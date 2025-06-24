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50 Думок Владики Венедикта

50 Думок Владики Венедикта Алексійчука
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, Ethics, Pastoral Care Counseling
Християнське життя - це дорога до Бога, до свого люблячого Батька, Сотворителя і Спасителя. Як образно каже нам народна мудрість, це шлях від колиски (народження) і до домовини (смерті). І дуже важливо, щоб Бог завжди був присутній на цьому шляху. Він, із любов’ю покликуючи нас через наших батьків до життя, дає нам все і лише для нашого добра, нашої користі, нашого освячення і спасения! Від моменту хрещення і миропомазання стаємо Божими дітьми-християнами, вірними Христової Церкви, учасниками божественного життя вічного. Йоан Богослов пише, що Бог є Любов’ю. А Любов завжди дієва, і Творець завжди промовляє до нас із любов’ю. Фактично Господь щомиті промовляє до нас через людей, події і нашу відповідь на це. Так важливо вміти «почути» Бога, почути Його голос у сучасному непростому гамірному світі.
Владика Венедикт, освячуючись через своє архиєрейське служіння, уважно дослухається до Божого голосу. Прислухається до слів, якими Господь промовляє до нього. Із тих почутих слів зроджуються роздуми і думки... Всещедрий Бог обдарував Владику даром проповідування, несення божественного слова до вірних. Він - добрий пастир і проповідник. Думки єпарха Чиказького і голови Патріаршої Літургійної комісії УГКЦ - різнотематичні, зрозумілі, практичні, цікаві та переконливі. Приклади походять із життя і призначені для практичного застосування. Вони також подають життєві приклади християнам. Владика Венедикт своїми думками вчить, виховує і євангелізує. Радить і повчає християн XXI століття, які прагнуть наслідувати Ісуса Христа і до Нього уподібнюватися.
Услід за апостолом Павлом Владика прагне пригадати християнам про те, що Творець всесвіту завжди той самий, що Христос був, є і буде навіки! Він любить, обдаровує, провадить своїх дітей у земному житті. І дуже прагне подарувати кожному з нас своє Царство небесне - життя вічне. Нам лише треба із дитячою довірою слідувати за Богом - люблячим Батьком, який може нас преображувати, освячувати й спасати. Християнин має прагнути бути ближче до Ісуса Христа, а отже, до Отця. Тоді ж й будемо ближчими один до одного. Звідси походитиме і наша дієва любов до Бога і ближнього, а також милосердя до кожної людини у потребі. Пам’ятаймо, що Бог у своїй великій любові хоче допомогти кожному. Але питання - наскільки я у це вірю? Бо ж віра - це підстава, яка дозволяє Богові діяти в житті кожного з нас.

50 Думок Владики Венедикта Алексійчука

Упор. Тереза Ференц
Львів: Свічадо, 2024, 272 с.
ISBN 978-966-938-147-7

50 Думок Владики Венедикта Алексійчука - Зміст

  • 1. Апостоли
  • 2. Бог
  • 3. Богослужения, Літургійне
  • 4. Божа воля
  • 5. Божа Мудрість
  • 6. Боже Провидіння
  • 7. Вдячність Богові
  • 8. Віра
  • 9. Вічність
  • 10. Воскресения Христове - Пасха
  • 11. Гріх
  • 12. Євангелізація
  • 13. Зростання у Бозі
  • 14. Зустрічі
  • 15. Ісус Христос - Спаситель
  • 16. Лідер, керівник, духовний отець
  • 17. Любов до Бога і ближнього
  • 18. Милосердя
  • 19. Милостиня
  • 20. Миряни у Церкві
  • 21. Молитва
  • 22. Молодь
  • 23. Парафія
  • 24. Піст
  • 25. Піст Великий
  • 26. Піст Різдвяний
  • 27. Подружжя
  • 28. Покаяння
  • 29. Покликання
  • ЗО. Правда
  • 31. Пресвята Богородиця
  • 32. Пресвята Євхаристія
  • 33. Різдво Христове
  • 34. Свідчення
  • 35. Святий Дух
  • 36. Святі і святість
  • 37. Священиче та єішскопське служіння
  • 38. Секуляризм - бунт проти Бога
  • 39. Спасения
  • 40. Спокуси
  • 41. Таланти, дари, служіння
  • 42. Терпіння, страждання, випробування
  • 43. Українська Греко-Католицька Церква
  • 44. Хрест Христовий
  • 45. Християнин, його життя
  • 46. Християнство як релігія
  • 47. Царство Боже
  • 48. Церква Христова
  • 49. Чернецтво
  • 50. Щастя
Views 178
Rating 5.0 / 5
Added 24.06.2025
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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