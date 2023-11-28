Зозуляк - Катехетическая миссия Церкви

Нынешние общественные перемены требуют от каждого, кто посвящает себя катехизаторской деятельности, реагировать на актуальные вопросы, связанные с воспитанием, и решать различные педагогические проблемы с учетом конкретной общественной среды. Понимание общественной ситуации, философских течений и новых возможностей коммуникации способствует лучшему сближению с современным человеком, в особенности с детьми и молодежью. Это даст возможность катехизатору соответственно реагировать на вопросы, связанные с качеством жизни, и правильно представлять себе воспитание, которое святой Григорий Богослов называет «искусством искусств и наукой наук». Катехизация реагирует на современные требования человека и в свете Евангелия решает актуальные вопросы, на которые человек ищет ответ.

К самым важным из них относятся мир, свобода, общественная справедливость, уважение к жизни, отношение человека к природе и вытекающая из этого проблематика экологии, качество жизни, расовая yенависть, феминизм и другие. Их можно успешно решать на основании правильного понимания православного богословия и жизни в Церкви, поскольку под влиянием неправильной катехизации в обществе постепенно образовались и постоянно всплывают проблемы, которые подрывают общественные и нравственные ценности человека и становятся часто непреодолимыми. Опыт двух тысячелетий жизни Церкви дает человеку уверенность, что путем включения себя в Тело Христово он придет к совершенству во Христе, к обожению.

Катехизация в современной эпохе необходима всем слоям населения, поскольку прежний атеистический режим оставил на людях прочный след. Незнание истин Христовой веры и отсутствие интереса к христианской жизни отлучает человека от спасительной веры и оставляет его в неясных и неопределенних представлениях, которые часто опираются на сомнительные религиозные убеждения. Это ведет его к пессимизму, и, если тому будут способствовать серьезные личные проблемы, он может впасть в отчаяние и даже посягнуть на свою жизнь. Но если человек будет жить в Церкви с надеждой на вечную жизнь, его образ жизни радикально изменится, и с Божией помощью он достигнет Царства Божиего.

Протоиерей Зозуляк Ян - Катехетическая миссия Церкви

К.: «Пролог», 2008. 158 с.

ISBN 966-8538-30-7

Протоиерей Зозуляк Ян - Катехетическая миссия Церкви - Оглавление

Предисловие

Актуальность катехетической деятельности

Смысл катехизаторской работы

Наименование катехетики

Этимология слов «катехизация», «катехизатор», «катехумен»

История православной катехетики

Воспитание в Ветхом Завете

Роль родителей и учителей в воспитании

Роль священников в воспитании

Катехизация в синагоге

Катехизация в апостольский период

Катехизация в послеапостольский период

Катехизация после прекращения гонений

Крещение младенцев и семейная катехизация

Светское и христианское воспитание

Божественное и человеческое познание

Цель христианского воспитания

Катехетические творения Древней Церкви

Древнейшие катехетические источники

Катехетические поучения перед принятием Крещения

Тайноводственные поучения

Сочинения с катехетическим содержанием

Сочинения с догматическо-этическим содержанием

Сочинения с агиологическо-катехетическим содержанием

Сочинения с богослужебным содержанием

Катехизаторская деятельность святого Кирилла Иерусалимского

Совершение Святых Таинств

Реальность Святых Таинств

Содержание катехизаторской деятельности

Содержание обучения в Ветхом Завете

Содержание оглашения в Новом Завете

Источники православной катехизации

Предание Церкви

Священное Писание

Догматическое учение Церкви

Творения святых отцов

Богослужебные тексты и молитвы

Общение святых

Живые образцы духовного опыта христианина

Личность катехизатора

Иисус Христос — величайший Учитель и образец воспитателя

Апостол Павел: учитель и воспитатель

Основные исходные точки педагогики апостола Павла

Служение катехизатора

Духовные и учительские качества катехизатора

Катехизаторские принципы

Вместо заключения

Список сокращений

Источники

Литература