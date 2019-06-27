Зубанова – Рузанова - Русская Православная Церковь в России в XIX веке

В монографии рассматриваются с теоретической и практической точек зрения конкретно-исторические, социально-политические условия деятельности Русской Православной Церкви (РПЦ) в XIX веке; содержание социального служения Церкви в указанный период, его генезис и эволюция. Также в монографии дается оценка современному состоянию практики социального служения РПЦ, анализируются некоторые современные церковные документы по вопросам социального служения; предложены конкретные выводы и рекомендации.

Светлана Зубанова – Наталья Рузанова - Русская Православная Церковь в России в XIX веке (социальный аспект деятельности)

Издательство «Лика», 2011 год — 328 с.

ISBN 978-5-98020-085-5

Светлана Зубанова – Наталья Рузанова - Русская Православная Церковь в России в XIX веке (социальный аспект деятельности) - Содержание

Предисловие

Исторические основания для развития традиции социального служения Православной Церкви в России.

Научно-историческая школа «Социальное служение Русской Православной Церкви»: к истории возникновения.

Социальное служение Церкви в XIX веке: макродименциональная диакония

Социальное служение Церкви: микродименциональная диакония

Православие — религия российских патриотов

Cоциальное служение монастыря Козельская Введенская Оптина Пустынь в ХIХ веке

Феномен Козельской Введенской Оптиной Пустыни в социальной среде духовного сословия XIX века

Влияние Оптиной Пустыни на светскую культуру России

Социальное служение Церкви в современных научно-исторических исследованиях.

Социальное служение в современных церковных документах и исторический опыт XIX века

Приложения

Светлана Зубанова – Наталья Рузанова - Русская Православная Церковь в России в XIX веке (социальный аспект деятельности) - Предисловие

Книга предлагает читателю систематизированные научные данные по социальному служению Русской Православной Церкви за период с начала XIX века до настоящего времени; определена суть концепции социального служения Русской Православной Церкви в XIX веке; проведены сравнительные параллели доатеистического периода отечественной истории с современными задачами соработничества государства и Церкви в социальных вопросах; раскрывается специфика форм и методов, содержания и эффективности социального служения Церкви в социальной, культурной, духовно-нравственной жизни общества (в частности — на примере мужского монастыря Козельская Введенская Оптина Пустынь).

Кроме того, в монографии на основе архивных материалов исследованы:

— направления, формы и методы духовнонравственного влияния Православной Церкви на психологическое, нравственное и духовное состояние общества и стимулирования его на развитие разных форм и методов благотворительной деятельности;

— социальное служение Русской Православной Церкви в решении материальных проблем общества, повышения уровня грамотности и образованности населения;

— влияние Православия на развитие светской культуры общества: на формирование интеллигенции, пробуждение научного интереса к философии, на расцвет меценатства, на церковную тематику в светской музыке, литературе, архитектуре, живописи.

Авторами предпринята попытка содействия решению ключевой задачи современного этапа государственноцерковных отношений, а именно — оказание помочи в создании теории современного социального служения, формировании теоретического аппарата этой проблемы на основе анализа научно-исторических работ по вопросам практических и духовно-нравственных аспектов социального служения.