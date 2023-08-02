Звягинцев - Нюрнбергский процесс
Международный военный трибунал в Нюрнберге был первым в мировой истории опытом осуждения преступлений государственного масштаба — правящего режима, его карательных институтов, высших политических, военных деятелей, финансистов и промышленников. Это было эпохальное событие, заложившее фундамент послевоенного мироустройства, предотвратившее многие беды, грозившие обрушиться на нашу планету.
Деятельность трибунала нередко называют «нюрнбергским эпилогом». В отношении казненных главарей Третьего рейха эта метафора вполне оправданна. Но зло национал-фашизма оказалось более живучим, чем многим это представлялось тогда, более 70 лет назад, в эйфории Великой Победы. И это прискорбно! Прискорбно и тревожно! Потому что сейчас нам все чаще и чаще приходится видеть, как в некоторых государствах, порой при нескрываемом попустительстве их руководителей, поднимают голову нацизм и фашизм, предаются забвению и очень часто заведомо искажаются итоги Второй мировой войны.
Поэтому, если мы не хотим нового ада на Земле, необходимо сделать все от нас зависящее, чтобы правда об этой войне, о том, что пережили люди во время этой кровавой бойни, решающей роли СССР в разгроме гитлеровских орд и о не преходящем значении Нюрнбергского процесса была доведена до несведущих и победила как откровенную ложь, так умышленное или неумышленное замалчивание.
В противном случае — жуткая машина зла может заработать снова, пожирая человечество!
Александр Григорьевич Звягинцев - Нюрнбергский процесс
М. : РИПОЛ классик, 2022 . — 160 с. : ил.
ISBN 978-5-386-10487-0
Александр Григорьевич Звягинцев - Нюрнбергский процесс – Содержание
К читателям книги «Нюрнбергский процесс»
Предисловие
Глава I. Быть или не быть суду?
- Карать нацистов или судить?
- Подготовка к процессу
- Почему процесс проходил в Нюрнберге
- Регламент и присяга
- Преступники
Глава II. Суд народов
- Строгий зал правосудия
- Представители СССР
- Подсудимые
- Адвокатские манёвры
- «Ничего не прибавлять и не утаивать»
- Сложности перевода
Глава III. Что нёс фашизм миру и людям
- Расчленение СССР
- «Райские сады» для «высшей расы»
- Плен — значит, смерть
- Разрушать и грабить
- Эрмитаж под огнём
- Рабовладельцы и невольники
- «Германизация» земель, геноцид «неполноценных» народов
- Фабрики смерти
- До и после Хрустальной ночи
Глава IV. Поле битвы — правосудие
- «Во всём виноват Гитлер»
- Суперсвидетель — фельдмаршал Паулюс
- Запасные позиции банкира Шахта
- «Чёрный корпус» убийц
Глава V. «Обвинение доказано во всех его элементах»
- От лица СССР, от имени человечества
- Последнее слово и приговор
- Судный день
- Приговор оставить без изменений и привести в исполнение
- После Нюрнберга
Заключение
Хронология Нюрнбергского международного военного трибунала
Источники и литература
Спасибо. Плохо, что такого Нюрберського процесса не было над подобным режимом советским союзом.
спасибо