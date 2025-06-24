50 Думок Владики Венедикта Алексійчука

50 Думок Владики Венедикта
Християнське життя - це дорога до Бога, до свого люблячого Батька, Сотворителя і Спасителя. Як образно каже нам народна мудрість, це шлях від колиски (народження) і до домовини (смерті). І дуже важливо, щоб Бог завжди був присутній на цьому шляху. Він, із любов’ю покликуючи нас через наших батьків до життя, дає нам все і лише для нашого добра, нашої користі, нашого освячення і спасения! Від моменту хрещення і миропомазання стаємо Божими дітьми-християнами, вірними Христової Церкви, учасниками божественного життя вічного. Йоан Богослов пише, що Бог є Любов’ю. А Любов завжди дієва, і Творець завжди промовляє до нас із любов’ю. Фактично Господь щомиті промовляє до нас через людей, події і нашу відповідь на це. Так важливо вміти «почути» Бога, почути Його голос у сучасному непростому гамірному світі.
Владика Венедикт, освячуючись через своє архиєрейське служіння, уважно дослухається до Божого голосу. Прислухається до слів, якими Господь промовляє до нього. Із тих почутих слів зроджуються роздуми і думки... Всещедрий Бог обдарував Владику даром проповідування, несення божественного слова до вірних. Він - добрий пастир і проповідник. Думки єпарха Чиказького і голови Патріаршої Літургійної комісії УГКЦ - різнотематичні, зрозумілі, практичні, цікаві та переконливі. Приклади походять із життя і призначені для практичного застосування. Вони також подають життєві приклади християнам. Владика Венедикт своїми думками вчить, виховує і євангелізує. Радить і повчає християн XXI століття, які прагнуть наслідувати Ісуса Христа і до Нього уподібнюватися.
Услід за апостолом Павлом Владика прагне пригадати християнам про те, що Творець всесвіту завжди той самий, що Христос був, є і буде навіки! Він любить, обдаровує, провадить своїх дітей у земному житті. І дуже прагне подарувати кожному з нас своє Царство небесне - життя вічне. Нам лише треба із дитячою довірою слідувати за Богом - люблячим Батьком, який може нас преображувати, освячувати й спасати. Християнин має прагнути бути ближче до Ісуса Христа, а отже, до Отця. Тоді ж й будемо ближчими один до одного. Звідси походитиме і наша дієва любов до Бога і ближнього, а також милосердя до кожної людини у потребі. Пам’ятаймо, що Бог у своїй великій любові хоче допомогти кожному. Але питання - наскільки я у це вірю? Бо ж віра - це підстава, яка дозволяє Богові діяти в житті кожного з нас.
50 Думок Владики Венедикта Алексійчука
Упор. Тереза Ференц
Львів: Свічадо, 2024, 272 с.
ISBN 978-966-938-147-7
50 Думок Владики Венедикта Алексійчука - Зміст
- 1. Апостоли
- 2. Бог
- 3. Богослужения, Літургійне
- 4. Божа воля
- 5. Божа Мудрість
- 6. Боже Провидіння
- 7. Вдячність Богові
- 8. Віра
- 9. Вічність
- 10. Воскресения Христове - Пасха
- 11. Гріх
- 12. Євангелізація
- 13. Зростання у Бозі
- 14. Зустрічі
- 15. Ісус Христос - Спаситель
- 16. Лідер, керівник, духовний отець
- 17. Любов до Бога і ближнього
- 18. Милосердя
- 19. Милостиня
- 20. Миряни у Церкві
- 21. Молитва
- 22. Молодь
- 23. Парафія
- 24. Піст
- 25. Піст Великий
- 26. Піст Різдвяний
- 27. Подружжя
- 28. Покаяння
- 29. Покликання
- ЗО. Правда
- 31. Пресвята Богородиця
- 32. Пресвята Євхаристія
- 33. Різдво Христове
- 34. Свідчення
- 35. Святий Дух
- 36. Святі і святість
- 37. Священиче та єішскопське служіння
- 38. Секуляризм - бунт проти Бога
- 39. Спасения
- 40. Спокуси
- 41. Таланти, дари, служіння
- 42. Терпіння, страждання, випробування
- 43. Українська Греко-Католицька Церква
- 44. Хрест Христовий
- 45. Християнин, його життя
- 46. Християнство як релігія
- 47. Царство Боже
- 48. Церква Христова
- 49. Чернецтво
- 50. Щастя
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