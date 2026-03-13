Книга Н. Е. Зубер-Яникум «От Кумрана до Новозаветного канона» посвящена исследованию религиозных представлений кумранской общины и их возможной связи с формированием ранних мессианских и эсхатологических идей. Автор анализирует тексты Кумранских рукописей и рассматривает образ так называемого «Учителя праведности», занимавшего важное место в религиозной жизни этой общины.

В работе исследуются основные этапы развития мессианских ожиданий, особенности культа и богословских представлений кумранитов, а также их влияние на религиозную атмосферу эпохи, в которой формировался Новый Завет. Особое внимание уделяется сравнительному анализу кумранских текстов и новозаветных традиций.

Книга предназначена для библеистов, религиоведов, историков и всех читателей, интересующихся историей иудаизма эпохи Второго Храма, Кумранскими рукописями и происхождением раннехристианских идей.

Зубер-Яникум Н. Е. - От Кумрана до Новозаветного канона: основные этапы формирования мессианско-эсхатологического культа Учителя праведности

Под ред. А. Е. Грузова. - СПб.: Алетейя, 2023. - 444 с.

ISBN 978-5-89329-482-8

Зубер-Яникум Н. Е. - От Кумрана до Новозаветного канона – Содержание

Предисловие

ВВЕДЕНИЕ

Этика Нового Завета - Историческая школа и мифологи - Загадка христианства - Загадка происхождения христианства - Кумран

КУМРАНСКИЕ РУКОПИСИ

Догматическая хронология - Пророческий монотеизм - Маккавейские войны - Метод интерпретации и догматическая хронология - Реальные политики - Кумранские комментарии - Устав уаЬаё, Дамасский документ и Комментарий к Хаваккуку - Учитель праведности в Дамасском документе - Иисус евангельского канона имеет прообразом Учителя праведности - Дамасского документа - Доктрина искупления - УаЬаё - Дуализм и социальная этика - Познание истины в Кумране и IV Евангелии - Познание истины - Искупительная жертва - Культ - Мидраш Мельхиседек - Чин Мельхиседека - Дополнение - Культ Учителя праведности в Дамасском документе - Суд - Догматическая хронология - Историческая хронология - Благословения патриархов и Флорилегиум - «Святой виноград Давида» в Дидахе - Учитель - гарант эсхатологической хронологии

ДИДАХЕ

Дуализм и социальная этика Дидахе - Κύριος - Мессианская терминология Дидахе - Иисус - Эсхатология Дидахе - Последние времена по Дидахе и Кумрану - Эсхатология Дидахе (продолжение) - Мессианская терминология Дидахе (продолжение) - Трапеза - Символика евхаристии Нового Завета - Обряд омовения в Дидахе - Троица - Проблема совмещения функций - Культ Учителя праведности - Дидахе и Павел - Пастырь Гермы - Дидахе, Послания и Евангелия - Датировка Дидахе

ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛОВ И АПОКРИФИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ

Выступление 27 года - Полемика Павла с Иаковом о «делах и вере» - Два крещения - Учитель праведности и Иисус Христос - Галилейская община, Иерусалимский центр, Павел - Пасха в культе воплощения Христа - Римская община - Сикарии - Апокрифические Евангелия - Иосиф Аримефийский - Три дня в Евангелии Петра - О датировке Евангелия Петра - Три стадии развития культа соответствуют трем формам культа - Гностики

КАНОНИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ

Сопоставление ессейско-христианского движения и с.־д - Иоанн Креститель - Образование Галилейской общины - Апостол Петр в евангельском каноне - Преображение Христа у синоптиков и отношение к нему Петра, Иакова и Иоанна - Предательство Иуды - Апостол Петр и Иуда Сикарий - К вопросу о наименовании Иуды «Симонов Искариот» - Тайная вечеря и миропомазание - Тайная вечеря в IV Евангелии - «Три дня» Первого послания к коринфянам в канонических Евангелиях и Евангелии Петра - Статус Христа в IV Евангелии - Статус Мельхиседека - Так менялось отношение к суду Божьему - «Мировой пожар» - Пилат - Евангелие от Луки - Иродиане

ХРИСТИАНСТВО И ИСЛАМ

Возникновение ислама - Православная церковь - Свобода воли и выбора - Альтернатива: истина или выгода

ПРИЛОЖЕНИЕ. Н. Е. Зубер, А. Е. Грузов. К вопросу о датировке кумранского фрагмента Комментария на книгу пророка Исайи (4Q 161)