50 Думок Владики Венедикта Алексійчука

Християнське життя - це дорога до Бога, до свого люблячого Батька, Сотворителя і Спасителя. Як образно каже нам народна мудрість, це шлях від колиски (народження) і до домовини (смерті). І дуже важливо, щоб Бог завжди був присутній на цьому шляху. Він, із любов’ю покликуючи нас через наших батьків до життя, дає нам все і лише для нашого добра, нашої користі, нашого освячення і спасения! Від моменту хрещення і миропомазання стаємо Божими дітьми-християнами, вірними Христової Церкви, учасниками божественного життя вічного. Йоан Богослов пише, що Бог є Любов’ю. А Любов завжди дієва, і Творець завжди промовляє до нас із любов’ю. Фактично Господь щомиті промовляє до нас через людей, події і нашу відповідь на це. Так важливо вміти «почути» Бога, почути Його голос у сучасному непростому гамірному світі.

Владика Венедикт, освячуючись через своє архиєрейське служіння, уважно дослухається до Божого голосу. Прислухається до слів, якими Господь промовляє до нього. Із тих почутих слів зроджуються роздуми і думки... Всещедрий Бог обдарував Владику даром проповідування, несення божественного слова до вірних. Він - добрий пастир і проповідник. Думки єпарха Чиказького і голови Патріаршої Літургійної комісії УГКЦ - різнотематичні, зрозумілі, практичні, цікаві та переконливі. Приклади походять із життя і призначені для практичного застосування. Вони також подають життєві приклади християнам. Владика Венедикт своїми думками вчить, виховує і євангелізує. Радить і повчає християн XXI століття, які прагнуть наслідувати Ісуса Христа і до Нього уподібнюватися.

Услід за апостолом Павлом Владика прагне пригадати християнам про те, що Творець всесвіту завжди той самий, що Христос був, є і буде навіки! Він любить, обдаровує, провадить своїх дітей у земному житті. І дуже прагне подарувати кожному з нас своє Царство небесне - життя вічне. Нам лише треба із дитячою довірою слідувати за Богом - люблячим Батьком, який може нас преображувати, освячувати й спасати. Християнин має прагнути бути ближче до Ісуса Христа, а отже, до Отця. Тоді ж й будемо ближчими один до одного. Звідси походитиме і наша дієва любов до Бога і ближнього, а також милосердя до кожної людини у потребі. Пам’ятаймо, що Бог у своїй великій любові хоче допомогти кожному. Але питання - наскільки я у це вірю? Бо ж віра - це підстава, яка дозволяє Богові діяти в житті кожного з нас.

50 Думок Владики Венедикта Алексійчука

Упор. Тереза Ференц

Львів: Свічадо, 2024, 272 с.

ISBN 978-966-938-147-7

50 Думок Владики Венедикта Алексійчука - Зміст