Как научиться говорить так, чтобы вас не просто слышали, но и слушали? Нина Зверева предлагает авторскую методику, проверенную годами работы в эфире и тренинговых залах. В книге вы не найдете скучной теории — только живые примеры, работающие кейсы и четкие алгоритмы. Вы научитесь формулировать главную мысль за 30 секунд, подбирать яркие метафоры и справляться с волнением перед любой аудиторией.

Это практическое руководство для всех, кто хочет стать харизматичным оратором и эффективным коммуникатором в современном мире.

Нина Зверева Я говорю — меня слушают: Уроки практической риторики

6-е издание

М.: Альпина Паблишер, 2016. — 234 с.

ISBN 978-5-9614-5535-9

Нина Зверева Я говорю — меня слушают: Уроки практической риторики Содержание

6-е издание

Благодарности

Глава 1. или Вступление

Глава 2. Цель выступления

Глава 3. Начало и финал

Глава 4. Паузы

Глава 5. Голос, тембр и дикция

Глава 6. Владение словом

Глава 7. Чувство времени

Глава 8. Шутки и анекдоты как инструмент оратора

Глава 9. Общение с аудиторией

Глава 10. Уверенность

Глава 11. Предварительная подготовка

Глава 12. Внешний облик

Глава 13. Память

Глава 14. Подручные средства

Глава 15. Эмоции

Глава 16. Личные моменты (буква «Я»)

Глава 17. Реакция

Глава 18. Жесты, мимика, ходьба

Глава 19. Знание аудитории

Глава 20. Типы ораторов

Глава 21. Ситуации

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