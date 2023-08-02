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Звягинцев - Нюрнбергский процесс

Александр Григорьевич Звягинцев - Нюрнбергский процесс
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Sociology Political Science
Международный военный трибунал в Нюрнберге был первым в мировой истории опытом осуждения преступлений государственного масштаба — правящего режима, его карательных институтов, высших политических, военных деятелей, финансистов и промышленников. Это было эпохальное событие, заложившее фундамент послевоенного мироустройства, предотвратившее многие беды, грозившие обрушиться на нашу планету.
Деятельность трибунала нередко называют «нюрнбергским эпилогом». В отношении казненных главарей Третьего рейха эта метафора вполне оправданна. Но зло национал-фашизма оказалось более живучим, чем многим это представлялось тогда, более 70 лет назад, в эйфории Великой Победы. И это прискорбно! Прискорбно и тревожно! Потому что сейчас нам все чаще и чаще приходится видеть, как в некоторых государствах, порой при нескрываемом попустительстве их руководителей, поднимают голову нацизм и фашизм, предаются забвению и очень часто заведомо искажаются итоги Второй мировой войны.
Поэтому, если мы не хотим нового ада на Земле, необходимо сделать все от нас зависящее, чтобы правда об этой войне, о том, что пережили люди во время этой кровавой бойни, решающей роли СССР в разгроме гитлеровских орд и о не преходящем значении Нюрнбергского процесса была доведена до несведущих и победила как откровенную ложь, так умышленное или неумышленное замалчивание.
В противном случае — жуткая машина зла может заработать снова, пожирая человечество!

Александр Григорьевич Звягинцев - Нюрнбергский процесс

М. : РИПОЛ классик, 2022 . — 160 с. : ил.
ISBN 978-5-386-10487-0

Александр Григорьевич Звягинцев - Нюрнбергский процесс – Содержание

К читателям книги «Нюрнбергский процесс»
Предисловие
Глава I. Быть или не быть суду?
  • Карать нацистов или судить?
  • Подготовка к процессу
  • Почему процесс проходил в Нюрнберге
  • Регламент и присяга
  • Преступники
Глава II. Суд народов
  • Строгий зал правосудия
  • Представители СССР
  • Подсудимые
  • Адвокатские манёвры
  • «Ничего не прибавлять и не утаивать»
  • Сложности перевода
Глава III. Что нёс фашизм миру и людям
  • Расчленение СССР
  • «Райские сады» для «высшей расы»
  • Плен — значит, смерть
  • Разрушать и грабить
  • Эрмитаж под огнём
  • Рабовладельцы и невольники
  • «Германизация» земель, геноцид «неполноценных» народов
  • Фабрики смерти
  • До и после Хрустальной ночи
Глава IV. Поле битвы — правосудие
  • «Во всём виноват Гитлер»
  • Суперсвидетель — фельдмаршал Паулюс
  • Запасные позиции банкира Шахта
  • «Чёрный корпус» убийц
Глава V. «Обвинение доказано во всех его элементах»
  • От лица СССР, от имени человечества
  • Последнее слово и приговор
  • Судный день
  • Приговор оставить без изменений и привести в исполнение
  • После Нюрнберга
Заключение
Хронология Нюрнбергского международного военного трибунала
Источники и литература
Views 335
Rating 5.0 / 5
Added 02.08.2023
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (3 comments)

V
viktor_bn 3 years ago

Спасибо. Плохо, что такого Нюрберського процесса не было над подобным режимом советским союзом. 
G
gios76 3 years ago

спасибо
B
baptisto 3 years ago
Спасибо

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