часть III Современность и декаданс
- Глава 13. От римского отца к сыну, к французской революции
- Глава 14. От французской революции до промышленной революции
- Глава 15. Война и разочарование
- Глава 16. Обращение публичного отца
- Глава 17. Путешествие Джоудов
Часть IV Отец сегодня
- Глава 18. Превращение отца в исчезающий вид
- Глава 19. Самоустранение отца: обращение к прошлому
- Глава 20. Самоустранение отца: обращение к будущему
- Глава 21. Исчезновение жеста отца
- Глава 22. «Добытчик»
- Глава 23. Поиск отца
Заключительные рассуждения
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