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Зверева - Я говорю - меня слушают

Зверева - Я говорю — меня слушают
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Category ESXATOS BOOKS, Homiletics, Educational, Cultural Studies Art

Как научиться говорить так, чтобы вас не просто слышали, но и слушали? Нина Зверева предлагает авторскую методику, проверенную годами работы в эфире и тренинговых залах. В книге вы не найдете скучной теории — только живые примеры, работающие кейсы и четкие алгоритмы. Вы научитесь формулировать главную мысль за 30 секунд, подбирать яркие метафоры и справляться с волнением перед любой аудиторией.

Это практическое руководство для всех, кто хочет стать харизматичным оратором и эффективным коммуникатором в современном мире.

Нина Зверева Я говорю — меня слушают: Уроки практической риторики

6-е издание

М.: Альпина Паблишер, 2016. — 234 с.

ISBN 978-5-9614-5535-9

Нина Зверева Я говорю — меня слушают: Уроки практической риторики Содержание

6-е издание

Благодарности

  • Глава 1. или Вступление

  • Глава 2. Цель выступления

  • Глава 3. Начало и финал

  • Глава 4. Паузы

  • Глава 5. Голос, тембр и дикция

  • Глава 6. Владение словом

  • Глава 7. Чувство времени

  • Глава 8. Шутки и анекдоты как инструмент оратора

  • Глава 9. Общение с аудиторией

  • Глава 10. Уверенность

  • Глава 11. Предварительная подготовка

  • Глава 12. Внешний облик

  • Глава 13. Память

  • Глава 14. Подручные средства

  • Глава 15. Эмоции

  • Глава 16. Личные моменты (буква «Я»)

  • Глава 17. Реакция

  • Глава 18. Жесты, мимика, ходьба

  • Глава 19. Знание аудитории

  • Глава 20. Типы ораторов

  • Глава 21. Ситуации

Об авторе

Views 322
Rating 5.0 / 5
Added 15.01.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 months ago
Благодарю.

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