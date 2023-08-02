Международный военный трибунал в Нюрнберге был первым в мировой истории опытом осуждения преступлений государственного масштаба — правящего режима, его карательных институтов, высших политических, военных деятелей, финансистов и промышленников. Это было эпохальное событие, заложившее фундамент послевоенного мироустройства, предотвратившее многие беды, грозившие обрушиться на нашу планету.

Деятельность трибунала нередко называют «нюрнбергским эпилогом». В отношении казненных главарей Третьего рейха эта метафора вполне оправданна. Но зло национал-фашизма оказалось более живучим, чем многим это представлялось тогда, более 70 лет назад, в эйфории Великой Победы. И это прискорбно! Прискорбно и тревожно! Потому что сейчас нам все чаще и чаще приходится видеть, как в некоторых государствах, порой при нескрываемом попустительстве их руководителей, поднимают голову нацизм и фашизм, предаются забвению и очень часто заведомо искажаются итоги Второй мировой войны.

Поэтому, если мы не хотим нового ада на Земле, необходимо сделать все от нас зависящее, чтобы правда об этой войне, о том, что пережили люди во время этой кровавой бойни, решающей роли СССР в разгроме гитлеровских орд и о не преходящем значении Нюрнбергского процесса была доведена до несведущих и победила как откровенную ложь, так умышленное или неумышленное замалчивание.

В противном случае — жуткая машина зла может заработать снова, пожирая человечество!

Александр Григорьевич Звягинцев - Нюрнбергский процесс

М. : РИПОЛ классик, 2022 . — 160 с. : ил.

ISBN 978-5-386-10487-0

Александр Григорьевич Звягинцев - Нюрнбергский процесс – Содержание

К читателям книги «Нюрнбергский процесс»

Предисловие

Глава I. Быть или не быть суду?

Карать нацистов или судить?

Подготовка к процессу

Почему процесс проходил в Нюрнберге

Регламент и присяга

Преступники

Глава II. Суд народов

Строгий зал правосудия

Представители СССР

Подсудимые

Адвокатские манёвры

«Ничего не прибавлять и не утаивать»

Сложности перевода

Глава III. Что нёс фашизм миру и людям

Расчленение СССР

«Райские сады» для «высшей расы»

Плен — значит, смерть

Разрушать и грабить

Эрмитаж под огнём

Рабовладельцы и невольники

«Германизация» земель, геноцид «неполноценных» народов

Фабрики смерти

До и после Хрустальной ночи

Глава IV. Поле битвы — правосудие

«Во всём виноват Гитлер»

Суперсвидетель — фельдмаршал Паулюс

Запасные позиции банкира Шахта

«Чёрный корпус» убийц

Глава V. «Обвинение доказано во всех его элементах»

От лица СССР, от имени человечества

Последнее слово и приговор

Судный день

Приговор оставить без изменений и привести в исполнение

После Нюрнберга

Заключение

Хронология Нюрнбергского международного военного трибунала

Источники и литература