Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Зозуляк - Катехетическая миссия Церкви

Протоиерей Зозуляк Ян - Катехетическая миссия Церкви
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling, Educational

Нынешние общественные перемены требуют от каждого, кто посвящает себя катехизаторской деятельности, реагировать на актуальные вопросы, связанные с воспитанием, и решать различные педагогические проблемы с учетом конкретной общественной среды. Понимание общественной ситуации, философских течений и новых возможностей коммуникации способствует лучшему сближению с современным человеком, в особенности с детьми и молодежью. Это даст возможность катехизатору соответственно реагировать на вопросы, связанные с качеством жизни, и правильно представлять себе воспитание, которое святой Григорий Богослов называет «искусством искусств и наукой наук». Катехизация реагирует на современные требования человека и в свете Евангелия решает актуальные вопросы, на которые человек ищет ответ.

К самым важным из них относятся мир, свобода, общественная справедливость, уважение к жизни, отношение человека к природе и вытекающая из этого проблематика экологии, качество жизни, расовая yенависть, феминизм и другие. Их можно успешно решать на основании правильного понимания православного богословия и жизни в Церкви, поскольку под влиянием неправильной катехизации в обществе постепенно образовались и постоянно всплывают проблемы, которые подрывают общественные и нравственные ценности человека и становятся часто непреодолимыми. Опыт двух тысячелетий жизни Церкви дает человеку уверенность, что путем включения себя в Тело Христово он придет к совершенству во Христе, к обожению.

Катехизация в современной эпохе необходима всем слоям населения, поскольку прежний атеистический режим оставил на людях прочный след. Незнание истин Христовой веры и отсутствие интереса к христианской жизни отлучает человека от спасительной веры и оставляет его в неясных и неопределенних представлениях, которые часто опираются на сомнительные религиозные убеждения. Это ведет его к пессимизму, и, если тому будут способствовать серьезные личные проблемы, он может впасть в отчаяние и даже посягнуть на свою жизнь. Но если человек будет жить в Церкви с надеждой на вечную жизнь, его образ жизни радикально изменится, и с Божией помощью он достигнет Царства Божиего.

Протоиерей Зозуляк Ян - Катехетическая миссия Церкви

К.: «Пролог», 2008. 158 с.

ISBN 966-8538-30-7

Протоиерей Зозуляк Ян - Катехетическая миссия Церкви - Оглавление

Предисловие

Актуальность катехетической деятельности

  • Смысл катехизаторской работы

Наименование катехетики

Этимология слов «катехизация», «катехизатор», «катехумен»

История православной катехетики

  • Воспитание в Ветхом Завете

  • Роль родителей и учителей в воспитании

  • Роль священников в воспитании

  • Катехизация в синагоге

  • Катехизация в апостольский период

  • Катехизация в послеапостольский период

  • Катехизация после прекращения гонений

  • Крещение младенцев и семейная катехизация

Светское и христианское воспитание

  • Божественное и человеческое познание

  • Цель христианского воспитания

Катехетические творения Древней Церкви

  • Древнейшие катехетические источники

  • Катехетические поучения перед принятием Крещения

  • Тайноводственные поучения

  • Сочинения с катехетическим содержанием

  • Сочинения с догматическо-этическим содержанием

  • Сочинения с агиологическо-катехетическим содержанием

  • Сочинения с богослужебным содержанием

Катехизаторская деятельность святого Кирилла Иерусалимского

  • Совершение Святых Таинств

  • Реальность Святых Таинств

Содержание катехизаторской деятельности

  • Содержание обучения в Ветхом Завете

  • Содержание оглашения в Новом Завете

Источники православной катехизации

  • Предание Церкви

  • Священное Писание

  • Догматическое учение Церкви

  • Творения святых отцов

  • Богослужебные тексты и молитвы

  • Общение святых

  • Живые образцы духовного опыта христианина

Личность катехизатора

  • Иисус Христос — величайший Учитель и образец воспитателя

  • Апостол Павел: учитель и воспитатель

  • Основные исходные точки педагогики апостола Павла

  • Служение катехизатора

  • Духовные и учительские качества катехизатора

Катехизаторские принципы

Вместо заключения

Список сокращений

Источники

Литература

Views 370
Rating 5.0 / 5
Added 28.11.2023
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books