По той роли, которую он играет в нашем организме, желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) можно сравнить с дирижером: от его четкого управления зависит гармоничная работа всех систем организма. А это не только нормальное состояние кожи, крепкий иммунитет, хорошее настроение и светлое мышление, но и такие глобальные состояния, как правильный вальс гормонов и наличие у организма собственных резервов, позволяющих свести к минимуму риски развития тяжелейших заболеваний.

И конечно, в этой книге мы уделим особое внимание конечному отделу ЖКТ – кишечнику, для правильного функционирования которого необходима слаженная работа поджелудочной железы, печени, желчного пузыря. Ведь без этого невозможно чудо правильного преобразования пищи в вещества, обеспечивающие функционирование всех систем организма.

«Организм» в организме – кишечник и микроорганизмы, которые его населяют. Знаете, сколько их? Триллионы – примерно столько же, сколько клеток в нашем организме. Это просто невозможно вообразить! На одной вашей руке или ноге микробов больше, чем людей на свете! Они меняются, развиваются, эволюционируют, как и мы, как все живые существа на планете. И именно они, невидимые нашему глазу крошки, решают, в каком настроении мы проснемся, свалимся ли от легкого сквознячка или даже не чихнем после прогулки под холодным осенним дождем, заполучим ли ожирение, аллергию или другую хворь. А знаете ли вы, что кишечная микрофлора напрямую влияет на мозг? Не зря наши предки говорили: «Нутром чую». Чуяли, тем самым местом, только знаний, конечно же, не хватало, чтобы объяснить это с точки зрения науки.

Наталья Зубарева - Кишка всему голова. Кожа, вес, иммунитет и счастье – что кроется в извилинах «второго мозга»

Издательство Институт философии Российской академии наук, 2019. – 296 с.

ISBN 978-5-9540-0349-9

Наталья Зубарева - Кишка всему голова - Содержание

Предисловие к третьей книге «Вальс гормонов»

Глава 1. Роль и функции кишечника в пищеварительной системе. Где рождается удовольствие?

Глава 2. Микробиом командует парадом

Глава 3. Как разрушить микробиом: грозное оружие в руках у каждого

Глава 4. Свои среди чужих, чужие среди своих. Как разные продукты ведут себя в кишечнике и чем, в конце концов, питаются микробы

Глава 5. Самые частые патологии кишечника. Отчего, почему и что с этим делать

Глава 6. «Плохие ребята» внутри нас

Глава 7. Опасная молочница по имени Кандида

Глава 8. Аллергия vs Непереносимость. Откуда что берется и как с этим жить?

Глава 9. Аутоиммунные заболевания – проблема в кишечнике?

Глава 10. Кишечник и мозг. Кто командует парадом? Неразрывная цепь, где важно каждое звено

Глава 11. Муля, не нервируй меня! Как кишечник влияет на наше настроение днем и качество сна ночью

Глава 12. Пробиотики, пребиотики, синбиотики. Как пользоваться и не потеряться в аптеке. Мои мастхэвы

Глава 13. Главная одежда – одна и на всю жизнь. Что показывает и что прячет кожа

Глава 14. Фокус на микробиоме. Простые рекомендации, которые сделают вашу жизнь более здоровой

Список сокращений

Наталья Зубарева - Кишка всему голова – Предисловие к третьей книге «Вальс гормонов»

Условия современной жизни принципиально отличаются от тех, что были 30 – 50 лет назад. Экология стала существенно хуже, и, к сожалению, на этот неоспоримый факт мы не можем повлиять: мы дышим воздухом больших городов, ходим по асфальту, который, нагреваясь, выделяет множество вредных веществ, моемся хлорированной водой и т. д.

Но в наших силах выбирать менее токсичные продукты и косметику, – начиная от фермерских овощей и заканчивая дезодорантом без алюминия и шампунем без парабенов. Мы сталкиваемся с ГМО, и, кто бы ни доказывал обратное, я совершенно уверена, что генетически-модифицированные организмы влияют на наследственный материал человека – эпигенетика, наука, занимающаяся исследованиями в данной области, это подтверждает. Токсины и токсиканты атакуют нас отовсюду – это и, опять же, пища, и косметика, и бытовая химия. Какой выбор вы делаете ежедневно?

Отдельная тема – трансжиры, преимущественно искусственные вещества, которые образуются во время обработки пищевых продуктов: например, когда в жидкие растительные масла для твердости и «вечного» срока хранения добавляют водород. Их регулярное употребление крайне вредит здоровью, особенно сердечно-сосудистой системе и ЖКТ. Продуктов с трансжирами сегодня неимоверное количество, надо еще постараться найти что-то без них, но кто же об этом задумывается, когда хватает «вкусняшку» в яркой упаковке с полки супермаркета?

А как много проблем приносит самолечение! Что только не делают, казалось бы, взрослые разумные люди: от бесконтрольного приема противомикробных и противовирусных препаратов до самоназначения КОК и «безвредных» БАДов! Не имея соответствующих знаний, не слушая ни врача, ни здравый смысл. Это не моя претензия к препаратам, это крик души, обращенный к пациентам, которых потом мы лечим от гораздо более серьезных проблем, чем те, с которыми они пытались справиться сами. Например, 3 – 4 месяца восстанавливаем нормальную работу ЖКТ, от которого, как вы после прочтения книги поймете, зависит практически все. Да и пациентов, конечно же, сложно в чем-то винить – ведь откуда им знать, что после приема любых противомикробных препаратов необходим целый курс пре- и пробиотических препаратов, энзимов и т. д. Как правило, пациент довольствуется двухнедельным приемом пробиотика из рекламы, считая, что этого достаточно и можно жить дальше.

Ну и еще один фактор риска – хронический стресс, в условиях которого гормоны и факторы-стрессогены, присутствующие в избытке, становятся токсинами, шлаками, аллергенами для организма и создают внутреннюю интоксикацию, в результате чего организм приобретает в том числе аутоиммунную настороженность, также провоцирующую развитие заболеваний. И, конечно, мы помним, что от осинки не родятся апельсинки – генетику невозможно обмануть, но можно научиться жить с ней правильно и гармонично, контролируя все факторы риска.

С гордостью представляю вам человека, изначально вдохновившего меня на написание этой книги. Мой главный учитель, человек, благодаря поддержке и примеру которого я стала тем, кто я есть: врач-терапевт, создатель и руководитель лечебно-диагностического центра «Травы Кавказа», мой отец Александр Иванович Зубарев.