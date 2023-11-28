Зозуляк - Катехетическая миссия Церкви
Нынешние общественные перемены требуют от каждого, кто посвящает себя катехизаторской деятельности, реагировать на актуальные вопросы, связанные с воспитанием, и решать различные педагогические проблемы с учетом конкретной общественной среды. Понимание общественной ситуации, философских течений и новых возможностей коммуникации способствует лучшему сближению с современным человеком, в особенности с детьми и молодежью. Это даст возможность катехизатору соответственно реагировать на вопросы, связанные с качеством жизни, и правильно представлять себе воспитание, которое святой Григорий Богослов называет «искусством искусств и наукой наук». Катехизация реагирует на современные требования человека и в свете Евангелия решает актуальные вопросы, на которые человек ищет ответ.
К самым важным из них относятся мир, свобода, общественная справедливость, уважение к жизни, отношение человека к природе и вытекающая из этого проблематика экологии, качество жизни, расовая yенависть, феминизм и другие. Их можно успешно решать на основании правильного понимания православного богословия и жизни в Церкви, поскольку под влиянием неправильной катехизации в обществе постепенно образовались и постоянно всплывают проблемы, которые подрывают общественные и нравственные ценности человека и становятся часто непреодолимыми. Опыт двух тысячелетий жизни Церкви дает человеку уверенность, что путем включения себя в Тело Христово он придет к совершенству во Христе, к обожению.
Катехизация в современной эпохе необходима всем слоям населения, поскольку прежний атеистический режим оставил на людях прочный след. Незнание истин Христовой веры и отсутствие интереса к христианской жизни отлучает человека от спасительной веры и оставляет его в неясных и неопределенних представлениях, которые часто опираются на сомнительные религиозные убеждения. Это ведет его к пессимизму, и, если тому будут способствовать серьезные личные проблемы, он может впасть в отчаяние и даже посягнуть на свою жизнь. Но если человек будет жить в Церкви с надеждой на вечную жизнь, его образ жизни радикально изменится, и с Божией помощью он достигнет Царства Божиего.
Протоиерей Зозуляк Ян - Катехетическая миссия Церкви
К.: «Пролог», 2008. 158 с.
ISBN 966-8538-30-7
Протоиерей Зозуляк Ян - Катехетическая миссия Церкви - Оглавление
Предисловие
Актуальность катехетической деятельности
Смысл катехизаторской работы
Наименование катехетики
Этимология слов «катехизация», «катехизатор», «катехумен»
История православной катехетики
Воспитание в Ветхом Завете
Роль родителей и учителей в воспитании
Роль священников в воспитании
Катехизация в синагоге
Катехизация в апостольский период
Катехизация в послеапостольский период
Катехизация после прекращения гонений
Крещение младенцев и семейная катехизация
Светское и христианское воспитание
Божественное и человеческое познание
Цель христианского воспитания
Катехетические творения Древней Церкви
Древнейшие катехетические источники
Катехетические поучения перед принятием Крещения
Тайноводственные поучения
Сочинения с катехетическим содержанием
Сочинения с догматическо-этическим содержанием
Сочинения с агиологическо-катехетическим содержанием
Сочинения с богослужебным содержанием
Катехизаторская деятельность святого Кирилла Иерусалимского
Совершение Святых Таинств
Реальность Святых Таинств
Содержание катехизаторской деятельности
Содержание обучения в Ветхом Завете
Содержание оглашения в Новом Завете
Источники православной катехизации
Предание Церкви
Священное Писание
Догматическое учение Церкви
Творения святых отцов
Богослужебные тексты и молитвы
Общение святых
Живые образцы духовного опыта христианина
Личность катехизатора
Иисус Христос — величайший Учитель и образец воспитателя
Апостол Павел: учитель и воспитатель
Основные исходные точки педагогики апостола Павла
Служение катехизатора
Духовные и учительские качества катехизатора
Катехизаторские принципы
Вместо заключения
Список сокращений
Источники
Литература
No comments yet. Be the first!